Csercseszov mai napig nem érti, miért rúgták ki a Fraditól, szerinte nagy szerepe van Lisztes felfedezésében

Csaknem két hónap telt el Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző menesztése óta, de az orosz szakember máig nem érti, mért kellett távoznia a Ferencváros futballcsapatának kispadjáról.

Ez abból a csütörtökön megjelent interjúból derült ki, amelyet az FTC ex-trénerével készített a Szport Ekszpressz moszkvai sportnapilap. A honlapon olvasható cikk azzal indul, hogy Csercseszov, aki a hatvanadik születésnapját szeptember 2-án ünnepelte, rengeteg gratulációt kapott - a Ferencvárostól is.

"Többek között a klub elnökétől is" - mondta a szakember, akinek időközben utódja, az előzőleg őt segítő Máté Csabát követően, a szerb Dejan Sztankovics lett.

"Amikor az FTC-hez kerültem, Csaba már ott dolgozott. Beszélgettünk, megtaláltuk a közös nyelvet, teljes jogú kollégánk lett - reagált a fejleményekre Csercseszov. - Amikor utánam Máté átvette a csapat irányítását, tíz meccsen kilenc győzelmet aratott. És utána kirúgták. Ilyen helyzetben nehéz bármit is kommentálni."

A kérdésre, hogy miképpen értékeli a vele történteket, Csercseszov így válaszolt:

Ugyanazt mondhatom, mint két hónappal ezelőtt: egy nevetséges meccs jött, amire egyáltalán nem számítottam - emlékeztetett a feröeri Klaksvíktól idehaza, európai kupamérkőzésen elszenvedett 3-0-s kudarcra. - Nem volt előjele egy ekkora vereségnek, a Ferencváros további eredményei pedig azt mutatták, hogy a csapat jó formában van: ha az ellenkezője történt volna, Csabának nehéz lett volna ennyi meccset megnyerni ilyen teljesítménnyel."

"Mellesleg ennek a sorozatnak a főszereplője a nyári szerzeményünk, Varga Barnabás volt, akinek a szerződtetéséhez ragaszkodtunk, de az idény elején még nem volt ideje játékba lendülni, csak azután jött részéről az áttörés." - tette hozzá.

Csercseszov kitért ifjabb Lisztes Krisztiánra is, aki nála került be a nagycsapatba.