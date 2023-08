Drámai mérkőzésen, a 122. percben dőlt el a Kecskemét továbbjutása

A labdarúgó Európa Konferencia-liga-selejtező második fordulójának visszavágóján a Kecskemét hamar vezetést szerzett a lett Riga otthonában, ám a meccs nagy részében fölényben futballozó hazaiak a 95. percben megfordították a találkozót és hosszabbításra mentették a párharcot, majd a 122. percben a Riga meg is szerezte a továbbjutást érő gólt.

A KTE a múlt heti odavágón története során először nyert európai kupameccset, miután 2-1-re győzött a Széktói Stadionban a mostani vendéglátója ellen. A Ferencváros elleni első fordulós magyar bajnoki elhalasztása miatt azóta is a lettországi találkozóra készülhetett az NB I tavalyi ezüstérmese, amelyet pro licenc hiányában Szabó István vezetőedző helyett hivatalosan Lóczi István irányított Rigában is. A hazaiak nem hagyták ki a hétvégi fordulót, ők egy 3-0-s győzelemmel tettek újabb lépést a bajnoki cím felé.

A csütörtöki meccsen a kecskemétieket elkísérő mintegy száz vendégdrukker hamar talpra pattanhatott örömében, miután a 7. percben Tóth Barna a letámadásával hibára kényszerítette a rigai kapust. Kiss Bence ugyanis a megszerzett labdát Vágó Leventéhez passzolta, ő pedig 13 méterről a jobb alsó sarokba lőtte azt.

A folytatásban Matheus Leoni és Májer Milán előtt is akadt esély az előny megduplázására, de a rigaiaknak is volt több lehetőségük egyenlítésre, elsősorban Gauthier Mankenda cselei és Douglas Aurélio lövései révén – Varga Bence kapus azonban szükség esetén a helyén volt.

A második félidő elején is Mankenda cselsorozatai után volt a legveszélyesebb a Riga, a 63. percben pedig ez góllá is érett: Leoni mellett vitte el a labdát a kongói jobbszélső, majd a beadása után Ngonda Muzinga előrevetődve a hálóba fejelt.

A meccs utolsó fél órájában rengeteget állt a játék cserék, reklamálások és kisebb sérülések miatt, a maradék időben pedig hiába játszott nagy mezőnyfölényben a lett csapat, igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Legalábbis a rendes játékidő végéig, a ráadás ötödik percében ugyanis Aurélio középre adott labdáját Mankenda kapásból a jobb alsóba passzolta. A rigaiak ráadásul egy percen belül a továbbjutást érő gólt is megszerezhették volna, Brian Peña éles szögből leadott lövése azonban kifelé pattant a bal kapufáról. A hármas sípszó előtt Tóth Barna előtt is volt még próbálkozás, ám a középre tartó lövését védte a kapus, így jöhetett a 2x15 perces hosszabbítás.

A hosszabbítás elején a Kecskemét ismét megmutatta, hogy nem csupán védekezésre képes, hiszen néhány percen belül több helyzetet is sikerült kialakítania a magyar csapatnak. Ezután azonban ismét átvette az irányítást a Riga: a 97. percben Peña révén gólt is szerzett, de a spanyol középpályás lesről indult.A ráadás első félidejének hátralévő részében a csereként beállt Kemelho Nguena játszotta a főszerepet a veszélyes kísérleteivel, majd a szünet után is az ő, felsőlécen csattant lövésénél bosszankodhattak a hazaiak. A meccs hajrájában is a lett csapat dolgozott ki kisebb-nagyobb helyzeteket, és a KTE-nek nem is sikerült kihúznia a lefújásig: a 122. percben Mohamed Ngom éles szögből belőtt szabadrúgásába Vargát megzavarva senki nem ért bele, így a kapuba kanyarodott a labda, ezzel eldöntve a továbbjutás sorsát.

A KTE – a 12 évvel ezelőtti Európa-liga-búcsú után – története második kupapárharcából sem jutott tovább, és a Riga készülhet a harmadik fordulóra. Ott először jövő csütörtökön, idegenben lép pályára a lett csapat a holland FC Twente ellen.

A Kecskemétre pedig legközelebb hétfőn vár mérkőzés: a Kisvárda ellen megkezdi az OTP Bank Liga 2023-24-es szezonját is a tavalyi bajnoki ezüstérmes.

Európa Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Riga FC (lett) – Kecskeméti TE 3-1 (0-1) – hosszabbítás után

gólszerzők: Muzinga (63.), Mankenda (90+5.), Ngom (120+2.) ill. Vágó (7.)

Továbbjutott: a Riga, 4-3-as összesítéssel