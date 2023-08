Máté Csaba furcsa nyilatkozata a meccs után

Csütörtök este a magyar bajnok Ferencváros 4-0-ra nyert a litván Zalgiris Vilnius vendégeként az Európa Konferencia-liga-selejtező negyedik fordulójának első mérkőzésén. A találkozó után Máté Csaba, a Fradi edzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy csapata több gólt is lőhetett volna, de egy négygólos győzelem után nem szabad telhetetlennek lenni.

„Több helyzetünk volt, mint amennyire előzetes számítottunk. Persze, ez annak is köszönhető, hogy az ellenfél megfogyatkozott és tíz emberrel voltak, így valamennyire feladták a meccset. Több gól is bennünk maradt, de ne legyünk telhetetlenek. Készültünk, rá hogy labdát szerzünk az ellenfél térfelén, szerencsére ebből lettünk gólokat is. Örülök, hogy ennyiszer be tudtunk találni egy nemzetközi mérkőzésen.

Pesci góljának is nagyon örülök. Fontos, hogy a játékosok éhesek és motiváltak legyenek. Így lehet több gólos meccseket játszani, és nagyobb arányú győzelmeket aratni" – értékelt a találkozó után a Ferencváros edzője, aki hangsúlyozta, hogy a visszavágó helyett most a Paks elleni meccs a legfontosabb. Máté Csaba végül külön köszönetet mondott a Fradi-szurkolóknak, hogy elkísérték a csapatot és buzdították a játékosokat.

A Fradi edzője ezt követően azt mondta a mérkőzés után sajtótájékoztatón, hogy a sportban nem szabad korán kimondani a végső sikert, de a csapata valóban óriási lépést tett a továbbjutás felé.

Az első félidőben többször is lehetett látni, hogy a játékosok nehezen viselik a furcsa bírói ítéleteket. Az Origo kérdésére a Fradi edzője azt mondta, hogy ez nem zavarta meg a játékosokat.

Nem nyugtatni kellett a játékosokat, inkább egy-két dologra felhívni a figyelmüket. A játékosokban van feszültség, ha érzik azt, hogy több góllal is vezethetnének. A második gól után érezni lehetett, hogy felszakadt bennük ez a feszültség, onnantól nyugodtabb lett a játék." - tette hozzá a Fradi edzője.

A budapesti visszavágót egy hét múlva rendezik, a párharc továbbjutója főtáblás lesz a harmadik számú európai kupasorozatban.