A játékosait, az elnököt és a bajnokságot is durván szidta a meglepetéscsapattól kirúgott magyar fociedző

A múlt szerdai, gyirmóti vereség után megköszönték a munkát Jeney Gyulának, a labdarúgó NB II-ben utolsó előtti Ajka vezetőedzőjének. A tréner a csakfoci.hu-nak adott interjúban elmondta, mik voltak a távozásának körülményei.

Az Ajka a legutóbbi szezonban a klub legnagyobb sikerét elérve, nagy meglepetésre a harmadik helyen zárt a másodosztályban, a mostani idényben azonban tíz forduló során mindössze öt pontot gyűjtött, és legutóbbi hat bajnoki mérkőzését elvesztette. Hétfőn a csapat kinevezte az új edzőjét Schindler Szabolcs személyében, aki ezen a rossz sorozaton próbál javítani.

Elődje, Jeney Gyula öt és fél év után távozik az együttestől, melynek munkáját 2018 januárja és 2022 októbere között másodedzőként segítette, azóta pedig vezetőedzőként dolgozott. A 45 éves tréner a kirúgásának hátteréről beszélve elárulta, hogy már a nyári edzőmeccseken sem volt minden rendben a csapatnál.

„A Kecskemét elleni 5-1-es edzőmeccs volt az egyik törés, ott láttam először a csapattól, hogy feladja, olyat láttam, ami megrémített. Utána tartottam egy fejmosást, ahol elmondtam, hogy ha valami nem megy játékban, akkor futni kell – mondta Jeney. – A fejmosás után néhány rutinos játékos próbált nyugtatni, hogy ez csak edzőmeccs volt, és hogy a csapat a bajnokságot várja, az lesz majd a fontos. »Csak edzőmeccs?« - mondom magamban. Hát az edzésen is ugyanúgy kellene menni, mint egy tétre menő találkozón, nemhogy edzőmeccsen. Ez aztán végig is kísérte a szezonunkat."

Jeney Gyula hozzátette, hogy az is befolyásolta a rossz idénykezdetet, hogy a tavalyi hatalmas siker nyomást helyezett a játékosaira.

„Azt nem tudtuk kibekkelni, hogy ne beszéljenek rólunk és ne csodacsapatként hivatkozzanak ránk. Ezt a közeget ez a helyzet agyonnyomta. Ha ezt nem látom a saját szememmel, el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen megtörténik, mert végigkísértem a felemelkedésünket és a bukásunkat is, és semmi nem változott, ugyanúgy dolgoztunk, sőt még több támadásszervezésünk volt. Mentálisan viszont nem bírtuk. Az NB II-ben a legtöbb csapatnál a 'rúgd és fuss' taktika működik. Biztos, hogy ezáltal nem fejlődik majd a futballunk, de ez senkit nem érdekel, a felnőttfutball arról szól, hogy nyersz vagy kikapsz, a többi csak mese habbal" – mondta Jeney Gyula, aki szeretett volna a saját edzői mentalitása szerint másfajta stílust játszani az Ajkával.

A menesztett vezetőedző elárulta, hogy a Mezőkövesd elleni Magyar Kupa-továbbjutás során azt remélte, hogy áttörhetett a mentális gát. Ám nem így lett, ezért a múlt heti Gyirmót elleni meccs előtt néhány nappal ő ajánlotta fel a lemondását. Ezt nem fogadták el a klubnál, és inkább a játékosai előtt jelentették be a kirúgását a vereséget követően.

„Abban maradtunk, hogy akkor visszaállunk a csapattal a Gyirmót és a BVSC elleni meccsen, de én ezt biztos nem csinálom hosszú távon, mert akkor feladom önmagam, úgyhogy utána lemondok. Az elnök [Geri Gyula] mondta is viccesen, hogy mondjak le a Gyirmót-meccs után, de ha megteszem, úgysem fogadja majd azt el. Az volt a terv, hogy a két meccset lehozzuk antifutballal, megpróbálok hat pontot szerezni és befejezem – nyilatkozta Jeney, ám ez a Gyirmót elleni találkozó második felében már nem működött. – Teljesen belehaltam abba a meccsbe. Ez van, amikor szembeköpöd magad, ellentétes dolgot csinálsz, mint amit gondolsz és ami egyébként játékban működött is, csak eredménytelen volt..."

„Az öltözőben aztán az elnök szembesített azzal, hogy volt valamiféle ultimátum, amely alapján négy meccsen hét pontot kellett volna szereznem, de erről az ultimátumról én nem is tudtam – folytatta Jeney Gyula. – Nagyon kellemetlen helyzetbe hozott, mondtam is neki, hogy ez hogy van, hogy én felmondtam pár napja, erre most kirúg? Akkor miért nem fogadta el a lemondásomat? Brutális volt az a helyzet, tényleg vérig sértett. Mert mondhatta volna azt is a meccs után, hogy »Gyula, este gyere fel az irodámba«, és akkor ott elküld. Ehelyett amikor mindenki idegbeteg volt, az öltözőben a csapat előtt mondta, hogy ki vagyok rúgva. Ott bepipultam, nagyon megsértődtem, azóta se beszéltünk, szerintem nem is fogunk. Pedig nagyon sokat köszönhetek az Ajkának, és főleg neki."

A menesztett vezetőedző azt is elmondta, hogy a játékosaiban is hatalmasat csalódott.

Hatalmasat csalódtam [a játékosokban], de nem emberileg és nem is haragszom rájuk. Azt azonban látni kell, hogy bizonyos játékosok miért játszanak az adott helyen. Az is nagyon furcsa volt számomra, hogy a tavalyi remek szezonunk után nyáron senkiért nem jött ajánlat, de még érdeklődés se. Miközben minden más csapatból hozták-vitték a labdarúgókat. Be kellett látnom, hogy nekem az nagyon nehéz, ha egy profi futballistát rá kell vennem, hogy motivációt keressen."

A teljes interjú ide kattintva olvasható el.