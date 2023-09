Megsértődve visszavonult, most visszatérhetett, mégis igazságtalanságról beszél a Manchester United focistája

Az egyszer már a válogatottságot lemondó André Onana is ott van a Burundi elleni Afrikai Nemzetek Kupája-selejtezőre készülő kameruni labdarúgó-válogatott keretében.

A Manchester United 27 éves kapusa még a katari világbajnokságon veszett össze Rigobert Song szövetségi kapitánnyal, amelyet követően elhagyta a csapatot és a közösségi oldalán bejelentette, hogy nem lép többet pályára a kameruni válogatottban.

Azóta csillapodtak a kedélyek, legalábbis erre utal az, hogy a 34-szeres válogatott Onana is ott van Song legfrissebb keretében. Ám a kapus a közösségi oldalán ismét írt egy terjedelmes bejegyzést, amelyben rendíthetetlen szeretetéről és ragaszkodásáról vallott a hazája iránt, ugyanakkor kifejezte az ellenérzéseit is az utóbbi időszakban tapasztalt dolgokkal kapcsolatban.

„A labdarúgás világában, akárcsak az életben, olyan kritikus pillanatok jönnek, amelyek fontos döntések meghozatalát igénylik. Az elmúlt hónapokban igazságtalan és manipulatív próbatételekkel szembesültem. Mégis rendíthetetlen szeretetem és ragaszkodásom a hazámhoz, Kamerunhoz továbbra is megmaradt. A vágyam, hogy képviseljem a hazámat, fiatalkorom óta soha nem lankadt, és ez a törekvés továbbra is identitásom elválaszthatatlan része. Ezt a meggyőződésemet semmi és senki sem tudja megingatni – írta Onana. – Megingathatatlan bizonyossággal válaszolok nemzetem hívására, tudatában annak, hogy visszatérésemmel nem csak álmaimnak teszek eleget, hanem a kameruniak elvárásainak és támogatásának is, akik egy olyan válogatottat érdemelnek, amely elszántan ragyog. A manipulációval, hazugságokkal és hatalommal való visszaéléssel szemben úgy döntök, hogy hű maradok az eszméimhez, büszkén képviselve egy olyan országot, amely megérdemli őszinte elkötelezettségünket. Itt az ideje, hogy egyesüljünk, hogy harmóniában dolgozzunk a közös jóért: Kamerunért. Szeretném üdvözölni a kormányt, amely keményen dolgozik azon, hogy egy jobb Kamerunt építsen mindenki számára. Gondolataim Kamerun népével vannak, amelynek végtelen köszönetet mondok a támogatásáért, és amelyet alig várom, hogy újra lássak. Az idő, minden dolgok tévedhetetlen bírája, végül megvilágosít minket és feltárja tetteink helyességét. Elkötelezettségem Kamerun iránt továbbra is töretlen, és eltökélt szándékom, hogy kivegyem a részem annak virágzásából."

Kamerun jövő kedden, hazai pályán játszik Burundival az ANK selejtezőjében, és győzelem esetén kijut a jövő év eleji tornára – vereség esetén viszont lemarad az elefántcsontparti kontinenstornáról az ötszörös győztes.