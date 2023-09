Ezt mondta Marco Rossi a csehek elleni meccs után

Marco Rossi a lefújás után értékelte a magyar labdarúgó válogatott csehek ellen elért 1-1-es döntetlenjét, külön kitérve a védelem oszlopára, Willi Orbánra.

"Voltak jó dolgaink, de volt, hogy szenvedtünk. Egy nagyon jó csapat, nagyon erős ellenfél ellen játszottunk. Mindent egybevetve elégedettnek kell lennünk, de vannak dolgok, amiket ki kell javítanunk a szerbek elleni meccsig. Remélem, hogy felépül addig egy-két játékos, hogy kockázatok nélkül tudjunk változtatni, ha arra van szükség" - kezdte értékelését az M4 Sport adón a szövetségi kapitány. Rossi elmondta, nem örült, hogy le kellett cserélnie Willi Orbánt.

"A fociban soha nem cserélsz a védelemben vagy a középpálya közepén, főleg, ha három védővel játszol. Willinek azonban volt egy kisebb térdsérülése, nagyon remélem, hogy semmi komoly nem lesz belőle. Muszáj volt cserélni, és ott egy picit elveszítettük az önbizalmat. Kaptunk egy gólt, egy hibából, ami bárkivel előfordul elől is hátul is, nem is fogunk felelőst keresni. Ugyanabban a hajóban evezünk jóban és rosszban, mindenkinek megvan a felelőssége minden döntésben."

Rossi újfent megerősítette, neki és csapatának nem létezik olyan, hogy barátságos mérkőzés: