Ronaldo és Neymar megvásárlása után a szaúdiak a Bajnokok Ligájában akarnak játszani

Az olasz Corriere dello Sport értesülése szerint a Szaúdi Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha 2024 őszétől kezdve egy szaúdi csapat szabadkártyával elindulhatna az európai Bajnokok Ligájában.

A Magyar Nemzet az olasz sportlapra, a Corrierre dello Sportra hivatkozva számolt be arról, hogy a szaúdi liga vezetői a napokban összegyűltek az Arab Labdarúgó-szövetség rijádi székházában, hogy formába öntsék az elképzelésüket: a bajnokság egyik csapata szerepelhessen a Bajnokok Ligájában. Az európaiban, természetesen, mert hogy az ázsiai Bajnokok Ligája már évek óta létezik. A kérelmet a sorozat kiírójának, az Európai Labdarúgó-szövetségnek, az UEFA-nak postáznák. Sőt, ha az elképzelés kiszivárgott a sajtóban, biztosan lehetünk benne, hogy ha nem is hivatalos formában, már az UEFA is értesült a dologról.

Cristiano Ronaldo a nyáron még nevetség tárgyává vált, amikor az arab sajtónak adott interjúban arról beszélt, hogy a szaúdi már most erősebb bajnokság, mint az észak-amerikai MLS, és hamarosan a világ ötödik legerősebb ligája lehet. A nyáron sok minden megváltozott.

Őt követve sztárok egész sora igazolt a szaúdi csapatokhoz: Sadio Mané, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Rijad Mahrez, Roberto Firmino, Fabinho, Kalidou Koulibaly, Edourd Mendy, Jordan Henderson, Szergej Milinkovics-Szavics, legutóbb pedig Neymar.

A tervekről egyelőre csak ennyi került nyilvánosságra, hogy az arab klubok szabadkártyát szeretnének az egyik szaúdi csapatnak, s a szaúdi liga akár már a következő idénytől csatlakozna a Bajnokok Ligájához. Pénzről egyelőre nem esik szó, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy a szaúdi liga jelentős összeggel támogatná a részvételét az UEFA égisze alatt futó BL-ben.