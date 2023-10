Újabb rekordot ért el Xavi a Barcelona edzőjeként

Xavi Hernández győzelemmel ünnepelte 100. meccsét az FC Barcelona szakvezetőjeként: a katalán csapat a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján az FC Porto vendégeként nyert 1-0-ra - emelte ki a csoportkör második fordulójának történései közül az IFFHS, a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet csütörtöki összefoglalójában.

A spanyol bajnokcsapatban Lamine Yamal a BL legfiatalabb kezdőjátékosaként lépett pályára a portugáliai mérkőzésen, amelyen 16 évesen és 83 naposan szerepelt.

A rekordok közé tartozik az is, hogy az angol bajnok Manchester City immár 16 meccse veretlen az európai kupaporondon, amivel beállította az angol csúcsot. Pep Guardiola címvédő alakulata szerda este a - Gulácsi Pétert és Willi Orbánt nélkülöző - német RB Leipzig otthonában diadalmaskodott 3-1-re.



A Newcastle United a francia bajnok PSG elleni 4-1-es hazai sikerrel a legnagyobb különbségű győzelmét aratta Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A párizsi együttesre csoportmeccsen legutóbb egy másik angol csapat, a Chelsea mért háromgólos vereséget: a londoniak 2004 szeptemberében nyertek 3-0-ra. A PSG korábban beleszaladt már súlyosabb kudarcba is: a BL csoportkörében a Bayern München lépte le 5-1-re 1997. október 22-én, a sorozat nyolcaddöntőjében pedig a Barcelona ütötte ki 6-1-re 2017. március 8-án - írta az IFFHS.



A nemzetközi szervezet kimutatása szerint Álvaro Morata, az Atlético Madrid csatára, aki duplázott a holland Feyenoord ellen (3-2), 25 gólossá lépett elő a Bajnokok Ligájában, egyszersmind a negyedik legeredményesebb spanyol gólszerző lett a BL/BEK-ben Raúl (71), Fernando Morientes (39) és Paco Gento (31) után.



Futballtörténelmi érdekességként először szerepelt egyidőben négy japán játékos is BL-mérkőzésen: a Celtic Glasgow-Lazio (1-2) összecsapáson a skótoknál Maeda, Hatate és a hazaiak vezető találatát jegyző Furuhasi, az olasz vendégcsapatban pedig Kamada jutott szóhoz.