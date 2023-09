Óriási luft után elképesztően bizarr gólt lőtt az MTK focistája Újpesten

A labdarúgó NB I hetedik fordulójának fővárosi rangadóján az újonc MTK Budapest 2-0-ra legyőzte az Újpestet a Szusza Ferenc Stadionban, és ezzel a tabella élére ugrott.

Kifejezetten jó iramban kezdődött a mérkőzés, de helyzete eleinte csak az MTK-nak volt, amelyben Németh Krisztián nem találta el a kaput, miután nagyszerű labdaátvétele és csele után ziccerbe került. A lila-fehérek beadásokkal és távoli lövésekkel próbálkoztak, ezek azonban nem okoztak komoly veszélyt. Ami nem sikerült a hazaiaknak, az összejött a vendégeknek, mert Bognár pontos lövése utat talált az újpesti kapuba. Ezt követően is a kék-fehérek akarata érvényesült, de a szünetig nem tudták növelni az előnyüket.



Térfélcserét követően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az Újpest, amely ebben a periódusban nemcsak mezőnyben uralta a játékot, hanem helyzeteket is kidolgozott, a befejezésekbe viszont rendre hiba csúszott, ritkább esetben pedig Demjén védett. Hiába érett a hazai gól, mégis az MTK döntötte el az összecsapást, amihez a kapus Banai nagy hibája is kellett, mert miután Németh lyukat rúgott, ez őt is annyira megzavarta, hogy az MTK csatára végül mégis el tudta mellette vinni a labdát. A 37-szeres magyar válogatott csatár bizarr gólját ide kattintva nézheti meg.

Az utolsó tíz percben ismét beszorította riválisát az Újpest, amely végül még szépíteni sem tudott, mert Demjén többször is nagyot védett a hajrában.



A kék-fehérek sorozatban negyedik sikerükkel a tabella élére ugrottak, míg a lila-fehérek ebben az idényben először kaptak ki hazai pályán.