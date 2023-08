Nézze meg a Fradi vezető gólját! - videó

A Ferencváros négygólos előnye ellenére nem elégedett meg a továbbjutással, és a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójának visszavágóján úgy lépett pályára, hogy a Shamrock Rovers otthonában is nyerni szeretne. Ennek első lépéseként a 31. percben egy gyönyörű támadásután szerezte meg a vezetést a magyar bajnok.

Adama Traoré indította Varga Barnabást, aki egy finom perdítéssel készítette le a labdát az érkező Kristoffer Zachariassennek, a norvég válogatott középpályás pedig kilenc méterről a hosszú alsóba lőtt. Némi szerencse is kellett hozzá, mivel két védő is beleért a labdába, ami teljesen megzavarta az írek kapusát, de ahogy a mondás is tartja, a jó csapatnak szerencséje is van.

A Fradi ezzel már 5-0-ra vezet összesítésben.

Amennyiben a Ferencváros továbbjut az ír bajnok ellen, úgy a selejtező 3. fordulójában a máltai Hamrun Spartans lesz az ellenfele.