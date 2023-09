Alekszandar Jovics: A Crvena zvezda legyőzése után a Fradit is meglepheti a Csukaricski az EKL-ben

A továbbjutás szempontjából az egyik legfontosabb mérkőzéssel kezdi meg szereplését a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörében a Ferencváros, amely csütörtökön a szerb Cukaricki együttesét fogadja. A Fradi korábbi játékosa, Alekszandar Jovics - aki a Csukaricskiben is szerepelt – beszélt a közelgő összecsapásról.

"Ez a két klub van a szívemben, ezekben a csapatokban töltöttem a legtöbb időt. A Csukaricskiben előbb játékos, majd edző voltam. Amennyire csak tudok, kapcsolatban maradtam a két klubbal. Most a sors úgy hozta, hogy ez a két klub az európai klubfoci magas szintjén találkozik, ez nagyon boldoggá tesz" - mondta Jovics az ulloi129.hu beszámolója szerint.

A korábbi játékos a Ferencvárosról elmondta, hogy nemzeti csapat, a legnagyobb klub Magyarországon, rengeteg szurkolóval, egy igazi európai csapat, nagy ambíciókkal, az idei Konferencia Ligában is.

"A Fradiban most rendes idegenlégió van. 18-19 légiós számos országból és talán a legjobb magyar játékosok. Három magyar válogatott játszott nemrégiben kiemelkedően Szerbia ellen Belgrádban. Szankovicsnak nagyon erős a csapata, eredményesek tudnak lenni labdabirtoklásból és átmenetekből egyaránt, mert különböző profilú játékosaik vannak, két minőségi focista minden poszton. Emellett tehetséges fiataljaik is, most írt alá a 18 éves Lisztes Krisztián az Eintrachthoz, de egy évet még marad. Ő egy hihetetlen drágagyöngy, és játszhat a Csukaricski ellen is" - tette hozzá.

"Amikor egy csapat bejut egy ilyen sorozatba, akkor biztos, hogy megérdemli azt. A Csukaricski az én csapatom. Nem beszélhetünk arról, hogy a Csukaricskin nincs teher, ismerem a klub vezetőjét és ők nem így gondolkodnak. Amikor legyőzi valaki a Zvezdát, amely soha nem volt erősebb a játékoskeretet és az elköltött összegeket tekintve, akkor lehetnek ambíciói arra, hogy reménykedjen egy jó eredményben a Ferencváros ellen. Most az a lefontosabb, hogy fizikailag rendben legyenek és érzelmileg is kimerítő lehetett a Zvezda meccs."

Hozzátette, bizos benne, hogy a szerb csapat edzője megtalálja a Ferencváros gyenge pontjait és azokat támadja majd. Jovics szerint a Csukaricski "remekül fest", az utolsó igazolások, különösen a támadó Atetundji és Vranjes extra képességekkel rendelkeznek. A klub minden bizonnyal magabiztosan utazik Budapestre, természetesen a pontszerzés vágyával.