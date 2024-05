A 2024-es F1-es Monacói Nagydíj Lewis Hamilton által megnyert első szabadedzéséhez hasonlóan a második gyakorlás végére is esőzést jósoltak, így aztán már az edzés első két percében a teljes mezőny a pályára hajtott. Max Verstappen, Oscar Piastri és a két RB kemény, a többi 16 pilóta közepes keverékű gumikon próbálkozott először, és az egyre jobb tapadás miatt fokozatosan javultak a köridők. Húsz perc után a ferraris Charles Leclerc szűk egy másodperces előnnyel állt az élen, a versenyzők többsége ekkor tért vissza a garázsba kerékcserére és beállítás-módosításra. A Red Bull azonban ezek után is gondban volt, ugyanis Max Verstappen és Sergio Pérez autója is nagyon rázkódott a monte-carlói utcákon, és nem tudtak gyorsabbak lenni a lágy abroncsokon, mint amilyen idővel Leclerc vezetett közepeseken.

A hazai pályán dobogóra még sosem álló Charles Leclerc nagyon magabiztosan kezdte az F1-es Monacói Nagydíj hétvégéjét, különösen a második szabadedzést

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Leclerc nyerte az F1-es Monacói Nagydíj második szabadedzését

Verstappen is azok között volt, akik egy-egy alkalommal a fallal is ütköztek egy kanyarnál, de az ő autója sem sérült annyira, hogy ne tudta volna folytatni a körözést. A holland pilóta ráadásul amiatt is elégedetlenkedett, hogy Cunoda Juki feltartotta őt az egyik gyors körén.

Leclerc 1:11,278-as idővel vezető pozíciója végül a teljesen szárazon maradó folytatásban is kitartott, igaz, egyre többen próbálkoztak inkább versenyszimulációs körökkel a lágy, majd később visszatérve a közepes abroncsokon. A hazai versenyző mögött Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen és Lando Norris végzett még az első öt között, de az élmezőny pilótái közül a mclarenes Oscar Piastri például egyáltalán nem próbálkozott időmérős körökkel.

Az F1-es Monacói Nagydíj hétvégéje szombaton 12:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik, 16 órától az időmérőt rendezik meg, míg a 78 körös futamra vasárnap 15 órától kerül majd sor.