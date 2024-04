A mindössze 17 éves Andrea Kimi Antonelli volt olasz és német Forma-4-es bajnok, tavaly pedig megnyerte a Formula Regionális Európa-bajnokságot is. A Mercedes már 2019-ben felvette a juniorprogramjába, és Lewis Hamilton év végi távozása következtében hamarosan a Forma-1-es csapatba is bekerülhet – ott van Toto Wolff csapatfőnök jelöltjei között is. Wolff nemrég elmondta, Antonelli igenis komoly jelölt, és azért sem sietnek a döntéshozatallal (Hamilton utódjának kiválasztásában), mert az olasz tehetséggel tudnak számolni már akár 2025-ben is, elvégre az F1-hez szükséges szuperlicenccel már rendelkezik.

Andrea Kimi Antonelli lehet Lewis Hamilton utódja a Mercedesnél

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto