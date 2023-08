A dán siheder, aki új életet lehelhet a Manchester Unitedbe

Nagynevű, vagy éppen csak valamiért felkapott sztárcsatárok után a Manchester United végre vállalta a kockázatot, és egy 20 éves srácba fektetett súlyos tízmilliókat. A dán Rasmus Höjlund megvásárlásával a klub végre megtenni látszik azt fordulatot, amivel valóban elindulhat az újjászületés útján, és visszakapaszkodhat az európai szinten is komolyan vehető csapatok közé.

A Manchester United mintha csak most, tíz év elteltével kezdené kiheverni Sir Alex Ferguson távozását az Old Traffordról. A legendás menedzser nyugdíjba vonulása óta a klub nem nyert bajnoki címet, a megnyert trófeák - kivéve talán a 2016-os FA-kupát - meg, hogy őszinték legyünk, senkit nem érdekelnek arrafelé.

A klub gazdaságilag továbbra is jól tartja magát, az elmaradó sikerek ellenére is a világ egyik legismertetbb brandje és legértékesebb sportegyesülete. De egy olyan presztízsű klubot, mint a Manchester United akkor is a pályán elért sikerek határoznak meg, és a szurkolók szívesebben látnának egy újabb bajnokcsapatot, mint egy ki tudja hanyadik exkluzív partneri szerződést egy nagyvállalattal. A MU ráadásul az utóbbi időben éppen az elmaradó sikerek miatt egyrészt nem volt igazán népszerű átigazolási célpont, sorra maradt le a kiszemeltekről, másrészt szakmányban kötötte a minimum megkérdőjelezhetős szerződéseket.

Ez a legjobban a támadósorban látszott, ahova az egy szem Jadon Sancho megszerzésén kívül nem sikerült igazi sztár 9-est, azaz középcstárt igazolni. Zlatan Ibrahimovics mondjuk 35-36 évesen sem futott rossz szezont, amíg el nem szakadt a térdszalagja.

Az ugyancsak 36 éves Cristiano Ronaldo leigazolása is felemás eredményt hozott: a portugál ugyan termelte a gólokat, de egyben a folyton a középpontba tolt egójával meg is bénította a csapatot, fejére nőtt az edzőnek, majd végül a klubnak is, aminek egy csúnya szakítás lett a vége. Romelu Lukaku 24 évesen nem volt idős, amikor José Mourinho leigazolta, és összességében nem voltak rossz száma (66 bajnokin 28 gól), senki nem sírt, amikor elhagyta a klubot. Nem csatár, de ebbe a sorba illik Paul Pogba is, akinek szívós munkával sikerült meggyűlöltetnie magát mindenkivel a klubnál.

És akkor még nem beszéltünk az olyan mínuszos ügyletekről, mint Radamel Falcao, Alexis Sánchez vagy Edinson Cavani szerződtetése.

Erik Ten Hag kinevezésével azonban fordulni látszik a világ: az Ajaxtól érkezett relatíve ismeretlen holland (az 1986-ban a skót Aberdeentől érkező Ferguson sem éppen világhírű) személyében végre nem egy "nagy nevet" akartak a kispadra ültetni, hanem egy valóban tehetséges és ambíciózus edzőt. És ugyan Casemiro és Christian Eriksen személyében ő is vett rutinos focistákat, de azért fontosabb az Antony (23), Lisandro Martínez (25) fémjelezte vonal, még, ha ebbe bele is zavart, mondjuk egy vészigazolásként szerződtetett Wout Weghorst.

Kincset talált Ten Hag Bergamóban?

Ez majd kiderül, minden esetre a legtöbb elemzés szerint jó eséllyel óriási fogás volt a 20 éves dán csatár, Rasmus Höjlund (teljes nevén Rasmus Winther Højlund, de maradjunk az egyszerűbb formánál) megszerzése. Holott ő is csak pótmegoldásnak tűnik (tűnt), miután az angol válogatott sztárja és gólrekordere, Harry Kane, illetve előző klubja, a Tottenham Hotspur kb. szóba sem állt a MU-val (lásd fentebb: nem népszerű célpont a klub a sztárok számára).

Amikor már világosan látszott, hogy a Kane-üzletből semmi nem lesz, és a Napoli sem fogja elengedni Victor Osimhent, Ten Hag éles kanyarral irányt váltott, és a már minden fronton bizonyított szupersztár helyett inkább egy olyan 20 éves csatárra kezdett el nyomulni, aki beindíthatja a klub új sikerkorszakát. Ezért nem sajnált 75 millió eurót sem kifizetni az Atalantának Rasmus Höjlundért.

A himlőhelyes ábrázatú csatárral már a harmadik klub csinált nagy üzletet: nevelő egyesülete, az FC Köbenhavn tavaly januárban 1,95 millió euróért adta el az osztrák Sturm Graznak, akik fél évvel később már 20 millió eurót lapátoltak be a kasszába az eladása után. A vevő az olasz élvonalban szereplő Atalanta volt, ahol szintén elmondhatják magukról, hogy jó üzletet csináltak Höjlunddal: egyrészt a kölyök 32 meccsen szerzett 9 gólt, ami alig 20 évesen a világ egyik legerősebb ligájában igen szép teljesítmény, másrészt Höjlund egy szezon alatt közel megnégyszerezte az értékét - a United már 75 millió eurót utalt át Bergamóba.

Hihetetlenül tehetséges, ez rögtön látszik. Nem is értettük, hogy lehet az, hogy egy kis klub, mint a Sturm Graz mindenki más előtt kiszúrta őt Dániában - áradozott Gianpiero Gasperini, az Atalanta edzője.

Ha nem is ő az egyetlen, aki megmentheti a klubot, fontos szerepet játszhat a MU jövőjében:

The only player that can save Manchester United now. Rasmus Hojlund pic.twitter.com/FvY6Bnyonc — NayeemUtd (@NayeemUtd) August 21, 2023

A focit egyébként egy aprób horsholmi klubban kezdte, pár sarokra a család otthonától. Höjlund apuka maga is focizott alacsonybb osztályok, míg az édesanya országos szinten is egész jó 100-as sprinter volt. A kis Rasmus első edzője, oktatója elmondása alapján nem volt a korcsoportja legügyesebbje, viszont nála jobban senkin nem látszott, hogy mennyire imádja a játékot. Annyira, hogy az édesapja még a házuk pincéjét is kis focipályává alakította, hogy Rasmus és két öccse, Emil és Oscar akkor is tudjon játszani, ha odakint cudar az idő.

Miért volt fontos a megszerzése?

A MU-nak hosszú ideje nincs igazán veszélyes 9-ese, azaz középcsatára. Marcus Rashford ugyan az előző idényben kiemelkedően teljesített, 56 meccsen 30 gólt szerzett, de a szezon végére ő is teljesen kiégett, elhasználódott, ráadásul nem is a középcsatár az igazi posztja. Ahogy Sanchónak, Antonynak és a nemi erőszak botránya miatt végül kirúgott Mason Greenwoodnak sem igazán. Talán csak Alejandro Garnacho számít klasszikus csatárnak, de még korántsem alapember. Azt viszont nem lehet mondani, hogy Ten Hagnak a jövőben ne lenne választási lehetősége a támadósor összeállításakor (mínusz Greenwood persze):

No True Manchester United fan go pass this picture without liking it. ❤️



- Marcus Rashford

- Rasmus Hojlund

- Mason Greenwood

- Alejandro Garnacho

- Jadon Sancho

- Antony #MUFC || #MUNWOLpic.twitter.com/kXAMZayx0o — MUIP (@ManUtdInPidgin) August 14, 2023

Az elmúlt években csak ez, egy igazi középcsatár hiányzott a csapatból, mert a többi rész nagyon jó. Hátul megvan a kellő tapasztalat Varane-nal és Martínezzel, a középpályán ugyancsak Casemiróval és Erkisennel. A csapat mindig egy jó kapussal és egy középcsatárral lesz egész. Az új kapus (Onana) nagyon atletikus, a középcsatár pedig reméljük, hogy gyorsan felépül. Ő lehet az utolsó kocka az edző kirakójában - üdvözölte Höjlund érkezését maga Sir Alex Ferguson.

A 191 centi magas csatár fiatal kora ellenére fizikálisan kiemelkedő, nagyszerűen alkalmazható a labdaszerzésre irányuló le-, ill. visszatámadások során, nagyon gyors, jól olvassa a játékot, jól kerül helyzetbe, és képes csapattársait is helyzetbe hozni.

Türelem, türelem és türelem

Ez a legfontosabb, amit csapat- és honfitársa, Christian Eriksen kiemelt, amikor Höjlunddal átbeszélte, mi várhat rá manchesteri szerződése aláírása után. A klubnál továbbra is óriásiak az elvárások, különösen a szurkolók részéről, akik egy-két, talán három rossz meccset is elnéznek, de aztán elfogy a türelmük. Ezzel jó lesz tisztában lennie Höjlundnak, amikor először pályára lép - erre talán már szombaton sor kerülhet a Nottingha Forest ellen - és legyen ő is türelmes, ne akarjon mindent azonnal.

A fiatal dánnal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy bármennyire is tehetséges, mindössze egyetlen szezont játszott topligában, ott is egy olyan csapatban, amelyik az előző idényben lemaradt az európai kupaszereplésről. BL-tapasztalata két Sturm-Dinamo Kijev selejtezős meccset leszámítv gyakorlatilag nincs, ahogy válogatott meccs is kettő van mögötte, azokon viszont öt gólt rúgott Finnország és Kazahsztán ellen.

Itt a következő Erling Haaland?

Höjlundot gyakran emlegetik a következő Haalandként, ami bizonyos hasonlóságok ellenére is egyelőre kicsit erősnek tűnik. A norvég júliusban töltötte a 23-at, azaz nagyjából egy korosztály a két egyaránt 190-nél magasabb skandináv csatár. Mindketten az osztrák Bundesligában kezdték felnőtt pályafutásukat, azonban míg Höjlund a Sturm Grazban játszott 21 meccset (és szerzett 12 gólt), addig Haaland a sokkal erősebb Red Bull Salzburgban 27 meccsen 29-szer volt eredményes. Ezek közül ráadásul hat BL-csoportmeccs volt, melyeken nyolc gólt lőtt. Haaland két és fél idényt töltött topligában, míg Höjlund csupán egyet, és a norvég ugyanannyi idősen, mint most dán "kollégája" 89 meccset 86 gólt lőtt, amihez képest a dán 34/10-es mutatója akár karcsúnak is mondható.

Azaz az "új Haaland"-ozás túlzásnak tűnik, de Höjlund tehetségét ettől még nem lehet kétségbe vonni. Azt, hogy megért-e 75 millió eurót, hamarosan megtudjuk, ez azért egy-két hónap alatt kiderül, addigra eldől, hogy képes lesz-e felvenni a Premier League ritmusát, illetve elbírja-e a terhet, ami a MU 9-eseként rá nehezedik.

Höjlund esete nem csak Haalandéhoz, de például a Chelsea által megvett Mikhajlo Mudrykéhoz is hasonlítható. Az ukrán szélső ugyancsak komoly tapasztalat nélkül, mindössze 25 meccsel a háta mögött került 70 millió euróért a Chelsea-hez, és nagyon úgy tűnik, hogy be fog válni. Az árazásnál egyébként nem árt két dolgot figyelembe venni: az átlagosnál kicsivel is tehetségeseb csatárok ára mindig kiugróan magas, ha pedig a PL-ből keresik őket, akkor még magasabb.

Ha a vonal túlsó végén meghallották, hogy a Manchester Unitedtől hívjuk őket, rögtön megduplázódott minden játékos ára - mondta erről az angol klub egy korábbi alkalmazottja. De ugyanezt mondja Pep Guardiola, és alighanem szinte minden PL-klub átigazolásokért felelős munkatársa. A MU helyzetét tovább nehezítette, hogy az eladók nagyon jól tudták, hogy az angolok minden követ megmozgatnak egy épkézláb csatárért - szóval, csak fizessenek, ha annyira vásárolni akarnak.

Mindent meggondoltak, mindent megfontoltak

Pont a MU esetében talán nem a legmegfelelőbb leírni, de senkinek ne legyen kétsége, a klubnál ezúttal nem pánik- vagy impulzusvásárlás zajlott, amikor már azt mondja egy edző, hogy mindegy kit, csak vegyünk valakit oda előre, vagy hátra, vagy akárhova. A számok, adatok, elemzések korában Höjlundot A-tól Z-ig feltérképezték, nem csak azokat a statisztikákat látják, amiket egy egyszerű Google-kereséssel bárki elérhet. Plusz ott van a személyes tapasztalat, amit a lelátóról lát egy rutinos megfigyelő, valamint az a benyomás, amit az edző szerez, amikor először leül beszélgetni a kiszemelttel. A topligában játszott percek hiányát persze ez sem pótolja, de teljesebbé teszi a képet az adott focistáról.

Ahogy az sem mellékes szempont, hogy a United kiterjedt játékosmegfigyelő-hálózata 2020 óta követi Höjlundot, azóta, hogy 17 évesen bemutatkozott az FCK U19-es csapatában.