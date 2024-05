A 2024-es Forma-1-es szezon első európai versenyhétvégéjének elején, az Emilia-Romagna Nagydíj első szabadedzésén Charles Leclerc zárt az élen, és a nyitány után kifejezetten bizakodva várhatta a Ferrari a folytatást, a pénteki második gyakorlást. A nyitányon problémákkal küzdő Max Verstappen viszont rögtön gyorsabb idővel kezdett, mint amilyennel a monacói az élen végzett néhány órája, így a Red Bull szurkolói is megnyugodhattak valamelyest – igaz, ezen a folytatásban még rengeteget javítottak a pilóták. A második szabadedzés elején Leclerc a kormányzással, Nico Hülkenberg pedig az egész autójával szenvedett, a Williamsek sokáig a bokszutcában maradtak, míg Pierre Gasly meg is forgott egy alkalommal, de végül nem törte össze az Alpine-t.

A Forma-1-es Emilia-Romagna Nagydíj második szabadedzésén szinte végig Charles Leclerc (balra) állt az élen

Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

Húsz perc után a két Ferrari mindössze három ezredmásodperces különbséggel állt egymáshoz képest az élen, amikor rövid időre kiürült a pálya. A folytatásban egyre inkább előkerültek a lágy keverékű gumik, és megkezdődtek az időmérős szimulációk. A friss F1-es futamgyőztes

Lando Norris két lila szektor után belehibázott a körébe,

így a szintén nagyot javító Ferrarik továbbra is az élen maradtak: fél óra után Leclerc 1:15,969-es idővel állt az élen Oscar Piastri és George Russell előtt.

Leclerc nyerte a Forma-1-es Emilia-Romagna Nagydíj második szabadedzését is

Az etap közepén rengeteg feltartás történt, Lewis Hamilton például Fernando Alonsót és Max Verstappent is akadályozta, de szinte mindenki volt rosszkor rossz helyen a nagy forgalom közepette. Verstappen a brit rivális mellett az autója miatt is elégedetlen volt, bő fél másodperces lemaradással állt a Red Bull Leclerc 1:15,906-os ideje mögött, és a holland nem talált magyarázatot arra, miért nem engedelmeskedik neki az RB20-as, amellyel gyakran a pályát is elhagyta.