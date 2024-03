A coloradói születésű szépség 11 éves korában kezdett el gokartozni, akkor szeretett bele a versenyzésbe. Tinédzserként több versenyt is megnyert, majd 2019-ben a San Diegó-i Kaliforniai Egyetemen szerzett diplomát üzleti menedzsmentből. Lindsay Brewer az Indy NXT sorozatban idén debütált a Juncos Hollinger Racing csapatában. A modellként is tevékenykedő szőke bombázó a közösségi médiában is nagyon népszerű, az Instagramon már 2,7 millió követője van, akiket gyakran lep meg szexi fürdőruhás fotókkal.