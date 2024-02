Verstappen az interjúban arról is beszélt, hogy nemcsak édesapja, hanem édesanyja is versenyzett, sőt, anyai oldalról nagybátyja és nagyapja is volt autóversenyző, ő pedig a mai napig büszke a család autósportos múltjára.

"Tudják, hogy ez egy veszélyes sport, de nem lehet állandóan ezen agyalni.

Édesapám ideges a rajtoknál, édesanyám pedig mindig, amikor versenyzek, és én is tisztában vagyok vele, hogy minden sportban van egy veszélyfaktor. Ezen azonban túl kell lépni! Imádom, amit csinálok, ezért próbálok a lehető legjobb lenni benne" - hangsúlyozta.

A rekordot rekordra halmozó és az újkori F1 meghatározó egyéniségévé előlépő versenyző arról is beszélt, hogy édesapjával gyerekkorában sokat készültek a különböző szituációkra, valamint fejlesztették vezetési képességeit.