Keményen kritizálta Harry Maguire-t a Manchester United menedzsere

A Manchester United 2019-ben rekordösszeget, 80 millió fontot fizetett Harry Maguire szolgálataiért, de könnyen lehet, hogy az angol válogatott védőnek már csak napjai vannak a Manchester United játékosaként.

Erik ten Hag, a Manchester United menedzsere nyáron már elvette a csapakapitányi karszalagot a 30 éves játékostól, most pedig könnyen lehet, hogy el is igazol, miután a United már el is fogadott egy 30 millió fontos ajánlatot a West Hamtől.

„Minden képessége megvan, hogy remek hátvéd legyen. Ő a legjobb angol középhátvéd, miért ne lehetne nálunk is a legjobb? Ezt azonban bizonyítania kell. Ha nincs elég önbizalma, hogy megküzdjön a helyéért, akkor mennie kell, meg kell hoznia a döntést. Ennek ellenére örülök, hogy velünk van" – mondta a Wolves elleni első bajnoki előtti sajtótájékoztatón a holland menedzser.

Ten Hag sorrendjében Maguire egyelőre nagyon hátul van, ugyanis Raphael Varane és Lisandro Martinez mögött még Luke Shaw és Victor Lindelöf is előtte van, ha a középső védőket jelöli ki a menedzser.

Arról nem is beszélve, hogy Jonny Evans is a csapattal van, így könnyen pótolható lenne Maguire.