Most a cserék sem mentették meg a Barcelonát

A spanyol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában a listavezető FC Barcelona 2-2-es döntetlent játszott a Mallorca csapatával a Son Moix Stadionban.

A találkozónak a bajnoki címvédő katalán csapat volt az esélyese, amely a hétvégén elképesztő fordítással győzte le a Celta Vigót, nem mellesleg még mindig veretlen a La Ligában. Ezzel szemben a Mallorca még csak egy meccset nyert a bajnokságban, az előző fordulóban pedig 5-3-ra kapott ki egy másik katalán csapattól, a második helyen álló Gironától.

A Barcelona kezdte lendületesebben a meccset, a vezetést mégis a Mallorca szerezte meg a nyolcadik percben. A katalánok egyik legjobbja, a kapus Marc-Andre ter Stegen hibázott egy hatalmasat, majd az ebből kialakult helyzetből a koszovói Vedat Muriqi lőtt gólt.

A Mallorca csatára, Vedat Muriqi az előző szezon kezdete óta gólt lőtt a Barcelona, az Atletico Madrid és a Real Madrid ellen is a La Liga-ban. Mellette idén erre csak Joselu volt képes, aki nyáron igazolt a Real Madridoz.

A folytatásban a Barcelona átvette az irányítást, de sokáig nem tudott komoly helyzetet kidolgozni. A 41. percben aztán Raphinha bombagóljával egyenlíteni tudott a katalán csapat, majd négy perccel később a brazil válogatott támadó duplázhatott volna, de az ajtó-ablak ziccerét méterekkel a kapu fölé rúgta.

Lewandowski mellett Raphinha lett a második Barcelona-játékos, aki legalább tíz gólt tudott lőni a 2023-as naptári évben. Nem mellesleg a brazil válogatott támadónak ez volt idén a negyedik gólja a tizenhatoson kívülről, ami a legtöbb a La Ligában.

Az első félidő hosszabbításában aztán a portugál Joao Felix bombáját a Mallorca kapusa, Predrag Rajkovic védte hatalmas bravúrral, majd az ellentámadásból gólt kapott a Barcelona. Egy felívelt labdát Muriqi csúsztatott meg, Ter Stegen pedig borzasztó ütemben jött ki a kapujából, így a labdára rástaroló Abdon Prats a kapuba tudott pöckölni a német kapus mellett.

A második félidőt remekül kezdte a Barcelona, és az 55. percben majdnem ki is egyenlített, de a portugál válogatott Joao Felix 18 méteres bombája a bal kapufán csattant.

Ez után Xavi Hernández belenyúlt a meccsbe és pályára küldte Robert Lewandowskit és a csapat új sztárját, a 16 éves Lamine Yamalt. Utóbbi a 66. percben majdnem ki is harcolt egy tizenegyest, amikor Jose Copete becsúszása után a földre került, azonban a játékvezető videózás után visszavonta a Barcelonának megítélt büntetőt.

A 75. percben aztán egyenlített a Barcelona. Lamine Yamal remek labdát tálalt Raphinha elé, a brazil támadó középre lőtt, a középen érkező Fermín Lopez pedig a második bajnoki meccsén megszerezte az első gólját a katalán csapatban.

Az utolsó bő húsz percben a Barcelona ment előre, de nem bírta feltörni a Mallorca betömörülő védekezését, így a hajrában komoly helyzet már nem is volt a találkozón. Maradt tehát a 2-2-es döntetlen, amivel a katalán csapat továbbra is veretlen a La Ligában., de a Real Madrid, sőt, a Girona is megelőzheti őket ebben a fordulóban.