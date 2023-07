Nagy bejelentést tett a Debrecen focicsapata

A 33 éve családi vállalkozásként alapított Tranzit Food cégcsoport több mint 30 éve támogatja a DVSC labdarúgócsapatát, amellyel hétfőn újabb egy évre érvényes szponzori megállapodást írt alá.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, eredményes esztendőt zárt a DVSC, hiszen a harmadik helyen végzett az OTP Bank Liga legutóbbi szezonjában.

A csapat összetétele, mentalitása és az edzővel való kapcsolat kitűnő. A Konferencia-liga első mérkőzése is jól sikerült Jerevánban" - méltatta a DVSC-t a polgármester, utalva arra, hogy az együttes múlt csütörtökön 1-0-ra nyert az örmény Alashkert vendégeként a Kl-selejtező második fordulós párharcának első találkozóján.

Komoly elvárások vannak a csapattal szemben, a stabil gazdasági háttér pedig nagyon fontos" - fűzte hozzá.

A Tranzit-csoport legutóbbi támogatói szerződését 2020-ban kötötték, s miután lejárt, most egy évvel meghosszabbították. A cégcsoport elköteleződése a debreceni sport iránt abban is megmutatkozik, hogy a labdarúgás mellett a női kézilabdát is szponzorálja - emelte ki Papp László.

Szabó Miklós, a cégcsoport alapítója kifejtette, példát szeretnének mutatni, hiszen a vállalkozás a bajban - NB II-es csapatként - is a DVSC mellé szegődött.

Makray Balázs, a klub cégvezetője köszönetét fejezte ki a városnak és a Tranzit-csoportnak a támogatásért. Utóbbival kapcsolatban hangsúlyozta: "debreceni cég áll a debreceni foci mellett". Egyúttal reményét fejezte ki, hogy egy év múlva ismét meghosszabbítják a támogatói megállapodást.