Az IndyCar 2024-es szezonja március 10-én, a floridai St. Petersburg városában rajtolt el egy 100 körös versennyel. A futamot a Team Penske Chevrolet-val versenyző pilótája, Josef Newgarden nyerte a McLarennel rajthoz álló Pato O'Ward és csapattársa, Scott McLaughlin előtt. Azóta további két futamot is megrendeztek már az IndyCar idei idényében, ám szerdán egy közlemény jelent meg a sorozat hivatalos oldalán, miszerint a döntésük értelmében kizárják a St. Petersburg-i verseny győztesét, Newgardent és csapattársát, McLaughlint, így az F1-es tesztpilóta, O'Ward kapta meg az első helyet. Az indoklás alapján a Penske mindkét versenyzője az úgynevezett push-to-pass szabályt szegte meg.

A kizárások után Pato O'Ward lett az IndyCar szezonnyitójának győztese

Fotó: Patrick T. FALLON / AFP

Így indokolta Newgarden és McLaughlin kizárását az IndyCar

Az IndyCar a múlt hétvégi, Long Beach-i verseny előtti bemelegítő edzésen fedezte fel a Penske csapat esetleges szabálysértését, ezt kövtően fogtak alaposabb vizsgálatba, ami a szerdai kizáráshoz vezetett. A push-to-pass egy olyan motorteljesítmény-növelő rendszer, amely lehetővé teszi a versenyzők számára, hogy egy, a Forma-1-ben korábban használt KERS-szerű hibrid gyorsítórendszert aktiváljanak – de csak bizonyos feltételekkel.

„A Team Penske a push-to-pass szoftvert nem módosította úgy az autóikon, ahogyan azt a nemrégiben befejezett hibridteszteket követően kellett volna. Ez lehetővé tette a push-to-pass alkalmazását a St. Petersburg-i futamon az újraindítások során, amikor ezt nem lett volna szabad.

A Josef Newgarden által vezetett 2-es számú autó és a Scott McLaughlin által vezetett 3-as autó egyaránt push-to-pass-t hajtott végre újraindításkor, ami megsértette az IndyCar szabályait, így a kizárás sorsára jutottak.

A Team Penske elfogadta az IndyCar által alkalmazott büntetéseket” – írták.

A Penske csapat harmadik pilótája, Will Power is hasonló szabályt szegett meg, amiért már a St. Petersburg-i futam közben 10 másodperces időbüntetést osztottak ki számára. Ám míg Power a push-to-pass használatával nem tett szert előnyre, addig Newgarden és McLaughlin igen. Az IndyCar továbbá 25 ezer dolláros pénzbírsággal is sújtotta a Team Penske mindhárom versenyzőjét, és elvette a szezonnyitóhoz kapcsolódó összes pénzdíjukat is.

A szezonnyitó végeredményének megváltozása után a hétvégi, alabamai versenynek Scott Dixon vág neki az összetett éléről, míg Newgarden egészen a 11. helyig csúszott vissza a tabellán.