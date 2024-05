Szahír és Melbourne után Imola a 2024-es Forma-3-szezon harmadik állomása, az Emilia-Romagna Nagydíj előtt pedig több nagy bejelentés is történt a sorozatban. Csütörtökön a McLaren közölte, hogy a folytatásban az ausztráliai sprintet megnyerő Martinius Stenshorne, valamint az MP Motorsport csapatában két versenyen is pontot szerző, ír Alexander Dunne is csatlakozik a juniorprogramjához, és ezentúl a wokingiak akadémiáján tanul. Alig néhány órával később, péntek reggel azonban jött az újabb bejelentés Martinius Stenshorne-ról, ezúttal a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) részéről. Eszerint a Hitech Pulse-Eight 18 éves norvég autóversenyzőjének ki kell majd hagynia a július első hétvégéjén esedékes Brit Nagydíjat, mellette pedig további két Forma-3-as pilóta kapott büntetést.

Arvid Lindblad, a Red Bull tehetsége megúszta eltiltás nélkül, de pénzbírságot kapott az FIA-tól

Fotó: x.com/RBJTUpdates

Ezért büntette meg súlyosan az FIA a pilótákat

Martinius Stenshorne mellett az Alpine juniorja, Nikola Colov, valamint a Red Bull akadémiáján edződő Arvid Lindblad kapott büntetést az FIA-tól, a pénteki közlemény alapján nem egyforma mértékben.

Stenshorne a már említett módon a Brit Nagydíjat, Colov pedig a Belga Nagydíjat hagyja majd ki, ennek pedig meg is van az oka.

Stenshorne ugyanis a GB3 nevű brit széria silverstone-i futamán indult el az előző hetekben, míg Colov Spában versenyzett a Eurocup 3 versenyén anélkül, hogy erre engedélyt kért volna az FIA-tól és az F3-as bajnokság szervezőitől.

Az m4sport.hu megírta, hogy ezzel mindketten jogosulatlan előnyhöz jutnak, hiszen rutint gyűjtöttek az adott versenypályán olyan járművekkel, amelyek közel állnak az F3-ban használtakhoz, ezért Stenshorne-t a brit, Colovot pedig a belga hétvégétől tiltották el. A norvég autóversenyző bevallotta, nem is tudott erről a szabályról.

A Red Bull-nevelés, Arvid Lindblad ugyanakkor 20 ezer eurós pénzbírsággal megúszta, mert ő nem versenyhétvégén indult, hanem csak egy GB3-as teszten vett részt.

Kapcsolódó cikkek