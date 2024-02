Ennél szorosabb befutót talán még soha nem produkált a sorozat, ugyanis a mexikói Daniel Suárez, valamint a két amerikai, Ryan Blaney és Kyle Busch autója is szinte egyszerre zuhant be a célba. Suárez mindössze az utolsó kilenc körben volt az élen a futamon, a célban pedig csak három ezred volt az előnye a második Blaney előtt, de Busch hátránya is csak hét ezred volt az első helyezetthez képest.

A kommentátorok természetesen nem tudták megállapítani azonnal, hogy ki nyerte a versenyt, de a felvételeket is többször kellett megnézni, hogy pontosan lehessen látni a végeredményt. Ez volt az idei sorozat második futama.