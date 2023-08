Kalmár Zsolt úgy ment a DAC-hoz, hogy felépíti magát és továbblép: hat év lett belőle

Kalmár Zsolt, aki bő két hete szerződött a Fehérvár FC-hez a DAC-tól, az elején nem gondolta volna, hogy hat évet tölt el a dunaszerdahelyi labdarúgócsapatban, de a hangulat és a klub filozófiája is vonzó volt a számára.

A 32-szeres válogatott középpályástól szombaton, a Besztercebánya elleni mérkőzés előtt köszönt el a klub és a közönség. A 28 éves játékos az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elárulta, úgy érkezett kölcsönbe a DAC-hoz, hogy felépíti magát és továbblép.

"De amilyen hangulat és szeretet itt van a foci körül, az engem vonzott. A klub filozófiája is vonzott, az, amit fel szeretett volna építeni velem. Ezért is alakult úgy, hogy itt maradtam és elértem azt a szintet, hogy csapatkapitány is tudtam lenni. Ez is egy nagy elismerés volt a számomra" - mondta.

Úgy érzi, a második családjától távozik ennyi idő után, és kiemelte, hogy nagyon sok élményt szerzett Dunaszerdahelyen.

"Egyet sajnálok, hogy egy kupát nem tudtunk felemelni, nem tudtam felemelni a klubnak és a közönségnek. Nagyon remélem, hogy ezt a kupát a jövőben meg tudja szerezni a DAC" - tette hozzá.

Kalmár 2017-ben került a dunaszerdahelyi csapathoz, melynek az elmúlt években meghatározó játékosa volt, 148 tétmérkőzésen szerepelt, 47 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott. A mostani idény elején viszont kevés játéklehetőséget kapott. Augusztus 11-én kettő plusz egy évre szóló szerződést írt alá Székesfehérváron. Korábban játszott a Győri ETO, az RB Leipzig, az FSV Frankfurt és a Bröndby csapatában.