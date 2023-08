Csodálatos játékkal a Fradi hat gólt lőve ütötte ki a Hamrunt a Konferencia-ligában

Az Európa Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Ferencváros szenzációs támadójátékkal 6-1-re győzte le ideenben a máltai bajnok Hamrun Spartanst. A meccs hőse a három gólt szerző Varga Barnabás, és a csodálatos gólpasszokat adó Abu Fani volt. És még nagyobb is lehetett volna a különbség, ha a Fradi minden nagy ziccert belőtt volna. A visszavágót egy hét múlva, augusztus 17-én rendezik a Groupama Arénában.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása a Ta' Qali stadionból, Máltáról.

Miután a Fradi a Konferencia-liga selejtezőjének bajnoki ágán van, így nem meglepő, hogy az ír után egy újabb bajnokság győztese várt rá. A Shamrock Rovers ellen egy sima 4-0-lal és kicsivel küzdősebb idegenbeli 2-0-val jutott tovább Máté Csaba csapata. Viszont abból, hogy az előzetesen esélyesebbnek tartott grúz Dinamo Tbiliszi helyett a máltai Hamrun Spartans várt rá a harmadik körben, sejteni lehetett, hogy nem lesz könnyű dolguk a zöld-fehéreknek.

Attól nem kellett félni, hogy a Klaksvík elleni párharc után bármilyen riválist lebecsülnének Sigér Dávidék, legfeljebb a ragyogó napsütés (amiből sem Feröeren, sem Dublinban nem jutott a csapatnak) és a kéklő tenger andalíthatta volna el őket.

A találkozó előtt egy roppant barátságos és igen bőbeszédű biztonsági őr - a 60-on már túllévő, nagydarabnak még jó indulattal sem nevezhető urat nem egy ultra szektor előtt képzeljük el - elmondta, ő félig hamruni (Hamrun a főváros, Valletta agglomerációjának része), tehát nem is kérdés, hogy melyik csapatnak fog szorítani, de bevallotta, a Fradit sokkal erősebb csapatnak tartja. Emlékezett rá, hogy a zöld-fehérek már nem először járnak máltán, és szerinte a mostani csapat sokkal erősebb annál is, amelyik majd tíz éve, 2014-ben 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a Sliema Wandererst.

Máté Csabának ellemes gondjai vannak: a sérültek visszatérésével és a játékosok önbizalmának helyreállításával egyre több variációs lehetősége van, amivel él is. Így a Fradi kezdője a Shamrock és Fehérvár elleni meccshez képest is változott: a legfontosabb talán, hogy bekerült a hétvégi bajnokin három gólpasszt adó Abu Fani. A két védekező középpályás ezúttal is Sigér Dávid és Mohamed Ben Romdhane volt, míg a 9-es posztján Varga Barnabás kezdett.

A Fradi kezdője így nézett ki: Dibusz - Makreckis, Mmaee, I. Cissé, Ramírez - Sigér, Ben Romdhane - Abu Fani - Zachariassen, Traoré, Varga B.

A fiatal Lisztes Krisztián a szerdai edzésen az egymás elleni játék során egy kemény rúgást kapott a bokájára, így ő végül a keretbe sem került, a stáb jobbnak látta nem kockáztatni a csatár egészségét.

Miután a szurkolók a két-három tucatnyi Fradi-drukkert leszámítva a kamerával azonos oldalon ültek, így a tévében úgy tűnhetett, hogy üres a stadion. De erről szó sem volt, biztos, hogy összejött nagyjából háromezer néző, sőt a hazai táborban állókat nyugodtan nevezhetjük szurkolóknak is, akiket egy spártai katonának öltözött vitéz bíztatott nagy zászlólengetéssel a ritmusos Hamrun-indulók alatt.

De a fradisták "Mindent bele!" skandálását is jól lehetett hallani még a lelátó legfelső sorában lévő sajtószektorban is.

Első félidő

Nem sokat kellett várni, hogy a Fradi megadja a meccs alaphangját! A magyar bajnok azonnal magához ragadta az irányítást és a 3. percben egy gyönyörű baloldali támadás végén Abu Fani immár középről, 25 méterről irgalmatlanul kilőtte a bal felső sarkot! Védhetett akárhány vb-meccsen Federico Marchetti, ennél a lövésnél nem volt esélye.

Abu Fani bombagólját ide kattintva tudja megnézni!

A Fradi vezető gólja után kicsit magára talált a Hamrun, a nyolcadik percben Dibusznak lábbal kellett védenie Paintsil lövését. Az újabb komoly Fradi-helyzetre a 17. percig kellett várni, amikor Ben Romdhane jól tartott meg egy labdát, letette Traoré elé, a mali támadó pedig futtából egy életerős bombát eresztett meg. A kipattanót Varga talán el is lőhette volna, de inkább letette lövésre Zachariassennek, aki a kapu fölé tüzelt.

A 23. percben egy kemény belépő után Sigér Dávidot kellett ápolni, majd egy perccel később Zachariassent rántotta le kíméletlenül Steve Borg. Szerencsére mindketten folytatni tudták a játékot, sőt a Fradi egy nagy helyzettel válaszolt a hazaiak keménykedéseire, de Traoré az ötösről Marchetti ölébe pörgetett. A 28. percben megint Traoré lőhetett, 12 méterről megküldött bombája azonban nem volt elég helyezve, és Marchetti védeni tudott. A két kimaradt helyzet után egy elmaradt piros lap következett: Prsa könyökölte le nagyon csúnyán Adama Traorét. A horvát játékos és a máltai csapat is örülhetett, hogy ez csak sárgát ért az albán bírónak. A félidő utolsó percei már nem sok futballt tartogattak, viszont mindkét oldalon elég sok volt a szabálytalanság.

A csapatok úgy vonultak pihenőre, hogy a Fradi joggal volt elégedetlen, miközben a kimaradt helyzetek - mindkét kapu előtt - óvatosságra kellett, hogy intsék a magyar bajnokot.

Második félidő

Ez a játékrész is Fradi helyzettel kezdődött, amire viszont egy balról elvégzett veszélyes szabadrúgással válaszoltak a hazaiak, a bolgár Nenovnak volt önbizalma a tizenhatos baloldaláról az alapvonaltól 12 méterre elvégzett szabadrúgást Dibusz kapujának hosszú sarka felé tekerni.

De, hogy igazán nagy legyen a hasonlóság, akkor az 51. percben Kristoffer Zachariassen gondoskodott, aki egy szépen kijátszott akció végén közelről, bevetődve bólintott a Hamrun kapujába (0-2). A slusszpoén azonban a következő percben jött, amikor egy kapu előtti kavarodás végén Varga Barna lőtt vérbeli csatárként közvetlen közelről a kapuba (0-3).

És még nem volt vége! Az 56. percben Abu Fani adott csodálatos gólpasszt a tökéletes ütemben kilépő Vargának, a válogatott csatár pedig mesterien gurított a hosszú, jobb alsó sarokba (0-4).

Most írjuk azt, hogy "és nem volt még vége"? A meccsnek és minden bizonnyal a párharcnak már igen, a Varga Barna-show-nak azonban még nem! Az NB I gólkirálya a 66. percben ki mástól, mint a fantasztikus rúgótechnikájú Abu Fanitól kapott egy újabb mesteri passzt, amiből hidegvérrel csinált gólpasszt, azaz lőtte a kapuba a maga harmadik, egyben a Fradi ötödik gólját.

A hazai drukkerek becsülettel végignézték csapatuk szenvedését, de a táborban már csak egy-két zászló lengedezett, és már csak nagy ritkán harsant fel a rezesbanda hangja. Dibusznak még kellett egy nagyot védenie a 87. percben Eder nagy lövése után. Amikor már azt hittük, hogy más izgalmat már nem tartogatott a találkozó, Eder 16-ról váratlanul kilőtte Dibusz kapujának bal alsó sarkát. Viszont a közte öt jobban mutat, mint a négy, gondolták a fradisták, és Owusu közeli góljával visszaállították a különbséget (1-6). Jár a dicséret a gólpasszt adó Traorénak is.

A találkozót összességében a vártnál talán könnyebben és nagyobb különbséggel nyert meg 6-1-re a Ferencváros, igazából formassággá téve a visszavágót.

Eredmény, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Hamrun Spartans (máltai) - Ferencváros 1-6 (0-1)

Ta' Qali Nemzeti Stadion, 3000 néző, v.: E. Hamiti (albán)

Ferencváros: Dibusz - Makreckis (Wingo 57.), Mmaee, I. Cissé (Knoester 66.), Ramírez ((Pászka 78.)- Sigér, Ben Romdhane (Owusu 57.) - Abu Fani (Tokmac 66.) - Zachariassen, Traoré, Varga B.

Hamrun Spartans: Marchetti - Mbong (Corbolan 72.), Borg, Emerson, Bjelcic - Ellonay (Kristic 72.), Prsa, Nenov (Eder 59.), Camenzuli - Jonny (Montebello 59.), Paintsil

gól: Montebello 89., ill., Abu Fani 3., Zachariassen 51., Varga B. 52., 56., 66., Owusu 90.

A Ferencváros - Hamrun Spartans párharc visszavágóját augusztus 17-én csütörtökön rendezik a Groupama Arénában 19 órai kezdettel.