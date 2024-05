Levetkőzött a Rebel Moon gyönyörű színésznője

A sci-fi nagymesterei elérték, hogy a a tudományos-fantasztikum körébe tartozó regények és filmek elismertségre tettek szert, jócskán kibővült a rajongók tábora. Zack Snyder elhozta a Netflixre a Rebel Moon-filmeket, melyek elképesztő látványvilággal bírnak, a csaták és a helyszínek is lenyűgözőek - ha éppen a sztorira volt is panasz a rajongóktól, látványosan monumentális alkotásnak gondolták a filmeket.

A főszerepben pedig ott van a csodálatos színésznő, Sofia Boutella, aki többek között a legújabb Múmia-filmből (Tom Cruise) is ismerős lehet a nézőknek. Ám az algériai-francia származású színésznő korábban más csúcsprodukciókban is szerepelt. Láthattuk a Kingsman-ben, illetve Charlize Theron főszereplésével készült Atomszőkében is, mindegyik szerepben odavoltak érte a férifak. Ami nem csoda, hiszen a gyönyörű színésznő nagyon jó formában van.

Az alakját kis bikiniben is megmutatta már a rajongóknak, az Instagram-oldalán egy egész album található róla, melyben több szexi, bikinis fotó is helyet kapott - érdemes a bejegyzés minden fotóját megnézni.

A Promotions arról ír, hogy a színésznő mögött egy nagyon komoly sportmúlt is áll, hiszen ritmikus gimnasztikában elképesztően tehetséges volt, nem is csoda, hogy nagyon sokáig a sportban látta a jövőjét, majd csak később lett színésznő. Még a francia olimpiai csapatnak is tagja volt korábban. Később pedig több táncos vetélkedőben is fellépett, tehetségére pedig több sportszergyártő is felfigyelt, így a Nike egyik reklámfilmjében is szerepelt.

A csodatestű színésznő a közösségi oldalain pikánsabb fotókat is közöl magáról rendszeresen, így akik bekövetik őt, azonnal értesülhetnek a legújabb fejleményekről, a legújabb filmjeiről, és persze a legfrissebb fotózásokról is.

Megint a Rebel Moonnal támad a Netflix

A napokban írtunk róla, hogy a Rebel Moon II. belépőszintű sci-fi azoknak, akik nem szeretnének belépni a tudományos-fantasztikum világába. A Sebejtő csak azokat bántja, akik láttak már más science-fiction filmeket. Zack Snyder műve félresikerült alkotás közhelyes és érthetetlen jelenetekkel, logikai bakikkal, kétdimenziós karakterekkel.