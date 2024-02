„Nagyon jó a kapcsolatom Freddel. Versenyeztünk együtt a Forma-3-ban, ahol szép sikereket értünk el, és a GP2-ben is. Itt kezdődött a kapcsolatunk, és már akkor is remekül kijöttünk. Azóta is tartottuk a kapcsolatot, és tudtam, hogy remek csapatfőnök lesz belőle és egyszer eljut majd a Forma-1-be, de akkoriban ez még nem érdekelte. Nagyon örültem, amikor az Alfa Romeóhoz került, majd munkát kapott a Ferrarinál, örültem a sikereinek. Minden összeállt, nélküle biztosan em igazoltam volna át, így nagyon hálás vagyok és izgatott, hogy milyen munkát végez ott” – mondta el az újságíróknak Hamilton.

2024-es szezon egy hét múlva rajtol majd a Bahreini Nagydíjjal.