A Milton Keynes-i székhelyű csapat a 2023-as szezonban elképesztő dominanciával győzött, hiszen egy kivételével minden futamot megnyert. A most futó idényben viszont nyolc futamból már hármat is elveszített a Red Bull, köztük a múlt hétvégi Monacói Nagydíjat is.

A ferraris Charles Leclerc hazai pályán aratott győzelmet, míg Verstappen a hatodik helyen végzett, ami a legrosszabb pályán elért eredménye a 2022-es szingapúri futam óta.

Verstappen egyelőre nem aggódik a Red Bull visszaesése miatt

Fotó: AFP/Claudia Greco

A holland pilóta továbbra is az élen áll a vb-pontversenyben, de már csak 31 pont az előnye Leclerc előtt, így érthető, hogy Verstappen idén sokkal élesebb versenyre számít.

Az autók sokkal közelebb vannak egymáshoz. Néhány autó jobb az utcai pályákon, van, amelyik jobban működik gyors kanyarokban, alacsony sebességű kanyarokban

- idézi a RacingNews365 a Red Bull világbajnokát.

A Red Bull tavalyi egyetlen veresége Szingapúrban volt, amikor Carlos Sainz diadalmaskodott a Ferrari színeiben. A spanyol a szezon elején Ausztráliában végzett az élen, mielőtt a mclarenes Lando Norris és Leclerc nyert Miamiban, illetve Monacóban.

Bár a Red Bull előnye csökkent, Verstappen egyelőre nem aggódik.

Tudtam, hogy soha nem lesz olyan, mint tavaly, nagyon ritka egy ilyen szezon. Tudtam, hogy ez az év egy kicsit más lesz. De nem igazán gondolok a bajnoki pozícióra vagy bármire. Annyi verseny van hátra.

Néhány verseny egy kicsit jobb nekünk, néhány talán valamivel rosszabb. Lényeg, hogy a nap végén minden sikerüljön” – tette hozzá Max Verstappen, aki a 169 megszerzett pontjával vezeti a vb-pontversenyt.