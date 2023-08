Szoboszlai Dominik világsztár lehet, ki állítja meg a Manchester Cityt?

Augusztus 11-én a Burnley-Manchester City találkozóval kezdődik a világ legerősebb focibajnoksága, a Premier League 2023/2024-es szezonja. A Liverpool mérkőzéseit hazánkban a megszokottnál is nagyobb érdeklődés övezi majd, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik idén nyáron 70 millió euróért Jürgen Klopp csapatához igazolt. A kiváló középpályás mellett lesznek még magyarok az angol élvonalban: a Bournemouth együttesében láthatjuk majd hétről hétre Kerkez Milost, a Wolverhampton meccsein pedig Bolla Bendegúz is szerephez juthat. A bajnoki címért folyó harcban a címvédő Manchester City a legnagyobb esélyes, bár a többi topklub is remek játékosokkal és ígéretes tehetségekkel erősített, ám nagy kérdés, hogy képes lesz-e közülük bármelyik is megállítani Pep Guardiola bombaerős csapatát.

Szoboszlai Dominik világklasszissá válhat Liverpoolban

Az idei nyár legnagyobb átigazolási szenzációja egyértelműen Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása volt, a 22 éves magyar válogatott játékosért 70 millió eurót fizetett az RB Leipzignek a világ egyik legjobb csapata. Jürgen Klopp együttese hatalmas átalakuláson ment át ezen a nyáron, a középpályáról rutinos focisták, nagy nevek távoztak, így Szoboszlaira nagyon fontos szerep vár ebben a csapatrészben. A kiváló rúgótechnikájú futballista helye biztosnak tűnik a kezdőcsapatban, sokoldalúságának köszönhetően több poszton is számíthat rá az edzője. Tudok mindkét oldalon támadó középpályásként játszani, tízesként, bevethető vagyok a pálya közepén és a széleken is. Elmondhatom, hogy olyan csapathoz szerződtem, amiről gyerekkorom óta álmodtam, és eljutottam arra a szintre, amit kissrácként kitűztem magam elé" - mondta Szoboszlai a Liverpool TV-nek az érkezése után.

A Liverpool új 8-asa már a felkészülési meccseken is lenyűgözte a szurkolókat, akik a Bayern elleni mérkőzés után egy elképesztő grafikát készítettek a teljesítményéről, kiemelve többek között a magyar játékos kiemelkedő passzpontosságát, hosszú átadásainak sikerességét, valamint hatékony labdaszerzéseit. Szoboszlai az utolsó barátságos találkozón is a kezdőben kapott helyet, és szögletből mesteri gólpasszt adott Luis Diaznak, aki látványos mozdulattal talált a kapuba.

Minden jel arra mutat, hogy Szoboszlai kihagyhatatlan lesz Jürgen Klopp együtteséből, akiről elismerően nyilatkozott a magyar középpályás a The Athleticnek adott interjújában. A menedzser egy érzelmes fickó. Mindent belead, és azt akarja, hogy mi is ezt tegyük. Ha mindannyian ezt tesszük, akkor bármit elérhetünk. Természetesen mindenki a Bajnokok Ligájában akar játszani, de én nem erre gondoltam, amikor hallottam, hogy a Liverpool le akar szerződtetni. Meg kell dolgozni érte. Egyáltalán nem gondoltam a Bajnokok Ligájára. Most csak azt akarom elérni, hogy visszakerüljünk oda, ahol lennünk kell" - utalt a Liverpool legfontosabb céljára Szoboszlai.

"A klubokban, ahol Dominik eddig megfordult, a bajnokságokban, amelyekben játszott, egyértelműen látszik, hogy már eddig is kiemelkedő futballoktatásban részesült, így a mi felelősségünk most az, hogy ezt az oktatást a Liverpool-család tagjaként folytassuk vele. Nagyon hálás vagyok mindenkinek a klubnál, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ez az átigazolás a jelenünk és a jövőnk számára is a lehető legjobb" - méltatta új játékosát Klopp, miután hivatalossá vált Szoboszlai klubváltása.

A Liverpool másik jelentős nyári igazolása az argentin válogatottal Katarban világbajnoki címet szerző Alexis Mac Allister, aki Szoboszlai társa lesz a jelentős megújuláson átesett középpályán. A Brightontól 42 millió euróért szerződtetett futballista és a magyar válogatott csapatkapitánya mellett azonban nem érkezett más meghatározó játékos a BL-indulásról az előző idényben lemaradó klubhoz, amelytől viszont hat kulcsember (Jordan Henderson, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keita és Roberto Firmino) is távozott. Emiatt aggodalmukat fejezték ki a szurkolók - bár szeptember elsejéig még erősödhet a keret -, és egyelőre nehéz megmondani, mire lehet képes a megújult Liverpool.

A bajnoki címért folyó harcban rengeteg potenciális kihívója lesz a címvédő Manchester Citynek, így Klopp csapatának a Bajnokok Ligája-indulás elérése lehet az első számú célja, amelyben Szoboszlai Dominikra kulcsszerep vár. A Liverpool ráadásul a Chelsea elleni rangadóval kezdi a PL-szezont, így a 22 éves magyar sztár topcsapat ellen debütálhat a világ legerősebb focibajnokságában.

Meg lehet-e állítani a Manchester Cityt?

Pep Guardiola együttese az előző idényben történelmi triplázást hajtott végre, a Premier League mellett az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte. Az utóbbi három PL-szezon egyaránt a City győzelmével ért véget - 2020-ban éppen a Liverpool törte meg a dominanciáját -, és a 2023/2024-es évadnak is elsőszámú esélyesként vág neki. Guardiola csapatából ugyan Ilkay Gündogan és Riyad Mahrez távozott, de a keret egyáltalán nem gyengült. Érkezett Mateo Kovacic a Chelsea-től, valamint Szoboszlai lipcsei csapattársa, Josko Gvardiol, aki 90 millió euróért szerződött a címvédőhöz, ezzel a horvát válogatott védő lett a világ második legdrágább hátvédje.

A City az előző idényben (is) minden más csapatnál több győzelmet aratott, a bajnokságban a legtöbb gólt lőtte, 94-et, és a legkevesebbet kapta, mindössze 33-at. A csapatban nincs gyenge láncszem, minden poszton világklasszisok futballoznak. Kevin De Brunye és társai gyakran látványos támadójátékot nyújtva, sok góllal nyernek, de az Inter elleni BL-döntőben bebizonyították, hogy rosszabb játékkal, szenvedve is képesek győzni. Erling Haaland, aki Szoboszlaival még Salzburgban kötött barátságot, tavaly nyáron igazolt a Cityhez, és első idényében azonnal gólkirályi címet szerzett, elképesztő rekordokat döntve 36 gólig jutott a bajnokságban, majd az idény legjobbjának is megválasztották. Ha az Aranylabdára is esélyes norvég sztár továbbra sem lassít, és a többiek is hozzák a formájukat, akkor borzasztóan nehéz lesz megakadályozni Guardiola csapatának újabb címvédését.

Az előző idényben az Arsenal volt a legesélyesebb arra, hogy megtörje a Manchester City egyeduralmát. Mikel Arteta együttese sokáig vezette a bajnokságot, ám a hajrára elfáradt és a címvédő megelőzte. A londoni sztárcsapat ismét vállalkozik a nehéz kihívásra, amit jól jelez, hogy a vezetőség elképesztő összegeket költött új játékosokra a nyári átigazolási időszakban. A legnagyobb erősítés a Konferencia-liga-győztes West Ham Unitedtól megszerzett Declan Rice, akiért a hírek szerint több mint 115 millió eurót fizetett a klub. Az Arsenal korábban még soha nem adott ennyi pénzt játékosért, a klubrekordot eddig Nicolas Pepe átigazolása tartotta, ő 2019-ben 80 millió euróért érkezett a Lille-től, de egyelőre nem váltotta meg a világot, az előző idényben kölcsönadták a francia élvonalban szereplő Nice-nek.

Az angol válogatott Rice mellett az Arsenal ezen a nyáron 75 millió euróért megszerezte a Chelsea-től a BL-győztes Kai Havertzet a támadósorba, a védelembe az Ajaxtól Jurrien Timber érkezett 40 millió euróért, az alapemberek közül pedig csak Granit Xhaka távozott. A sztárigazolások trófeagyőzelemmel debütáltak, ugyanis a Community Shield névre keresztelt angol Szuperkupát Arteta csapata büntetőrúgásokkal megnyerte a Manchester City ellen. Játékoskeretét tekintve ezúttal is az Arsenal lehet a City elsődleges kihívója, de óriási bravúrra lesz szüksége ahhoz, hogy 2004 után újra Premier League-t nyerjen.

A Manchester United előző idényének csaknem a felére rányomta a bélyegét a Cristiano Ronaldo körüli botrány, az ötszörös aranylabdás sztárt végül novemberben, a katari világbajnokság idején rúgta ki a klub. Az Ajaxtól megszerzett Erik Ten Hag vezetőedző irányításával feljavult a csapat, és a harmadik helyen végzett, de nem tudott beleszólni a bajnoki címért folyó harcba. Ebben a szezonban már legalább a Bajnokok Ligájában indulhat a United, amelytől 12 év után távozott David De Gea, aki néhány éve még a világ legjobb kapusai közé tartozott, ám az utóbbi években már hibát hibára halmozott. A helyére André Onana érkezett a BL-döntős Intertől, aki a Lens elleni felkészülési meccsen hatalmas potyagólt kapott, de várhatóan stabil helye lesz a kezdőben.

A középpálya a Chelsea angol válogatott sztárjával, Mason Mounttal erősödött meg, a legnagyobb fogásnak pedig a dán Haalandnak is becézett 20 éves csatár, Rasmus Höjlund ígérkezik, aki az Atalanta csapatától érkezett 75 milió euróért. De Gea mellett akad még egy nagy nevű távozója is a klubnak, a rengeteget kritizált Harry Maguire: a világ legdrágább védőjének számító 30 éves angol válogatott játékos a West Ham Unitedben folytatja. Ten Hag második idényében egységesebb csapattá kovácsolódhat a Manchester United, amelynek szurkolói már nagyon ki vannak éhezve egy bajnoki győzelemre, hiszen legutóbb még Sir Alex Ferguson idején, 2013-ban lett PL-győztes a klub. Az előző szezonban egy Ligakupa-siker összejött a csapatnak, de a városi rivális Manchester City szintjétől egyelőre még messze van az együttes.

A 2021 őszén szaúd-arábiai konzorcium kezébe kerülő Newcastle United nem igazolt azonnal világsztárokat, hanem fokozatosan építkezett, és az ésszerű befektetések megtérülni látszanak, ugyanis Eddie Howe vezetőedző irányításával a csapat a BL-indulást jelentő negyedik helyen zárta az előző szezont. A Newcastle olyan sztárcsapatokat előzőtt meg, mint a Liverpool, a Tottenham és a Chelsea, és a nyáron szerette volna Szoboszlai Dominikot is megszerezni, aki végül Jürgen Klopp csapatához került. A magyar klasszis helyett az AC Milantól közel 70 millió euróért az olasz válogatott Sandro Tonalit igazolta le a vezetőség, aki szintén nagy erősítést jelenthet a középpályán. A csapat stabil kerettel rendelkezik, de ismét hatalmas bravúr kell ahhoz, hogy a világ legerősebb bajnokságában a legjobb négy között végezzen.

Őrült szezont zárt a BL-ről lemaradó Tottenham Hotspur, amely viharos körülmények között rúgta ki Antonio Contét, és összesen három edzőt is elfogyasztott. A vezetőséget és a játékosait nyíltan szidalmazó olasz szakembert Cristian Stellini váltotta, akit rövidesen szintén elzavartak, a csapat végül Ryan Masonnel fejezte be az idényt. Az új évadot a Celtictől megszerzett Ange Postecoglou irányításával kezdi meg az együttes, amely a kőkemény szigoráról is híres ausztrál szakember vezetésével jobb eredményre lehet képes a jövőben, bár Harry Kane távozása mindent megváltoztathat.

A Spurs történetének legjobb góllövője minden idényben csapata legjobbja, de még egyetlen trófeát sem nyert a klubbal. Az angol csatárt a nyári átigazolási időszakban folyamatosan "ostromolja" a Bayern, ám klubja nem akarja elengedni 100 millió euróért kevesebbért. A bajor rekordbajnok a hírek szerint már letett az asztalra egy 100 miliót meghaladó ajánlatot, amit állítólag el is fogadott a Tottenham Kane-ért, akinek 2024-ig érvényes a szerződése, de azt nem szeretné meghosszabbítani.

Borzalmasan alakult a Chelsea számára az előző idény, a 2021-ben még BL-győztes londoni sztárcsapat a 12. helyen zárt a Premier League-ben, melynek köszönhetően egyetlen európai kupasorozatban sem indulhat. Szeptemberben a Thomas Tuchel, Lőw Zsolt edzőpárost kirúgták, majd érkezett Graham Potter a Brightontól, aki mindössze április elejéig maradhatott a pocsék eredmények miatt. A szezon hátralévő részében Frank Lampard ült a kispadon, de a klublegenda finoman szólva sem tudott csodát tenni a darabjaira hullott csapattal. A vezetőség többszáz millió eurót is elköltött játékoskokra, a sikerek helyett mégis kudarc következett. Nyáron a Tottenham korábbi sikeredzőjét, a PSG-nél megbukott Mauricio Pochettinót nevezték ki a klub élére, akinek nem lesz egyszerű feladata, mert olyan sztárfocisták távoztak, mint Mateo Kovacic, Mason Mount, Edouard Mendy vagy éppen Cesar Azpilicueta.

Szoboszlai Dominik korábbi lipcsei csapattársa, Christopher Nkunku személyében klasszis futballista érkezett a csatársorba, ám a francia válogatott támadó az előszezonban súlyosan megsérült, így hónapokig nem játszhat. Pochettinónak nincs könnyű dolga, egy megalázó kudarcokat átélt, összeomlott társaságból kell kupagyőzelmekre esélyes együttest fargnia, ami előzetesen nagyon nehéz feladatnak tűnik. Európai kupaindulás híján legalább csak a Premier League-re és az angol kupasorozatokra kell koncentrálnia az argentin edzőnek, de a Chelsea-nél nem valószínű, hogy bajnoki címről álmodoznak, a klubnál a BL-szereplés kiharcolása lehet az elsődleges cél.

Magyar válogatott focisták a Premier League-ben

Szoboszlai Dominik miatt a Liverpool mérkőzéseit hatalmas érdeklődés övezi majd, ám nem szabad megfeledkezni Kerkez Milosról sem, aki ezen a nyáron szintén Premier League-csapathoz szerződött. A 19 éves balhátvédet július második felében szerezte meg a holland AZ Alkmaartól a Bournemouth, amely sajtóhírek szerint 18 millió eurót fizetett érte, és szinte biztosra vehető, hogy komoly szerepet szán neki. Kerkez a felkészülési időszakban három barátságos mérkőzésen lépett pályára, mindháromszor kezdett, ráadásul már a Southampton elleni bemutatkozó meccsén 76 percet töltött a pályán, a többi találkozót pedig végigjátszotta.

A csapatunk remek és egyre jobban megértjük egymást. A társak egyből befogadtak, otthon érzem magam, szép lassan pedig az edzések tempójához és minőségéhez is hozzászokom" - mondta Kerkez, miután lejátszotta első meccsét új klubjában.

A Bournemouth-nak az előző szezonban nem voltak kiesési gondjai, és végül a 15. helyen zárt. Az együttes az új idényt hazai pályán kezdi meg a Konferencia-liga-címvédő West Ham United ellen, a második fordulóban pedig Kerkezék Liverpoolba látogatnak Szoboszlaiékhoz. A klub ráadásul tavaly decemberben egy dúsgazdag amerikai üzletember, Bill Foley kezébe került, akinek nagy céljai vannak a dél-angliai egyesülettel, amely akár a nemzetközi kupaszereplésre is pályázhat a jövőben.

A nyitófordulóban a Ligakupa-címvédő Manchester United ellen pályára lépő Wolverhampton Wanderersnek ugyancsak van magyar válogatott játékosa Bolla Bendegúz személyében, aki az előző szezonban a Grasshoppersnél szerepelt kölcsönben. A svájci együttesnél ugyanakkor június végén lejárt a kölcsönszerződése, és egyelőre nem dőlt el, hogy a Wolves újra kölcsönadja-e a 23 éves jobbhátvédet, vagy szerepet szán neki az új PL-idényben.

A magyar válogatott labdarúgók miatt a megszokottnál is érdekesebb szezon következik a Premier League-ben, amelyben a klasszikus topcsapatok mellett az olyan együttesek is meglepetést okozhatnak, mint a Brighton, vagy az újonc Burnley, amelynek Pep Guardiola korábbi játékosa, Vincent Kompany az edzője.

Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződése egyenesen világszenzáció, a 22 éves középpályás a 19-szeres angol bajnok és hatszoros BEK/BL-győztes sztárcsapatban a világ legjobb futballistái közé emelkedhet. A magyar válogatott csapatkapitánya a lehető legjobb életkorban, fiatalon igazolt topklubhoz, és még ennél is többet elérhet, Kerkez Milos pedig már 19 évesen elmondhatja magáról, hogy a világ legerősebb bajnokságában fejlődhet hétről hétre.