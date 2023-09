Három testvér egy csapatban? Nem csak Dárdaiéknak sikerült

A Dárdai család történelmet írt azzal, hogy a Bundesliga 2-ben az eső fordulóban három testvér is a pályán volt. Dárdai Márton a kezdőcsapatan kapott helyet, Palkó a 30. percben szállt be, míg a legkisebb, a mindössze 17 esztendős Bence a 79. percben lépett pályára, így a Düsseldorf elleni meccs utolsó részében három testvér volt pályán egyszerre, ugyanabban a csapatban. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a csapat edzője az apuka, aki szintén volt a csapat játékosa, akkor látszik igazán, hogy ezt egyhamar nem fogják megismételni. Nem csoda, hogy a német profi futballban ilyesmi még nem fordult elő soha. Ebben a cikkben a Dárdaiékhoz hasonló focistacsaládokkal foglalkozunk.

Az nem ritka, hogy egy testvérpár közösen kezd el focizni, és mindketten eljutnak a csapatukban a legjobbak közé. Megannyi példa volt már rá magyar és külföldi játékosok esetében is, akár klubcsapatokban, akár válogatottakban. Három vagy annál több testvér esetében azonban jóval kevesebb esetben jön össze ez a bravúr. Az persze előfordul, hogy három vagy több testvérből is profi focista válik, de meglehetősen ritka, hogy ez ugyanabban a csapatban sikerüljön, pláne egyszerre. A Dárdai család is bizonyította, hogy ez sem lehetetlen.

Hárman egy csapatban

Dárdaiék mellett érdemes egy kicsit elidőzni, mert igazi focistacsalád az övék. Már idősebb Dárdai Pál is focista volt, ahogy a két fia is. Az ifjabbik Pál és a 2002-ben elhunyt Balázs is. A Hertha legendája és a korábbi magyar szövetségi kapitány három fia természetesen Berlinben kezdtek focizni, hiszen ebben az időben ott élt a család, végül pedig mindhárman be is mutatkozhattak a felnőttek között a már fentebb említett meccsen a Hertha színeiben.

A legidősebb fiú, a középpályás Palkó már a 2017–2018-as szezonban bemutatkozott a Herthában, majd 2021-ben Fehérvárra került, onnan igazolt vissza most nyáron Berlinbe. A fiúk a német utánpótlás-válogatottakban szerepeltek, de Palkót behívta Gera Zoltán a magyar U21-esek közé, majd Marco Rossi is igényt tartott rá, így be is mutatkozott 2022 novemberében a görögök ellen már a felnőtt magyar fociválogatottban.

A középső fiú Márton, aki 2020 novemberében mutatkozott be a Herthában. A köépső védőként és ökzéppályásként is bevethető játékos többször is sérült volt, így hol játszott, hol nem. Ő német utánpótlás-válogatott, ott volt a nyári U21-es Európa-bajnokságon is, az angolok elleni csoportmeccsen is pályára lépett, ahol kikapott a német csapat.

Dárdai Bence még csak 17 éves, de őt tartják a legtehetségesebbnek a három fiú közül. Neki a Düsseldorf elleni volt az első tétmeccse a Herthában. IdénU19-es Európa-bajnok lett a német csapattal a magyarországi tornán. A döntőben csereként állt be, és ő is belőtte a maga büntetőjét a tizenegyespárbajban.

A három fiú az első fordulót követően a másodikban is mind a pályán volt, Palkó és Márton kezdőként, Bence csereként kapott lehetőséget. Berlinben természetesen megszokott név a Dárdai, de azért nem megszokott, hogy egy csapaton belül négyen is legyenek.

Az edző fiát mindig megkülönböztetett figyelem övezi a csapaton belül, pláne, ha ketten vagy hárman vannak. Ha nem jönnek az eredmények (a Berlin két vereséggel kezdett), akkor biztosan hamar megtalálják az edzőt, de ez a cikk most nem erről szól.

Lássuk a leghíresebb focista családokat, ahol három vagy akár négy testvér is együtt focizott.

Az utóbbi évek leghíresebb focistacsaládja a Hazard volt. Ők ugyan azt a bravúrt nem tudták felmutatni, hogy egyszerre mindhárman egy klubcsapatban focizzanak, de ketten egyszerre már szerepeltek a válogatottban is nagy tornán. Egyelőre a Real Madridtól idén távozott Eden Hazard a leghíresebb, de nem a madridi korszaka miatt.

Eden mellett Thorgan és Kylian is focizott a Chelsea-ben, de az első csapatig nem jutottak el. Thorgan a Mönchengladbach és a Borussia Dortmund csapataiban is jól játszott, de az előző szezonban már kölcsönadták Hollandiába.

Kylian neve onnan lehet ismerős, hogy korábban Újpesten is focizott. Volt 34 meccse és három gólja a liláknál, majd elvitte a Chelsea, ahol ugye nem mutatkozhatott be a legjobbak között, most éppen Belgiumban focizik. A 28 éves focista még nem szerepelt a belga válogatottban sem.

Sokan ismerjük már a Mmaee testvéreket, akik közül Ryan és Samy is a Fradiban focizott. Ryan nyáron lett a Stoke focistája, míg Samy továbbra is a zöld-fehérek játékosa. De nem csak ők ketten fociznak. Az afrikai szülőktől, de Belgiumban született focisták közül Samy és Ryan marokkói válogatottak, de a legidősebb testvér, Jack is focizik, igaz, ő alsóbb osztályú csapatokban szerepelt Belgiumban. A 19 éves Camil marokkói U20-as válogatott, jelenleg a Bologna focistája.

Híres focistacsalád a hondurasi Palacios família is. A testvérek legismertebbje Wilson Palacios, aki focizott a Wigan, a Stoke és a Tottenham csapataiban, majd Spanyolországban is. Wilson két idősebb testvére, Milton és Jerry is fociztak, sőt, két öccse, Johnny és Edwin is. Edwinen kívül fociztak is mind egy csapatban, válogatottak is voltak. A rekordok könyvébe azzal kerültek be, hogy a 2010-es világbajnokságon hárman (Wilson, Jerry és Johnny) ott voltak a hondurasi keretben, ilyen pedig korábban nem fordult elő egy másik csapatnál sem, hogy három testvér utazzon ugyanazzal a csapattal a világbajnokságra.

A tragikus sorsú Edwinre is ki kell térnünk, hiszen róla soha nem derült ki, milyen focista is válhatott volna belőle. Miután bátyja befutott Angliában, még tiniként emberrablók rabolták el és hiába kapták meg a követelt váltságdíjat, végül csak a fiatal focista holttestét találták meg.

Nem esett messze a labda a Pogba családtól sem. Igaz, nem futottak be a többiek olyan karriert, mint a Manchester Unitedban és a Juventusban is szerepelt, világbajnok Paul, de az ikertestvérek, Florentin és Matthias is fociznak. Előbbi guineai válogatott lett és szerepelt a Socheaux csapatában, valamint a St-Etienne-ben is. Matthias is szerepelt a guineai válogatottban, majd ő is többnyire francia és angol alsóbb osztályú csapatokban focizott.

Steve Mandandát is inkább amiatt ismerjük, mert a Marseille-ben védett hosszú évekig és világbajnok lett a francia válogatottal, de neki is vannak focista testvérei. A dallamos nevű Parfait Mandanda szintén kapus, de ő a kongói válogatottat választotta és főleg belga csapatokban töltötte eddigi pályafutását. Életkor szerinti csökkenő sorrendben Riffi Mandanda következik, aki nem fogják kitaállni, ugyancsak kapus. A 30 éves focista nagy tehetségnek indult, volt francia korosztályos válogatott is, de a felnőttek között szinte állandóan új csapatba igazolt, nem tudta megvetni a lábát sehol. A 24 éves Over is kapus, ő nyáron lett a francia FC Libourne játékosa.

A Liverpool idény nyáron Szoboszlai Dominik mellett még egy komoly igazolást jelentett be az argentin világbajnok Alexis Mac Allister személyében. A Mac Allister is egy igazi sportos család, ugyanis két idősebbik testvére, Francis és Kevin is fociznak, ráadásul bemutatták ugyanazt a bravúrt, mint Dárdaiék, ugyanis 2017 novemberében mindhárman ott voltak az Argentinos Juniors csapatában a San Lorenzo ellenében és azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a Hertha történelmi meccséhez hasonlóan a Juniors is kikapott azon a meccsen. Francis Mac Allister ma már a Rosario Central, Kevin Mac Allister pedig a belga Union SG focistája.

Van más hasonlóság is a Dárdai családdal, ugyanis az apuka, Carlos Mac Allister is volt az Argentinos Juinors játékosa, igaz belőle nem klasszikus edző lett, hanem a testvérével létrehozott egy utánpótlásnevelő bázist. Carlos háromszor volt argentin válogatott is, és a testvére, Patricio Mac Allister is focista volt, aki szintén volt az Argentinos Juniors játékosa.

Biztosan sokan ismerik a spanyol válogatott Saúl Niguez nevét. Az Atlétco Madrid fáradhatatlan középpályása sem az egyedüli focista a családban. A 34 éves Aarón csatárként rengeteg spanyol csapatban megfordult, míg Jonathan szintén óriási vándormadárként haknizta végig a spanyol másodosztályú csapatokat, de focizott Portugáliában és Szlovéniában is. A Niguez fiúknak is volt honnan ellesni a szakmát, hiszen a papa is focista volt. Boria Niguez az Elche emblematikus alakja volt, 200-nál is több meccsen szerepelt a csapatban a másodosztályban.