Dárdai Pált feldühítették, elképesztő dolgot tett a Hertha edzője

Dárdai Pál, a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC edzője új öltözői szabályt hozott. A magyar szakember kihelyezett egy panaszládát az öltözőbe, amibe névtelenül is üzenhetnek a játékosok, ha bajuk akad vele.

Mint ismert, a Bundesliga 2 nyitófordulójában a Dárdai család történelmet írt, ugyanis Dárdai Pál középső fia, a 21 éves Márton a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a meccset, a 24 éves Palkó és a 17 éves Bence pedig csereként lépett pályára, így a német profi ligában először fordult elő, hogy három testvér egy csapatban egyszerre volt a pályán.

Ez után viszont borítékolható volt, hogy előbb-utóbb majd olyan kritikákkal találják meg a Hertha edzőjét, hogy kivételezik a fiaival. Dárdai Pál korábban elmondta, hogy a Hertha játékosai profi módon kezelik ezt a helyzetet, de hangsúlyozta, hogy bárkinek bármi problémája van, nyitva áll az ajtaja.

„Ebben a helyzetben csak a gyerekek szenvednek, én nem érzek semmit. Ráadásul ezt a konstellációt a csapaton belül sokkal kevésbé kritikusan szemlélik, mint kívülrő l. A csapat tiszteletben tartja ezt, de azt is mondtam, hogy akár négyszemközt, akár névtelenül, azonnal panaszt lehet tenni, ha valamelyik gyermekemnek bármilyen előnyt élvezni” – mondta Dárdai Pál, aki most egy újítást is bevezetett a Hertha BSC öltözőjében, ugyanis kihelyezett egy panaszládát, amibe névtelenül is üzenhetnek a játékosok, ha bajuk akad vele.

A Bild értesülése szerint erre azért volt szükség, mert az öltözőbeli hangulatra rányomja a bélyegét, hogy a labdarúgók nem mernek nyíltan beszélni maguk között, mert attól tartanak, hogy a három Dárdai-fivér révén olyasmi jut vissza az apjuk fülébe, amit nem neki szánnak.

„Szerintem ez lassan már a zaklatás irányába megy. Minden héten jönnek negatív cikkek a klubról. Megvannak a fiaink, hagyjuk őket észszerű környezetben fejlődni, és nem provokálni őket ilyen hülyeségekkel! A cikkírónak valószínűleg kattintásokra van szüksége. Csak egy dolgot tudok válaszolni: az első naptól mondom, amint egy játékosom észreveszi, hogy egy gyerekemet előnyben részesítem, az jelentse nálam vagy a vezetőknél. Akár névtelenül, akár személyesen nálam. Akkor azonnal feladom az edzői posztot” – idézte a Ripost a német lapra hivatkozva Dárdai Pál Fürth elleni meccset felvezető sajtótájékoztatóját.

Érthető, hogy Dárdai Pál feldühödött, ugyanis ez a téma már hónapok óta tart a német sajtóban, nemrég pedig Dárdai Márton is elmondta, hogy szó sincs semmiféle kivételezésről.