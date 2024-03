A Forma-1 világát immár több mint egy hónapja lázban tartja, a Red Bull válsága, ami egyre nyilvánvalóbban egy szimpla hatalmi harc a csapatfőnök, Christian Horner és az anyavállalat tanácsadója, Helmut Marko, illetve a mögöttük álló tulajdonosi körök között. A brit csapatfőnököt a többségi thaiföldi tulajok támogatják, míg Marko az európai főnökök bizalmát élvezi.

Utóbbihoz húz a háromszoros világbajnok, Max Verstappen is, aki hol nyíltabban, hol burkoltabban, de többször is jelezte már, ha Markónak mennie kell, helyette is kereshetnek másik pilótát. A Mercedes állítólag szívesen is látná a szezon végén távozó Lewis Hamilton helyén.