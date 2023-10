Teljes párizsi összeomlás: a végén semmi nem marad a PSG-ből

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a Paris Saint-Germain kudarca szolgáltatta a szerdai játéknap szenzációját: Luis Enrique csapata teljesen simán, 4-1-re kikapott Angliában a BL-be 20 év után visszatérő Newcastle Unitedtől. A Manchester City ugyan hatalmas fölényben játszott az RB Leipzig otthonában, de csak Pep Guardiola remek cseréinek köszönhetően, a hajrában tudta kiharcolni a győzelmet. Újabb sikerével a Barcelona nagy lépést tett a továbbjutás felé, az Atlético Madrid drámai mérkőzésen nyert, a Lazio meccse pedig ismét az utolsó utáni pillanatban dőlt el. Jöjjenek a főszereplők nyilatkozatai és a szerdai játéknap további érdekességei!

Már a csoportkörben óriási pofont kapott a PSG

Az általában nagy esélyesnek kikiáltott, aztán mindig csúfosan elbukó Paris Saint-Germain ezúttal a legerősebb csoportba került a BL-ben, az F jelű négyesben az AC Milan, a Borussia Dortmund és a Newcastle United lettek az ellenfelei. A franciák az első fordulóban odahaza magabiztosan verték a BVB-t, a második körben pedig Angliába látogattak, a Bajnokok Ligájába 20 évnyi szünet után visszatérő Newcastle Unitedhoz, amely a Milan elleni gól nélküli döntetlennel indította a csoportkört.

Hiába birtokolta többet a labdát Luis Enrique csapata, az első félidőben a helyzeteit remekül kihasználó Newcastle már 2-0-ra vezetett. A 17. percben Miguel Almirón lőtte az angolok első gólját, a másodikat pedig Dan Burn fejelte, ami után a PSG-játékosok megrohamozták Kovács István játékvezetőt. Nem volt igazuk, mert a védő fejese után Gianluigi Donnarumma egyértelműen a gólvonal mögül ütötte vissza a labdát. A második félidő elején is növelte előnyét a Newcastle, Sean Longstaff lövésébe csak beleérni tudott az olasz kapus, a francia csapat teljesen a padlóra került. Lucas Hernandez ugyan szépített, de ez többre nem volt elég, ráadásul Fabian Schär bombagóljával visszaállt a háromgólos különbség, a Newcastle óriási meglepetésre 4-1-re kiütötte esélyesebbnek tartott ellenfelét.

Hiába a halálcsoport, a játékoskerete alapján erősebb a PSG a Newcastle-nél és abszolút kiemelkedik ebből a négyesből, ezért ez egy hatalmas kudarc a klub számára. A csapattól nyáron ugyan Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos és Marco Verratti is távozott, de a katari klubelnök, Nasszer al-Kelaifi több mint 300 millió euróért szerződtetett sztárjátékosokat, megszerezte Luis Enriquét a kispadra, és végül Kylian Mbappét is sikerült maradásra bírnia. Mindezek ellenére idén sem tűnik úgy, hogy reális esélye lehet a csapatnak a hőn áhított BL-győzelemre, sőt, még a csoportból való továbbjutással is lehetnek gondjai. Az együttes a francia bajnokságban sem brillírozik ebben az idényben, nagyon kiegyensúlyozatlan teljesítményt nyújt, bár az is igaz, hogy az új edző és a jelentősen kicserélődött játékoskeret számára idő kell ahhoz, hogy kialakuljon egy egység a csapaton belül. Ami a Newcastle elleni vereséget illeti, nem sűrűn fordul elő, hogy már a csoportkörben ekkora verést kapjon a PSG, ezt megelőzően legutóbb 2004 szeptemberében a Chelsea győzte le három góllal BL-csoportmeccsen a franciákat.

"Az ilyen meccsek kemények egy edző számára. Szerintem jó mentalitással kezdtünk, jól kezeltük a letámadásukat, és Dembelének volt is egy nagy helyzete az elején. Őszintén szólva úgy vélem, az eredmény nem fair, de gratulálnom kell a Newcastle-nek, amely remekül játszott. De a 4-1-es eredmény durván hangzik" - mondta Luis Enrique a meccs után.

Ez a Bajnokok Ligája. Ha nem teszed bele a szükséges energiát és nem tudsz hatással lenni az eseményekre, akkor ilyen eredményt kapsz. Ezen változtatnunk kell a következő meccsekre és sokkal intenzívebben kell kezdenünk a jövőben" - nyilatkozta csalódottan a PSG egyetlen góljának szerzője, Lucas Hernandez.

A Bajnokok Ligájába 20 év után visszatérő Newcastle United háza táján érthetően sokkal boldogabb volt mindenki a lefújást követően. Az angol együttesnek nincs olyan bombaerős kerete, mint francia riválisának, de a világ leggazdagabb csapatai közé tartozik, mióta 2021 őszén szaúd-arábiai konzorcium kezébe került. A klubnál azonban a szisztematikus építkezésben hisznek, nem pedig abban, hogy százmillió euróért igazoljanak le egy-egy sztárjátékost. A Newcastle egyébként ezt megelőzően legutóbb több mint 20 éve, 2003 februárjában nyert BL-meccset, akkor a klublegenda Alan Shearer mesterhármasával 3-1-re verte a Leverkusent.

Őrület, szinte szóhoz sem jutok. Az mondtuk, hogy szórakoztatni szeretnénk a szurkolóinkat, és tudtam, hogy amikor otthon játszunk, az mindig frenetikus. Fantasztikus érzés volt gólt szerezni" - mondta kitörő örömmel a Newcastle védője, Dan Burn.

"Ez egy különleges pillanat számunkra. Reméljük, hogy ez a győzelem nagy hitet ad ahhoz, hogy sikeresek legyünk ebben a sorozatban. Csak így tudsz bizonyítani magadnak. Rengeteg meccs van a BL-ben, és ez most egy kis lépés volt előre" - nyilatkozott két lábbal a földön maradva a Newcastle sikeredzője, Eddie Howe. A 2021 novemberében kinevezett 45 éves szakemberrel hatalmasat lépett előre a klub, amely két évvel ezelőtt még a Premier League-ben is csak a kiesés elől menekült, most pedig ott van a BL-ben és vezeti a csoportját.

Az F csoport másik mérkőzésén a Borussia Dortmund gól nélküli döntetlent játszott az AC Milannal, így a kvartett második helyén a PSG áll az éllovas Newcastle mögött, jelenleg az olasz csapat a harmadik, a németek pedig az utolsók.

Káoszt okoztak a bírók a Barcelona meccsén

A Barcelona az első fordulóban 5-0-ra kiütötte a BL-újonc Royal Antwerpet, ezúttal pedig a Porto otthonába látogatott Xavi együttese, amely ez előző két kiírásban egyaránt búcsúzott a csoportkörben. Ez a kudarc valószínűleg nem fordul elő újra a katalánokkal, akik most könnyű csoportban vannak, ráadásul a második meccsüket is megnyerték. A portugálok elleni mérkőzésen egy nagy védelmi hibát Ferran Torres büntetett meg az első félidő hosszabbításában, a spanyol válogatott szélső gólja pedig el is döntötte a találkozót.

Torres gólján kívül azért akadt még érdekesség, a második félidőben a játékvezetők kerültek főszerepbe egy furcsa döntéssel. A 77. percben Joao Cancelo kezére pattant a labda a 16-oson belül, amiért Anthony Taylor büntetőt adott. Ezt követően azonban a videószobában visszanézték az esetet, és úgy ítélték meg, hogy előtte a Porto játékosa, Stephen Eustaquio is kézzel ért a labdához, így végül visszavonták a tizenegyest. Ezt az esetet megúszta a Barca, majd azt is, amikor Medi Taremi lesről ollózott a kapuba. Az utolsó pillanatban Gavit még második sárga lappal kiállították, így 10 emberrel fejezte be a meccset Xavi együttese, amely 1-0-s győzelmével fontos lépést tett a továbbjutás felé.

"Sok csapással szembesültünk a meccsen, de az első félidőnk nagyon jó volt. Ez a Bajnokok Ligája. A Porto egy nagy csapat az európai futballban. Szenvedtünk, de elégedett vagyok azzal, ahogyan a csapatom dolgozott. Áldozatokat hoztunk, keményen küzdöttünk és otthagytuk a lelkünket a pályán, hogy megszerezzük a kulcsfontosságú három pontot" - értékelt Xavi a lefújás után.

"Munka, ambíció, elszántság és erős vágy a győzelemre: most ezekre van szükségünk. Nincs más, amiről beszélhetnék. Tavaly két vereséggel rajtoltunk, idén csak egyszer kaptunk ki. Tovább kell haladnunk, folytatnunk a munkát és meg kell nyernünk a következő meccset" - összegzett tömören és velősen Sergio Conceicao, a Porto vezetőedzője.

A H csoport másik mérkőzésén a BL-újonc Royal Antwerp két góllal is vezetett az első félidőben, azonban az elitsorozatban rutinosabb Sahtar Donyeck a szünet után három gólt lőve fordított és 3-2-re megnyerte a kora este rendezett mérkőzést. A belgák egyébként a 97. percben 11-esből egyenlíthettek volna, ám Toby Alderweireld kihagyta a büntetőt.

Pep Guardiola csodacseréi voltak a Manchester City nyerőemberei

Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet, a sérült Willi Orbán pedig nem lehetett ott az RB Leipzig csapatában a Manchester City elleni rangadón, amelyen óriási bravúr lett volna egy lipcsei győzelem. Phil Foden góljára a remekül kontrázó hazaiak Lois Openda révén még válaszolni tudtak, de a hajrában csak felőrölte ellenfelét a címvédő. Igaz, ehhez kellettek Guardiola remek cseréi, akik eldöntötték a mérkőzést. A csereként pályára lépő Jeremy Doku, a szintén kispadról beszálló Julian Alvarezhez passzolt a 84. percben, a világbajnok argentin csatár pedig varázslatos csavarással szerzett vezetést. A harmadik gólt is ez a két játékos hozta össze, a hosszabbításban egy kontratámadás során Alvarez szolgálta ki Dokut, a belga válogatott szélső higgadtan értékesítette a ziccert, beállítva az 1-3-as végeredményt. Az előző kiírás gólkirálya, Erling Haaland ezúttal sem talált be, a norvégnak két meccsen még nincs gólja, de a City így is két győzelemmel vezeti a csoportját.

Nem ez volt Alvarez első gólja. Imádtam, mert Aké, Alvarez és Doku is mosollyal az arcukon szálltak be a kispadról, holott most nem voltak kezdők. Igazán elégedettek vagyunk" - mondta Guardiola, aki a fantasztikusan játszó 18 éves Rico Lewist is megdicsérte.

"Ő egy 18 éves srác, elképesztő személyiséggel és négy-öt poszton is képes játszani. Mindene megvan, ami kell, egy fantasztikus játékos" - méltatta fiatal futballistáját a katalán edző.

A Manchester City az utóbbi években többször is találkozott az RB Leipzig együttesével a BL-ben, de ez volt az első alkalom, hogy idegenben le tudta győzni a német csapatot.

Veresége ellenére a G csoportban továbbra is második helyen áll a City mögött a Lipcse, ugyanis a másik mérkőzésen a Crvena zvezda 2-2-es döntetlent játszott a Young Boys ellen.

Az E csoport kora esti mérkőzésén a Feyenoord kétszer is vezetett az Atlético Madrid otthonában, azonban Diego Simeone együttese Álvaro Morata és Antoine Griezmann vezérletével fordított és 3-2-re nyert. A mérkőzés után a két csapat szurkolói között verekedés robbant ki, végül a rendőrségnek kellett közbelépnie és megfékeznie az indulatokat.

A csoport másik meccsén a Lazio, amely az előző fordulóban egy utolsó pillanatos kapusgóllal egyenlített az Atlético ellen, hátrányból fordítva nyert a Celtic otthonában. A mindent eldöntő gól ezúttal is nem sokkal a meccs vége előtt esett, Pedro a 95. percben egy okosan helyezett fejessel nyerte meg csapatának a mérkőzést.

Ez egy különleges este volt, és egy újabb fontos gólt szereztem. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk, megérdemeltük a győzelmet. Az új játékosok is remekül játszottak. Rengeteg változás történt a csapatnál, de folyamatosan fejlődünk, a mai siker egy fontos jel számunkra. Nem kezdtünk jól, de kulcsfontosságú volt, hogy megszerezzük a három pontot. Idegenben mindig fontos nyerni, és nagyszerű, hogy már 4 pontunk van a csoportban" - mondta a lefújást követően a világ- és Európa-bajnok spanyol támadó.

Hosszabbítás:

Végezetül jöjjenek a szerdai játéknap további érdekességei:

Kylian Mbappé egyetlen sikeres cselt sem tudott végrehajtani a Newcastle United ellen.

Antoine Griezmann a 31. BL-gólját szerezte, ezzel megelőzte Wayne Rooneyt, Kakát és Samuel Eto'ót

Xavi lett a Barcelona történetének 11. edzője, aki legalább 100 mérkőzésen irányította a klubot. Az egykori kiváló középpályás a Porto elleni találkozón ült 100-adszor a katalán óriás kispadján.

Lamine Yamal, a Barcelona tinisztárja 16 évesen és 83 naposan minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki kezdőként lépett pályára egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Először fordult elő az AC Milan történetében, hogy sorozatban negyedik BEK/BL-meccsén nem szerzett gólt. A milánói klub korábban sosem játszott két döntetlent az első két csoportmeccsén.

A Newcastle PSG elleni 4-1-es győzelme a legnagyobb különbségű sikere az angol klubnak a Bajnokok Ligájában.

Erling Haaland az utóbbi öt BL-meccsén nem szerzett gólt.

A Barcelona támadója, Ferran Torres az utóbbi 9 meccsén 4 gólt lőtt, pont annyit, mint amennyit az előző 32 mérkőzésén összesen.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

E csoport:

Celtic Glasgow (skót)-SS Lazio (olasz) 1-2 (1-1)

gól: Furuhasi (12.), illetve Vecino (29.), Pedro (95.)



Atlético Madrid (spanyol)-Feyenoord (holland) 3-2 (2-2)

gól: Morata (14., 47.), Griezmann (45+4.), illetve Hermoso (7, öngól), Hancko (34.)

Az állás: 1. Atlético Madrid 4 pont (4-3), 2. Lazio 4 (3-2), 3. Feyenoord 3, 4. Celtic 0

F csoport:

Borussia Dortmund (német)-AC Milan (olasz) 0-0

Newcastle United (angol)-Paris Saint-Germain (francia) 4-1 (2-0)

gól: Almíron (17.), Burn (42.), Longstaff (50.), Schar (91.) illetve Hernandez (56.)

Az állás: 1. Newcastle United 4, 2. Paris Saint-Germain 3, 3. AC Milan 2, 4. Borussia Dortmund 1

G csoport:

RB Leipzig (német)-Manchester City (angol) 1-3 (0-1)

gól: Openda (48.), illetve Foden (25.), Alvarez (84.), Doku (92.)

Crvena zvezda (szerb)-Young Boys (svájci) 2-2 (1-0)

gól: Ndiaye (35.), Bukari (88.) illetve Ugrincic (48.), Itten (61.)

Az állás: 1. Manchester City 6, 2. RB Leipzig 3, 3. Young Boys és Crvena zvezda 1-1 (3-5)

H csoport:

FC Porto (portugál)-FC Barcelona (spanyol) 0-1 (0-1)

gól: Torres (45+2.)

kiállítva: Gavi (93., Barcelona)



Royal Antwerp (belga)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-3 (2-0)

gól: Muja (3.), Balikwisha (33.), illetve Sikan (49., 76.), Rakickij (71.)

Az állás: 1. FC Barcelona 6, 2. FC Porto 3 (3-2), 3. Sahtar Donyeck 3 (4-5), 4. Royal Antwerp 0