„Így igaz, 45 vagy annál is idősebb leszek. Ha egy nap úgy érzem majd, hogy nem vagyok motivált, nem vagyok jó formában vagy nem vagyok gyors… Szerintem nagyon őszinte a kapcsolatom az Astonnal. Én leszek az első, aki felemeli a kezét és azt mondja: »Tudjátok, talán itt-ott már nem vagyok annyira jó«, és akkor majd kitaláljuk, mi legyen. „Nem hiszem azonban, hogy ez el fog jönni a következő pár évben. Ahogy Japánban is mondtam, életem egyik legjobb versenye most volt öt nappal ezelőtt, szóval jól érzem magam. Nem látok problémákat. Lewis pedig jövő januárban lesz 40, szóval így nem én leszek az egyetlen 40 pluszos, akiről beszélni fogtok!” - idézte Alonsót a Motorsport.

„A Forma–1 nyilván felemészti az összes idődet és energiádat, az életben lényegében mindent fel kell adnod, hogy folytathasd a versenyzést. Szükségem volt pár hétre vagy pár futamra ahhoz, hogy igazán átgondoljam a helyzetem, hogy készen állok-e az újabb elköteleződésre. Nem a versenyzés volt a döntő, hanem az utazások.