Ami a Hertha ellenségeinek vicc, az a Dárdai családnak tragédia

A Dárdai Pál által irányított berlini Hertha olyan szörnyen kezdte a bajnokságot a német másodosztályban, ahogy a legjobbak közül kieső csapat még soha. Első három találkozóját elveszítve, ráadásul még gólt sem rúgva az utolsó helyen áll. Vagyis Berlin nyugati térfelén a fociszurkolók rémálma folytatódik. Sajnos ennek a tragédiának négy magyar szereplője is van.

A tavasszal sokat foglalkoztunk a Hertha BSC labdarúgó-csapatával, főleg azt követően, hogy a klub ikonja, a korábban rövid ideig a magyar válogatottat is (sikeresen) irányító Dárdai Pál életében harmadszor vette át a szakmai munka irányítását a klubnál. A Berlinben és hazánkban is nagyon népszerű szakember sem tudta azonban meggátolni, hogy a Hertha kiessen a legjobbak közül. Ilyenkor egyetlen cél lehet egy csapat előtt: azonnal visszatérni a legjobbak közé.Nyilván a külvilág is úgy gondolta, hogy ezzel az igénnyel vágott neki a felkészülésnek Dárdai Pál a játékosokkal. A Bundesliga2 kereteinek összetételét, és értékeit megnézve nem is lehetett más a vágy, ugyanis a játékosok összértéke messze a legnagyobb a másodosztály mezőnyében.

Nagyjából 60 millió euróról van szó, a 18 csapatos bjnokságban csak a Hamburg az, amely több mint a fele ekkora összértékű focistákkal (kb. 40 millió) rendelkezik, a többi csapat értéke a Hertha felét sem éri el. A három forduló után hét ponttal második Magdeburgé negyede, a szintén hét ponttal harmadik Wehen Wiesbadené ötöde. Ezeket az adatokat csak azért érdemes megemlíteni, mert amikor egy-egy magyar csapat kiesik a nemzetközi kupából a nyáron egy értékesebb társaság ellen, ezek a számok gyakran előkerülnek. Bár azt pontosan tudjuk, és tudják Berlinben is, hogy az eurók nem rúgnak gólt, és nem is hárítják el a gólveszélyeket. Előbbiekért Haris Tabakovic, Marco Richter és Fabian Reese lenne a felelős. Esetleg Dárdai Palkó, majd hosszútávon a most még csak 17 éves Dárdai Bence. Az utóbbiakért pedig még többen, de a védelem pont annyira esetleges jelenleg a csapatnál, mint a támadójáték. Richter Bayern-nevelés, 7 éves korától 14 éves koráig járt korosztályos edzésekre a rekordbajnoknál, majd Augsburgban lett ismert focista, már harmadik szezonját kezdte a berlinieknél. Reese a Kieltől érkezett, ahol rendre jó teljesítményre volt képes, míg Tabakovicot mi, magyarok a Diósgyőrből ismerhetjük. A támadójáték jelenleg a nullához közelít, a védelem viszont rossz értelemben gólképes, de azért lehet mentség a gyenge kezdésre.

Ugyanis 24 játékos távozott a kiesésben résztvevők közül, és 17 érkezett a visszajutásról álmodozóhoz. Visszavonult a nagyszájú, öntelt, de az utóbbi időkben semmilyen értékelhető teljesítményt nem nyújtó Kevin-Prince Boateng, az ismertebb nevek közül megvált a klub Jessic Ngankamtól, Lucas Tousarttól, Maximilian Mittelstädttól, Krzysztof Piatektól, Stevan Jovetictől, Marvin Plattenhardttól, Wilfried Kangatól, Jean-Paul Boëtiustól. Esetükben valóban az „ismertebb" a jó kifejezés, bár lehetne írni „meghatározót" is, ám ők csak a tavalyi vesszőfutásban tudtak meghatározóak lenni.Ami a 17 érkező esetében örömteli lehet hosszútávon, hogy hatan a klub utánpótlásából jöttek.

Nyugodtan mondható, hogy csak annyiban hasonlítható a tavalyi csapathoz az idei, hogy ugyanaz a címer van a mezén.

A sok-sok változás miatt kicsit érthető, hogy a Hertha düsseldorfi 1-0-s vereséggel kezdte a szezont, majd ugyanilyen arányban kapott ki otthon a harmadosztályból érkező Wehen Wiesbadentől, míg a hétvégén 3-0-ra ütötte ki a Hamburg. A Herthánál rosszabbul még soha nem kezdett elsőosztályból kieső klub a második vonalban. Nemcsak mindhárom eddigi meccsét elveszítette, de még gólt sem rúgott 270 perc során.

Az első találkozón a 78. perctől mindhárom Dárdai-fiú a pályán volt, a másodikon a 69-től úgy, hogy Márton és Palkó végig játszotta a kínos találkozót, míg Hamburgban Bence nem kapott szerepet, és ekkor a védelemben játszó Mártont az édesapja a második félidő elején lecserélte.

A védelem minden találkozón eddig más összeállításban szerepelt, az első két meccsen Márton ezen sor előtt ténykedett, míg Hamburgban visszakerült a védelem tengelyébe. Sem elöl, sem hátul „nincs készen" ez a Hertha, ami Dárdai szisztematikus építkezését ismerve kicsit meglepő.

Persze azzal mit tud kezdeni, ha a Karlsruhetól érkező, és elsőszámú kapusnak igazolt Marius Gersbeck a bajnokság előtti edzőtáborban a szállodai szobájából kiszökve elmegy bulizni Zell am See-ben, és olyan balhét okoz, mely nemcsak a pályafutását, de az életét is befolyásolhatja?

A jó Gersbeck egy éjszakai szóváltás után úgy megvert egy 22 éves jégkorong kapust, hogy az agyrázkódással és többszörös arccsonttöréssel került kórházba. Dárdai kulcsembernek szánt kapusa akár 3 év börtönt is kaphat Ausztriában. Erre mondják, hogy a szegény embert az ág is húzza.

Ez utóbbi mondatot egyébként éveken keresztül emlegettük a Herthával kapcsolatban a Bundesliga1-ben, mert sorozatos vezetői hibák miatt egyre mélyebbre került a csapat. Nem igazán értette senki, hogy a német főváros ikonikus gárdájánál hogyan lehetnek olyan dilettáns vezetők, akik a szakadék szélére juttatták azt. Végül lezuhant a csapat a szakadékba, és ekkor végre jó döntés született, hiszen onnan csak egy Dárdai-szintű tréner (vagy fogalmazzunk konkrétan: csak Dárdai Pál) vezetésével van visszaút a legjobbak közé.

A kapuskérdést nem számítva ebben az osztályban nincs is rossz helyzetben a magyar mester, de ha huzamosabb ideig nem jön a feltámadás (értsd: nem kezdi el a szezont a társaság) akkor azért már felelős lehet a magyar szakember is, aki az elmúlt években sokszor bizonyította, hogy a nehéz időkben rá mindig lehet számítani.

A hibákat is látja a magyar mester. A hétvégi hamburgi megalázó vereség után ezt mondta:

Osztálykülönbség volt a két csapat között. A másodosztályban más stílusban játszanak a csapatok, és a bírók is másképpen állnak a kemény játékhoz. Mi még nem vettük fel az itteni tempót, mondhatni még nem vagyunk elég jók a Bundesliga2-höz."

Dárdai nyilván előbb-utóbb megoldást is talál a hibákra. Remélhetően a főnökei is türelmesek lesznek vele szemben egy ideig. Bár három fiának szerepeltetése természetesen ad támadási felületet. Az első ilyen alkalommal, Düsseldorfban rá is kérdeztek a meccs után az újságírók erre, és Dárdai a tőle megszokott humorral azt mondta, hogy apaként nem érez semmi különlegeset, edzőként örül, hogy mind a három fiú rendelkezik olyan tudással, hogy ezen a szinten pályára lehessen küldeni. Továbbá elmondta: edzőként még azt is érzi, hogy jó lett volna ha szerez egy gólt a csapata.

Egyébként érdekes látni, hogy a Kickernél a három édestestvér közül Palkó neve mögött magyar zászló található, Márton és Bence neve mögött viszont német.

Amúgy sem Márton maradását, sem Palkó visszahozatalát nem Pál erőltette. Elmondása szerint a két fiú másutt többet tudna keresni, de a trió mindegyik tagjára igaz a Kennedy-féle mondás: „Ich bin ein Berliner".A magyar „Dárdai-kvartett" tagjai úgy tűnik jóban-rosszban kitartanak Berlin mellett, és együtt kell kihúzniuk a Hertha kátyúba ragadt szekerét. Az edző fanatizmusát ismerve ezzel nem is lehet gond, bár éppen a hétvégén ellene diadalmaskodó Hamburg tudna mesélni arról, hogy mekkora a különbség a Bundesliga két osztálya között. Az 1963-ban útjára indított Bundesliga alapítói közül legtovább ő tudta őrizni elsőosztályú tagságát, ám idén már zsinórban hatodik évét kezdte a második vonalban. Háromszor negyedikként, kétszer harmadikként maradt le a feljutásról.

A Hertha legközelebb augusztus 26-án, szombaton 13 órakor a Fürth ellen játszik hazai pályán a Bundesliga 2-ben.