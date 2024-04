A Scuderia Ferrari csapata azért döntött a kék-fehér szín mellett, mert 60 évvel ezelőtt, 1964-ben a Forma-1-es szezon utolsó két – amerikai és mexikói – versenyhétvégéjén is ezt a két színt használta, ahogy a lenti fényképen is látható. Továbbá Charles Leclerc és Carlos Sainz csapatánál azért is éppen a Miami Nagydíj során emlékeznek meg minderről, mert a maranellói istálló éppen hetven évvel ezelőtt jelent meg először az Egyesült Államokban. Akkoriban egyébként nem voltak ritka a kék overálok sem a Ferrarinál, többek között John Surtees és Chris Amon is hordott ilyet a maga korában.

Miamiban nem sok pirosat látunk majd a Ferrarinál

Fotó: PEDRO PARDO / AFP

A Ferrari a közelmúltban többször is különleges autófestéssel vett részt a Forma-1-es versenyhétvégéken, többek között a 2020-as Toszkán Nagydíjon és a 2023-as Olasz Nagydíjon is eltértek a megszokott színektől az olasz márkánál. Előbbi alkalomnál Mugellóban a Ferrari 1000. F1-es futamát ünnepelték Charles Leclerc és Sebastian Vettel autójának színezésével, tavaly Monzában pedig a Le Mans-i 24 órás autóversenyen aratott győzelem előtt tisztelegtek a módosított dizájnnal.

Később az is kiderült, hogy a Ferrari pilótái új overálokat is kapnak, előző héten a közösségi oldalán bemutatta a csapat az új, "Azzuro La Plata" színárnyalatú csapatruházatukat, csütörtökön pedig lehullott a lepel arról is, hogy Charles Leclerc és Carlos Sainz milyen versenyruhát fog viselni Miamiban.

A folytatásban már az is biztossá vált, hogy a keréktárcsák és a sisakok is kékek lesznek. A kék sisakokról a Motorsport közölt képeket.

A 2024-es Forma-1-es szezon május első hétvégéjén, a sprintfutamos Miami Nagydíjjal folytatódik. Öt versenyhétvége után a 110 pontos Max Verstappen 25 ponttal vezeti az összetettet a Red Bull-os csapattárs Sergio Pérez előtt, a harmadik és negyedik helyen pedig a két Ferrari áll, Charles Leclerc 76, Carlos Sainz 69 ponttal.

