Királyi lakosztály, szállodalánc, autócsodák: ilyen elképesztő luxusban él Cristiano Ronaldo

A portugálok világsztárja, Cristiano Ronaldo régóta olyan luxusban él, amelyről a legtöbb ember csak álmodik a világon. Amióta a szaúdi al-Nasszr együtteséhez került, azóta ez a gazdagság egy újabb szintet lépett. A világklasszis éves jövedelme tavaly túllépte a 136 millió dollárt, vagyis a 48,6 milliárd forintot. Vagyona a legszerényebb becslések szerint is meghaladja az 500 millió dollárt (178,70 milliárd forint), saját szállodalánccal is büszkélkedhet, elképesztő luxusban tölti a mindennapjait Szaúd-Arábiában is, míg a csodálatos autókollekciójában egy 9 millió font (3,3 milliárd forint) értékű Bugatti is megtalálható, míg a teljes "autóparkjának" értéke nagyjából 19 millió fontot (közel 7 milliárd forint) érhet.

C. Ronaldo szaúdi luxusélete a kétszintes királyi lakosztályban

Cristiano Ronaldo a Kingdom Towerben lakik Rijadban, a Four Seasons Hotelben. A rezidenciája havi 250 ezer fontba (112 millió Ft) kerül és 17 szobából áll. Persze az évi 177 millió fontos fizetésből telik is rá. A Kingdom Tower a Közel-Kelet egyik legmagasabb épülete, a hotel királyi lakosztálya pedig a 48. és az 50. emelet között található a 99 emeletes épületben. A szállodában természetesen luxusmárkák boltjai és mindenféle étterem is megtalálható, a legjobb kínai, japán, indiai és közel-keleti ételeket kóstolhatja meg, rendelésre a legfrissebb alapanyagokból. Híressége miatt a szakácsok exkluzív szobai étkezési szolgáltatást nyújtanak Ronaldo és családja számára.

A Megveszlak beszámolója szerint személyzetet arra kérték, hogy ne kérjenek szelfiket a sztárral. A szállodában teniszpályák, masszázskezelések, valamint szaunával és gőzfürdővel ellátott gyógyfürdő is rendelkezésre áll.

Ha Ronaldo romantikázni szeretne Georginával, a szálloda exkluzív vacsorát kínál nekik a Sky Bridge-en, a Kingdom Tower tetején, amely Rijád egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A szállodánál megígérték, hogy az egész hidat elzárják a nyilvánosság elől, és a híd közepén állítják fel a vacsoraasztalt. A Kingdom Centre tetején átívelő 300 méter magas híd páratlan panorámát nyújt az alatta lévő csillogó városra.

Cristiano Ronaldo több mint focista, a portugál sztár már brand

A portugál válogatott sztárja nem csak attól vált a világ egyik legnagyobb futballistájává, amit a pályán tett le az asztalra, hanem attól is, hogy a neve évek óta világszerte a legnagyobb márkák között forog.

Egy tavalyi kutatás szerint minden egyes Instagram megnyilvánulásának 3,1 millió font (1,4 milliárd Ft) az értéke. A közösségi oldalak, a fizetése és a prémium mellett is bőven van mit a tejbe aprítania. A Forbes kimutatásai alapján, 2013-ban a második legjobban kereső sportoló lett, a maga 80 millió dollárjával, amiből 28 millió dollár származott a szponzori, és reklám bevételekből. A Nike-nál hosszútávú szerződése van, ahol a korábbi információk szerint éves szinten 20,6 millió dollárt tehet zsebre.

Emellett egy saját márkával is rendelkezik a portugál, a CR7-tel, ahol többnyire alsónadrágokat, parfümöket dob a piacra.

A Nike mellett olyan brandek álltak korábban is mellette, mint a Tag Heuer, a Motorola, vagy éppen a Samsung, vagy korábban a Coca-Cola. Ezzel kapcsolatos az egyik legismertebb megnyilvánulása, mikor eltette az asztalról a kólás üvegeket és inkább vízivásra buzdított mindenkit a 2020-es foci-Eb egyik sajtótájékoztatóján.

Pestana CR7: Cristiano Ronaldo szállodái a világ minden tájáról

CR7-es szállodái a portugál Pestana Hotel Group-al együttműködve világszerte találhatók –Marrákesben, a New York-i Times Square-en, Madridban, Lisszabonban és Madeirán is.

A lisszaboni szállodát korábban az Origónak is volt szerencséje meglátogatni. Miguel Plantier, a szálloda fiatal menedzsere akkor így mesélt a lapunknak a különleges hotelről.

Cristiano és a Pestana cégcsoport alapítói (José és Manuel Pestana – a szerk.) egyaránt Funchalban, Madeirán születtek, így szinte magától értetődő, hogy egymásra találtak – vág bele Miguel. – A Pestana szállodalánc Portugáliában a legnagyobb, de világviszonylatban is a kilencedik, azaz egy nagyon komoly név az iparágban. A két fél együttműködése nem egy szimpla branding, amikor egy ismert ember nevével megpróbálunk nagyobb népszerűségre szert tenni – ez egy valós együttműködés, a két félnek 50-50%-os részesedése van az üzletben.

A 2016 októberében megnyitott lisszaboni Pestana CR7 a második volt a Real Madrid sztárjának nevét viselő szállodák sorában. Az első természetesen Madeirán volt, és sokkal inkább a fociról szól – a már említett CR7-es ágynemű-garnitúráért is oda kell utaznunk, ha látni szeretnénk.

A napi munkában – egyéb, jól ismert elfoglaltságai miatt – természetesen nem tud részt venni, de rendszeresen küldünk írásos beszámolókat, általában közvetlenül neki" - tette hozzá Miguel Plantier, aki azt is elárulta, hogy a nyitás előtt és azóta is mindenen rajta tartja a szemét, a szállodában minden az ő tudtával és beleegyezésével történik. "Ő hagyta jóvá a bútorokat, a dizájnt és a dekorációt, ahogy a menüre is ő mondja rá a végső igent."

A lisszaboni hotelben 82 szoba és egy lakosztály várja a vendégeket, valamennyiben Apple TV és Portugália leggyorsabb, 1 gigabájt sávszélességű wifirendszere dolgozik. Van konditerem – „Madeirán szabadtéri kondipark is van, lélegzetelállító panorámával, itt azonban a hely adottságai miatt erre nem volt lehetőség" –, bár és persze étterem, amelynek menüjéért az ország legjobb séfje felel. „Nem másoljuk le Cristiano étrendjét, elvégre nem élsportolók a vendégeink, de odafigyelünk arra, hogy minél változatosabb, minél egészségesebb legyen az étlap kínálata" - árulta el Plantier.

Azok számára, akik intenzíven szeretnék élvezni Madridot, majd teljes kényelemben pihenni, a Pestana CR7 Gran Vía Madrid nagyszerű választás.

A szálloda szobái dekorációjukon keresztül kapcsolódnak a sporthoz.

A Pestana CR7 Time Square Manhattan kiváló részén található. A szobák modernek és kényelmesek. A díszítés néhány részlete Portugáliára emlékeztet. Minden hálószobában hűtőszekrény, Bluetooth, USB-port, kávéfőző, csúcsminőségű TV és nagy sebességű internet-kapcsolat áll a vendégek rendelkezésére.

A szálloda fitneszközpontjában minden szükséges felszerelés megtalálható ahhoz, hogy formában maradjon a vendég a manhattani látogatása során. Bizonyára Cristiano Ronaldo tett néhány ajánlást erre is.

Marrákes történelmi központjától néhány méterre található Pestana CR7 Marrakech, amit 2021-ben avattak fel. Ez a turisztikai létesítmény 174 szobával és lakosztállyal rendelkezik, amelyek kiemelkednek kényelmükkel, nagyszerű dekorációjukkal és kiváló felszereltségükkel.

A szállodában a vendégek élvezhetik a kitűnő mediterrán ízeket és a marokkói ételeket, egy kis portugál "beütéssel". Emellett természetesen az úszómedencét és a szabadtéri bárt, amelyről remek kilátás nyílik a gyönyörű Atlasz-hegységre.

Cristiano Ronaldo csodálatos autókollekciója

A portugál szupersztár rajong a kocsikért, egyedi gyűjteményének az értékét nehéz megbecsülni, de egyes hírek szerint 19 millió fontot (közel 7 milliárd forint) kóstál. CR7 megengedheti magának, hogy szinte bármit megvegyen, amit csak akar. Házai, jachtjai és több millió dolláros órakollekciója mellett a sztár olyan egzotikus szuperautók gyűjteményével is büszkélkedhet, amelyektől még az átlagos milliomos gyűjtő is sárgulna az irigységtől.

Az autói pazar brit luxuslimuzinoktól az elsőosztályú hiperautókig terjednek, lehetetlen Ronaldo minden autóját számon tartani, de megpróbáltuk összeszedni a legkülönlegesebbeket.

2021-ben a CR7 a legextravagánsabb és legdrágább autóval egészítette ki gyűjteményét, méghozzá a 9 millió fontos Bugatti Centodiecivel. Az autó 8 literes W16-os motorral büszkélkedhet, a speciális modellek 1600 lóerősek – mintegy 100 LE-vel több, mint a Chiron, és összességében háromszor annyi az ára, mint annak a modellnek. Mindössze 2,4 másodperc alatt képes 0-ról 100-ra gyorsulni, végsebessége pedig 380 km/h. Az autót már Szaúd-Arábiában is látták.

A már említett Bugatti Chiron 2,15 millió fontot ér. Ezt az autót még 2017-ben vette Ronaldo, arra az eshetőségre, ha éppen száguldásra vágyik. Ez az autó ugyanis 420 km/h-val is képes menni. Érdekesség, hogy a Bugatti La Voiture Noire-t, a világ legdrágább autóját is meg akarta venni Ronaldo, de a hírek szerint végül Bard Bin Saud szaúdi herceg gyűjteményébe került.

Persze így sem panaszkodhat a portugál világsztár. Van még egy 1,7 millió fontot érő Bugatti Veyron névre hallgató autója is, a portugál legenda csemegeként vásárolta meg az autót, miután megnyerte a 2016-os Eb-t hazájával. Bár az autó 2022-ben balesetet szenvedett Mallorcán. A sofőr - aki állítólag nem Ronaldo volt - elvesztette uralmát, és az autó a falnak csúszott, a Bugatti eleje összetört.

De ott van neki például a 350 ezer fontos Ferrari F12 TDF is, amelyből mindössze 799 készült a világon. Vagy éppen a 260 ezer fontos Lamborghini Aventador. A 2011-ben készült modell az olasz autótervező legünnepeltebb modellje – a világ minden tájáról futballisták birtokolják.

Ronaldo 2016-ban az Instagramon ünnepelte a vásárlást, a következő felirattal: "Bom dia, azaz jó reggelt".

Említést érdemel az Aston Martin DBS Superleggera is, amely 5,2 literes ikerturbós V12-es motorral büszkélkedhet, ez pedig elképesztő 715 LE-t biztosít, vagy éppen az egymillió fontos McLaren Senna is. Utóbbi a legendás brazil autóversenyző, Ayrton Senna tiszteletére készült, mindössze 500 modell van belőle a világon.

Hogy ne csak sportautók kerüljenek bele a felsorolásba, meg kell említeni a Rolls-Royce Cullinant. Az autót vette Ronaldo körülbelül 363 ezer fontért. Az öt méter hosszú Cullinan V12-es motorral és 571 lóerővel büszkélkedhet. Ez az egyetlen SUV, amelyet a Rolls Royce valaha gyártott.

Nem maradhat ki a Mercedes G-Wagon Brabus sem, amit Georgina Rodriguez vett neki a 35. születésnapjára, az autó 600 ezer fontba kerül. A felsorolást még estig lehetne sorolni, de talán felesleges is. C. Ronaldo az élet minden területén olyan luxusban él, amelyről sokan csak álmodoznak, mindezt a szegénységből kitörve, a labdarúgásnak köszönhetően.