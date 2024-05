Kedden a fővárosi Duna-parton tartott sajtótájékoztatót a Magyar Triatlon-szövetség, melynek elnöke Kindl Gábor maga is évtizedek óta űzi a sportágat. Hogy nem kívülállóként csöppent a triatlon világába, azt jól mutatja az a kis színes részlet, amit megosztott az Origóval, miután lapunknak is nyilatkozott az esemény hivatalos részének lezárultával.

"Elmondhatom, hogy pontosan tudom, milyen érzés lesz a versenyzőknek Párizs középpontjában, a Trocaderón és környékén versenyezni. Én magam ugyanis még 1987-ben ott voltam a második párizsi triatlonon, mi is a Szajnában úsztunk, aztán kitekertünk Versailles-ba és vissza, majd a futás a belvárosban."

Kindl Gábor tudja, hogy miről beszél, amikor egy párizsi triatlonversenyről van szó

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A sportvezető elmondta, akkor sem voltak könnyűek a körülmények, ahogy most is sok rémhírt hallani a Szajna vízminőségéről.

Azóta viszont már számos fejlesztés történt, és a mai napig megannyi olyan kezdeményezés és technikai előkészület zajlott és zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a sportolók biztonságban úszhassanak a Szajnában. Például van egy hatalmas tisztavíz- tárazó, amit szükség esetén bele tudnak engedni a folyóba. Folyamatosan tesztelik a vízminőséget, magyarán óriási havária kell ahhoz, hogy boruljon a program

- szögezte le az elnök, akit éppen három éve, 2021 májusában választottak meg a posztjára.

"A hivatalt magát csak később, novemberben tudtam elfoglalni egy adminisztratív probléma miatt, de szerintem mondhatom, hogy rengeteget haladtunk előre. Először is elköltöztünk a szövetség számára méltatlan helyről, és ma már mi is a magyar sport Parlamentjében, a Magyar Sport Házában vagyunk.

Ha a sportág csúcsán kezdjük a felsorolást, akkor ki kell emelni, hogy rendkívül jól állunk az olimpiai kvalifikációt illetően, hiszen rajtunk kívül egyetlen nemzetnek, a házigazda és sportági nagyhatalomnak számító franciáknak van négy férfi versenyzőjük az első harmincban.

Léptünk előre az utánpótlásban is, ahol rendkívül eredményesek vagyunk, miközben figyelnünk kell arra is, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat ne égessük ki idő előtt, hanem úgy kezeljük őket, hogy hosszú és eredményes sportpályafutásuk legyen" - mondta az elnök, aki a szövetség további terveiről is beszélt. Ezek közé tartozik, hogy újra nagy nemzetközi versenynek adjon otthont hazánk.