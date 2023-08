Messze még az ígért Ajax-iskola, egyelőre az NB II is borzalmasan nehéz a Haladásnak

A Szombathelyi Haladás futballcsapata sorozatban az ötödik idényét kezdte meg az NB II-ben, ahol három sokkoló verséggel rajtolt. Az együttesnél hatalmas célokat tűztek ki, melyek közül az NB I-be visszakerülés a legfontosabb, de európai kupaszereplésről is álmodoznak Szombathelyen. A nagy múltú magyar csapat Magyarország egyik legszínvonalasabb akadémiájával rendelkezik, amelynél a világhírű holland topklub, az Ajax legendás futballiskolája a követendő példa. Hamarosan újra Haladás-meccseket rendeznek az élvonalban? Erről kérdeztük az egyesület egykori klasszis labdarúgóit, Halmosi Zoltánt és Jagodics Zoltánt, valamint a csapat korábbi edzőjét, Mészöly Gézát.

A Haladás az előző idényben, az akkor még 20 csapatos NB II-ben a tabella 9. helyén végzett, az utolsó négy meccsét viszont egyaránt elveszítette. A 2023/2024-es szezonra 18 csapatosra csökkentett másodosztályban aztán ott folytatták a szombathelyiek, ahol az előző évadban abbahagyták: három vereséggel rajtoltak.Aleksandar Jovic együttese azóta játszott egy döntetlent, a Tiszakécske ellen pedig hátrányból fordítva, egy 94. percben szerzett öngóllal harcolta ki első bajnoki győzelmét.

A nagy múltú, egykori NB I-es csapatra elképesztően nehéz idény vár, ezúttal már 4 klub esik ki automatikusan a másodosztályból, ahol osztályozó sem lesz, így az NB III-as egyesületeknek már csak egymással kell megküzdeniük, hogy feljussanak a 2024 nyarára 16 csapatosra csökkentett NB II-be. A Haladás 5 forduló után éppenhogy nem áll kieső helyen, és az utóbbi években mutatott, valamint a mostani formáját tekintve sem tűnik úgy, hogy hamarosan az NB I-ben folytathatja. A szombathelyi alakulatnál van az ország egyik legszínvonalasabb fociakadémiája, ám a játékosok és a szurkolók egyelőre még csak álmodoznak a feljutásról és az európai kupaszereplésről. Mi történik jelenleg a Haladásnál, és mi várható a klubnál a jövőben?

Hatalmas célok, hullámzó eredmények

A több mint 100 évvel ezelőtt, 1919-ben alapított klub 1936-ban mutatkozott be az élvonalban, amelynek azóta többször is a tagja volt, és legjobb eredményeként 2009-ben a Debrecen és az Újpest mögött bronzérmes lett, ezért az Európa-liga selejtezőjében is indulhatott. Legutóbb a 2018/2019-as idényben szerepelt az első osztályban a Haladás, akkor a 12 csapatos NB I utolsó helyezettjeként kiesett, és idén már sorozatban az ötödik szezonját kezdte meg az NB II-ben. Az utóbbi négy évben a hatodik helyezésnél jobb eredményt nem tudott felmutatni a klub, így nem álmodozhattak feljutásról a szurkolók, akik közül többen is a pályára berohanva fejezték ki elégedetlenségüket az előző idény utolsó meccsén, a DVTK elleni találkozón.

A július végén elrajtolt NB II új szezonja sem indult jól a szombathelyieknek, a klub a sorozatban három elveszített bajnoki után közleményben üzent a drukkereknek.

A jelenlegi teljesítményünk méltatlan a Haladás nevéhez és múltjához! Az eddig igazolt, elkötelezett szombathelyi játékosok és az új szemléletű, a játékosok képességeihez alkalmazkodó felfogással rendelkező edző, és az eddig elvégzett munka nem ezt a teljesítményt és eredményt kellene, hogy mutassa! Ennél sokkal jobbak tudunk lenni, azonban egyértelmű, hogy valamit mégis rosszul csinálunk! A feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy hol, mikor, miben hibáztunk, és azt a lehető legrövidebb időn belül kijavítsuk! Azt gondoljuk továbbra is, hogy az eddig elvégzett munka, a klub és az ügyvezetés részéről a szakemberek és a játékosok részére maradéktalan és hiánytalan feltételek biztosítása, a szombathelyi játékosok visszahozatala, az akadémiáról érkező fiatalok építése, a csapathoz illeszkedő felfogással rendelkező edző szerződtetése jó döntés volt" - olvasható a klub által kiadott közleményben.

A Haladás a negyedik fordulóban, a Nyíregyháza elleni mérkőzésen szerzett először pontot a szezonban - az a találkozó arról maradt leginkább emlékezetes, hogy a 47. percben a vendég Szpari egy egészen elképesztő potyagóllal szerzett vezetést. A következő meccsen, a Tiszakécske ellen már összejött a győzelem, 2-1-es hátrányból sikerült fordítania a szombathelyi csapatnak egy 94. perces öngóllal.

Hit, karakter, önbizalom, intenzitás, ezek kellettek a fordításhoz. A győzelem azért is fontos, hogy a játékosok elhiggyék, jó az, amit csinálunk. Elégedett vagyok a hozzállásal, és azon leszünk, hogy a hibákat is kijavítsuk. Egyelőre maradjunk a földön, még semmi különlegeset nem csináltunk. A győzelem sokat jelent, de a bajnokság egy maraton" - értékelt a meccs után a Haladás szerb vezetőedzője, a nyáron kinevezett Aleksandar Jovic.

Az NB II jelenlegi erős mezőnyét és a Haladás ingadozó formáját tekintve nagy meglepetés lenne, ha a Vas vármegyei csapat ebben a szezonban a feljutásért harcolna, bár a klubnál már régóta az NB I-be visszakerülés a cél, és az európai kupaszereplés is a tervek közé tartozik. Ebben óriási szerepet szánnak a csapat korábbi játékosáról, az egykori magyar válogatott Illés Béláról elnevezett Illés Akadémiának, amely a fiatal tehetségek kineveléséért felel, akik a jövőben meghatározó tagjai lehetnek az első csapatnak, vagy akár nemzetközi klubokba is kerülhetnek. A kilenc futballpályával, komplett saját bázissal, gimnáziummal és kollégiummal, valamint a labdarúgás minden területére kiterjedő szakembergárdával rendelkező centrumban 7-től 19 éves korig képzik a focistákat.

A holland Ajax rendelkezik a világfutball egyik leghíresebb és legjobban működő akadémiájával, és az amszterdami együttes utánpótlásneveléséhez hasonló felfogást próbálnak meghonosítani Szombathelyen is. A modern futball elveinek alkalmazásával a látványos támadójáték és a labdabirtoklásra épülő stílus elsajátítása és tökéletesítése a Haladás és az Illés Akadémia közös célja, valamint az, hogy nemzetközi szinten is értékesíthető játékosokat neveljenek. A szombathelyi együttes jelenlegi keretében vannak szép számmal olyan labdarúgók, akik a 2007-ben alapított Illés Akadémiáról kerültek fel, ám az NB II-es csapat egyelőre nem nyújt stabil teljesítményt, és a magasra tett mércét még nem sikerült megugrani.

A Haladás legendás futballistája, a 11-szeres válogatott Halmosi Zoltán rendszeresen kijár kedvenc csapata meccseire, és az Origo Sportnak elmondta, miként látja jelenleg az együttes helyzetét.

"A szakmai munkába nem látok bele, de minden meccsen kinn vagyok és szurkolok. Most egy NB II-es középcsapat a Hali, amelynek nem lesznek kiesési gondjai, de jelenleg feljutási reményei sem. Őszintén szólva a minőségi játékosokat hiányolom a legjobban a csapatból. A fiatalokkal semmi gond sincs, de az az igazság, hogy nagyon rövid ideig maradnak az együttesben. Az akadémiáról feljönnek, aztán egy-két év és már viszik is őket, belőlük a Haladás nem igazán profitál. Kovács István, Kiss Tamás, Tóth Milán, Tóth Gábor nevét tudnám említeni például még az NB I-es időszakból. Amikor már meghatározó emberek lehettek volna, már vitték is őket, fél év után távoztak más magyar csapatokhoz" - mondta a korábbi remek középpályás, aki szerint karakteresebb futballra lenne szükség, valamint arra, hogy sikerüljön megtartani a tehetséges fiatalokat.

"Karakteresebb futball, erősebb játékeret kellene, az akadémistákat pedig megtartani. Kellene egy stabil, erős mag, amely köré lehetne építeni a fiatalokat, de úgy, hogy itt is maradjanak. Itt van ez a szép stadion, szeretnék még itt NB I-es meccset látni, én örülnék neki a legjobban, ha ez mihamarabb megvalósulna" - tette hozzá a 76 éves klublegenda, utalva az UEFA IV-es besorolású, közel 9 ezer férőhelyes Haladás Sportkomplexumra.

Jagodics Zoltán, a klub korábbi játékosa, egykori sportigazgatója és másodedzője a szívén viseli a Haladás sorsát. Mindkét fia az Illés Akadémián nevelkedett, közülük Márk jelenleg az első csapat tagja, Bence pedig a szintén NB II-es Ajka együttesében futballozik.

"A Fradi mellett a Haladás is a szívem csücske, szóval követem a klub körüli eseményeket. Az a véleményem, hogy kell terveket szőni, de reális tervekre van szükség. A játékosállomány nem biztos, hogy képes lehet arra, hogy ebből feljutás legyen, ahhoz még igazolni kellene. Tetszik az irány, de még erősítésekre van szükség. Elsősorban magyar futballistákra, de nem feltétlenül csak vas megyei kötődésű játékosokra gondolok. Külföldieket szerintem nem kellene igazolni, az NB I-ben is kicsit sok már a légiós" - mondta a korábbi hétszeres magyar válogatott hátvéd az Origo Sportnak, majd az utánpótlásnevelésről is beszélt.

"Az utánpótlást egy kézbe kellene helyezni Vas vármegyében. Szerintem a felnőtt csapat mindig az elsődleges, tehát az Illés Akadémiának kellene szolgálnia a Haladást, de most minden az akadémiának van alárendelve. Legalább is én ezt látom. Nem biztos, hogy megvan a szükséges körforgás. Emellett az is elképzelhető, hogy mostanság nagyon sok iskola van, amely futballistákat nevel, és pár évvel ezelőtt jobb helyzetben volt az akadémia, mert sokkal több tehetségből választhatott volna. Persze ettől függetlenül ez egy remek hely, amire lehetne jobban építeni, de külső segítségre is szükség volna. Volt idő, amikor egyszerre 10 játékos került fel az első csapathoz, és nagyobb volt a választási lehetőség" - tette hozzá a Haladás és a Ferencváros egykori játékosa.

Jagodics Zoltán szerint a rövid passzokra és a labdabirtoklásra építő játékstílussal nincs gond a Haladásnál, viszont sokkal nagyobb felelősségérzetet és több kockázatvállalást vár a futballistáktól, a szurkolókat pedig türelemre inti.

"Sokkal nagyobb felelősségérzetet várnék el mindenkitől, szurkolótól, játékostól, edzőtől, vezetőtől. Ki kellene lépni kicsit az utánpótlás jellegű futballból, hiszen felnőttek között játszik a csapat, ehhez érett játékosok kellenek. Viszont az nem mondhatom, hogy nem lennének tehetségesek, mert abszolút azok. Ami a feljutást illeti, az egy nagyon szép célkitűzés, de reálisan nézve inkább építsünk egy csapatot. Aztán ha eljön az idő, és meglesz minden feltétel, akkor mindenképpen abban kell gondolkodni, hogy fel kell kerülni. Valamikor ez egy-két éven belül összejön, valamikor három-négy év kell hozzá. Ezt azonban a vezetőség és a szurkolók részéről sem szabadna siettetni" - zárta gondolatait a klub korábbi játékosa.

Feljutás az NB I-be 2025-ben?

A Haladás korábbi vezetőedzője, a szombathelyi klubnál jelenleg tanácsadói szerepkörben tevékenykedő Mészöly Géza nagyon optimista a jövőt illetően, és úgy véli, hogy az együttes a következő idény végén visszakerül az NB I-be.

A tavalyi szezon előtt egy hároméves program fogalmazódott meg a vezetőségben, és ahhoz képest ez a szezon sem indult jól, de mégis azt érzem, hogy egy stabil klubról van szó, aminek megvan az első osztályú múltja, ezért törekednie kell arra, hogy minél hamarabb visszakerüljön oda. A Vasasnál is öt évbe került, hogy visszajussanak, és lehet, hogy még egy szezonra lesz szüksége a Haladásnak is ahhoz, hogy a feljutás kivitelezhető legyen. Érzésem szerint ez be fog következni, én pozitívan látom a törekvést arra, hogy egyre erősebb klub legyen. A drukkerekkel való jó kommunikáció is kell hozzá, és a szurkolókat vissza kell nyernie az egyesületnek ahhoz, hogy ismét a legmagasabb osztályban tudjunk majd szerepelni" - vázolta fel a jövőképet az Origo Sportnak a korábbi 18-szoros magyar válogatott hátvéd, majd az Illés Akadémia szerepéről is beszélt.

"Az Illés Akadémiánál folyó munkába kevesebbet látok bele, de egy nagyon impozáns környezetben lehet dolgozni, remek az edzői gárda, minden adva van ahhoz, hogy a "játékostermelés" is meginduljon, hogy az első csapat, a Haladás is tudjon ebből profitálni. Fontos, hogy az ott nevelkedett játékosok tulajdonképpen az első csapathoz kerüljenek, és szerintem az ott végzett munka is akkor tud igazán beérni, amikor a klub visszajut az élvonalba. Az alapok megvannak, az akadémia jó kezekben van. Bízom benne, hogy mindkét fél megtalálja a számítását, hogy a következő évadtól különösen jól tudjanak összedolgozni, jó legyen köztük a kapcsolat, és az egyik tudjon számítani a másikra. Kulcsfontosságú, hogy ez működjön, és az Illés Akadémiás növendékek Haladás-játékosokká váljanak. Emellett az is fontos lenne, hogy a Haladás és a hozzá kötődő egyesületek, mint például az Illés Akadémia és a Király Sportegyesület (a 108-szoros magyar válogatott Király Gábor akadémiája - a szerk.) is egy kézben legyenek" - tette hozzá az edzőként a Vasasnál és Újpestnél is megfordult 56 éves szakember, aki reálisnak tartja a 2025-ös feljutást.