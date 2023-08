Botrány az NB I-ben: megalázták a DVTK-szurkolókat a Zalaegerszeg elleni meccsen

A labdarúgó NB I 4. fordulójának péntek esti mérkőzésén a Zalaegerszeg hazai pályán 3-1-re kikapott az újonc Diósgyőrtől. A meccset megelőzően a biztonsági szolgálat a vendégszurkolókat méltatlan módon kezelte, a történtekre a DVTK elnöke, Sántha Gergely is reagált.

A mérkőzést megelőzően a biztonsági szolgálat nem csak az ultra szurkolókat, hanem azokat a drukkeket is méltatlan módon kezelte, akik gyermekeikkel együtt érkeztek a mérkőzésre: a beléptetésnél velük is levetették cipőiket, ruháikat és mindenkitől elvették az aprópénzt, de még napszemüvegeket is. Sántha Gergely, a DVTK elnöke is reagált a történtekre.

A DVTK évek óta arra törekszik, hogy a labdarúgást minél szélesebb körben népszerűsítse, a pályán elért eredménytől függetlenül a hazai mérkőzések családi események legyenek, ahová örömmel járnak ki a szülők a gyermekeikkel. A DVTK-stadionban amellett, hogy rendkívül kedvező jegyárak fogadják a 18 év alatti mind hazai, mind vendég szurkolókat, nagyon gyakran a mérkőzések előtt gyerek- és családi programokkal várjuk a vendégeinket a stadion mellett" - nyilatkozta Sántha Gergely, a DVTK elnöke.

A klubvezetés tagjai is természetesen Zalaegerszegen tartózkodtak, így első kézből értesültünk a történtekről, illetve a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda képviselői és családos szurkolók is megkeresték a klubot, hogy beszámoljanak a nem mindennapi eseményekről. A DVTK-nak van az egyik legnagyobb és legjobb szurkolótábora az országban: a bajnokság első fordulójában nálunk volt a legtöbb szurkoló, közel 8000-en, a második fordulóban, Mezőkövesden teljesen megtöltötték a vendégszektort és egyik mérkőzésen sem merült fel probléma velük. Múlt hétvégén több mint 300-an átszelték az országot, oda-vissza megtettek csaknem 900 kilométert, hogy segítsék a csapatot, sőt, az eddigi 25, zalaegerszegi, idegenbeli mérkőzésünkön soha nem tapasztaltuk ezt a bánásmódot a biztonsági szolgálat részéről" - folytatta a klubvezető.

Ahogy a szurkolók, úgy én sem értem, hogy mivel érdemeltük ki ezt az "extra odafigyelést", de abban biztos vagyok, hogy a diósgyőri szurkolók nem érdemelnek hátrányos megkülönböztetést. A Szurkolói Koordinációs Iroda által megfogalmazott kérdéseket ezért hivatalosan elküldjük a zalaegerszegi klubvezetőknek" - fogalmazott a DVTK elnöke.

"Úgy gondolom, hogy a labdarúgás minden szereplőjének az a legfontosabb célja, hogy minél több fiatal szeresse meg sportolóként vagy szurkolóként ezt a csodálatos sportot. Azt már most megígérhetem, hogy mi a zalaegerszegi gyerekeket a két csapat decemberi, diósgyőri mérkőzésén forró teával és DVTK-csokival fogjuk várni" - zárta gondolatait Sántha Gergely.