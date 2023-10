Egymilliárd font a kukában: hiába az őrült költekezés, a Premier League lúzercsapatán röhög a világ

Úgy néz ki, hogy megindulhat felfelé a Premier League-ben szereplő Chelsea - legalábbis a londoni klub utolsó két meccse erre enged következtetni -, ennek ellenére a csapat szereplése a jelenleg is zajló szezonban ismét botrányos. Annak ellenére, hogy amióta 2022-ben megvásárolták az amerikai befektetők a Chelsea-t, három átigazolási időszak alatt több mint egymilliárd fontot költöttek új labdarúgókra, edzőre. Ám hiába kifogyhatatlan Todd Boehly pénzeszsákja, a sztárcsapat mindössze a 11. helyen áll, négy pontra a már kiesést jelentő 18. helytől a PL-ben.

A milliárdos Todd Boehly a vesszőfutás egyik fő oka

2022 májusában jelentette be a Premier League-ben szereplő Chelsea, hogy megvan a Roman Abramovicsot követő új tulajdonosa. A londoni klubnak azt követően kellett új tulajdonost keresnie, hogy az orosz-ukrán háború miatt a brit kormány zárolta a klubot addig birtokló Roman Abramovics vagyonát, illetve felszólították, hogy számolja fel üzleti érdekeltségeit.

Végül a Chelsea FC az Clearlake Capital-Todd Boehly tulajdonosi kör tulajdonába került. (Az amerikai üzletember már 2019-ben szerette volna megvenni a klubot, de akkor ez nem sikerült.) A londoni együttes szurkolói azóta már azt kívánják, hogy bár soha ne is sikerült volna, mivel a drukkerek egy része szerint a vesszőfutás egyik fő oka Todd Boehly.

Pedig Boehly a megérkezése óta egészen megdöbbentő összeget, több mint 1 milliárd fontot költött új játékosokra, közben pedig Thomas Tuchel, Graham Potter vagy Frank Lampard sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így az edzők végkielégítésére is elment még egy zsák pénz. Ám nagyon úgy néz ki, Mauricio Pochettino sem tud csapatot csinálni a sztárokból, de erről majd később.

Korábban a Mirror foglalkozott részletesen a Boehly-transzferekkel, amelyből többek között kiderült, hogy Boehly 460 millió font (203,04 milliárd forint) körüli összeget adott ki transzferekre 241 nap alatt a kiskapukat kihasználva (ez az összeg azóta már több mint a duplája). Ez a kiskapu nem más, mint a hosszú távú szerződések.

A pénzügyi fair play adta lehetőségeket a Chelsea már korábban is remekül kihasználta hosszú távú szerződéseivel, sőt igazából rá is volt kényszerülve a sok igazolásra" – mondta korábban a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász. Az már más kérdés, hogy az UEFA sem igazán foglalkozik az FFP-t megsértő csapatokkal, maximum kapnak egy kis ejnye-bejnyét.

Egy példa: a londoniak ahelyett, hogy Mihajlo Mudrikért egy összegben kifizettek volna a Sahtar Donyecknek bónuszokkal együtt 100 millió eurót (38,82 milliárd forint), inkább a nyolc és fél idényre szóló szerződését leosztva, szétterítve fizetnek érte évente 11 milliót (4,27 milliárd forint).

Esztelen Chelsea-költekezés, igazi sztárok nélkül

Raheem Sterling volt az első igazolás a Boehly-korszakban tavaly nyáron 47,5 millió fontért, amely csak a kezdet volt. Ezen a nyáron vették meg többek között Wesley Fofanát 73 millió fontért és Kalidou Koulibalyt is 34 millió fontért. A Chelsea 250 millió fontot költött a 2022-es nyári átigazolási időszakban, mielőtt januárban ismét kidobott volna egy csomó pénzt az ablakon.

A Chelsea többet költött januárban, mint a Bundesliga, a La Liga, a Serie A és a Ligue 1 klubjai összesen. A londoni klub többek között az utolsó nap brit rekordot jelentő 106,8 millió fontért vásárolta meg az argentin világbajnok Enzo Fernándezt a Benficától, valamint korábban 89 millió fontot költött el a már említett ukrán Mihajlo Mudrikra, de közel 70 millió font "úszott el" a Benoit Badiashile-Noni Madueke párosra.

A Deloitte könyvvizsgáló cég elemzése alapján rekordot jelentő 815 millió fontot, azaz egymilliárd euró feletti összeget költöttek el az angol élvonalbeli futballklubok, ennek a 37 százalékát a Chelsea fizette ki. A nyugat-londoni klub teljes szezonbeli költése meghaladta a 650 millió fontot, de ez nem mentette meg Thomas Tuchelt, Graham Pottert és Frank Lampardot sem – minden edzőt kirúgott Boehly.

Idén nyáron jött az újabb átigazolási időszak és az újabb Chelsea-őrület, immár Mauricio Pochettino áldásával. Na meg újabb átigazolási rekord. Christopher Nkunku volt az első, akiért 53 millió fontot adott az RB Leipzignek a Chelsea, bár a szurkolók még mindig nem láthatták a franciát a szezon előtti sérülése miatt.

A támadó Nicolas Jackson és a védő Axel Disasi is csatlakozott hozzá, majd ismét átlépte a 100 millió fontos korlátot a londoni csapat, hogy elcsábítsa Moises Caciedót Brightonból, na meg hogy borsot törjön a Liverpool orra alá. Itt még nem volt vége, egy másik Jürgen Klopp által is kinézett játékos, Romeo Lavia is érkezett a Southamptontól 58 millió fontért, majd végül a Manchester Citytől megszerezték Cole Palmert 42,5 millió fontért, ezzel megdöntve minden korábbi költekezést.

A Chelsea vásárlásai Todd Boehly alatt Moises Caciedo 115 millió font

Enzo Fernandez 106,7 millió font

Mihajlo Mudrik 88 millió font

Wesley Fofana 73 millió font

Marc Cucurella 62 millió font

Romeo Lavia 58 millió font

Christopher Nkunku 53 millió font

Raheem Sterling 47,5 millió font

Cole Palmer 42,5 millió font

Axel Disasi 38 millió font

Benoit Badiashille 35 millió font

Kalidou Koulibaly 34 millió font

Nicolas Jackson 32 millió font

Noni Madueke 29 millió font

Malo Gutso 26 millió font

Robert Sanchez 25 millió font

Lesley Ugochukwu 23,8 millió font

Carney Chukwuemeka 20 millió font

Andrey Santos 18 millió font

Deivid Washington 17 millió font

Pierre Emerick-Aubameyang 12 millió font

Joao Felix 9,7 millió GBP (kölcsöndíj)

Gabriel Slonina 9 millió font

David Fofana 8 millió font

Jimmy-Jay Morgan 3 millió font

A Chelsea az újkori történetének legnehezebb időszakát éli

Ám hiába az elköltött egymilliárd font, a Chelsea csak szenved a Boehly-korszakban. Az amerikai milliárdos előbb tavaly nyár végén rúgta ki a BL-győztes edzőt, Thomas Tuchelt, majd súlyos fontmilliókért kivásárolta Graham Pottert a Brightontól. Ám ő sem váltotta meg a világot, így aztán jókora fájdalomdíjat fizettek ki Potternek áprilisban, amiért Boehley a csapat gyenge teljesítménye miatt őt is elzavarta.

Ezt követően érkezett a klublegenda, Frank Lampard kinevezése, ám vele még rosszabbul szerepelt a Chelsea. A londoni együttes a szezon utolsó 27 meccséből mindössze ötöt tudott megnyerni, a Premier League-ben mindössze 38 gólt szerzett - meccsenként átlagosan csak egyet -) negatív gólkülönbséggel (38-47) végzett a csalódást keltő 12. helyen. Ez pedig azt is jelentette, hogy a klub semmilyen európia kupasorozatba nem tudta magát beverekedni. Nemhogy a BL-be, de még a Konferencia-ligába se, ez pedig pénzügyileg egy újabb nagy bukás volt a klub számára.

Nyáron az egyik legnagyobb rivális Tottenham egykori sikeredzőjét, Mauricio Pochettinót nevezték ki, majd amint arról már korábban részletesen írtunk, újabb számilliókat költöttek el. Ám az eredmények csak nem akarnak jönni.

A jelenleg is zajló szezonban a Chelsea mindössze a 11. helyen áll hét meccsen szerzett nyolc ponttal. A londoni együttes mindössze négy pontra van a már kieső helyen álló 18. Burnley-től, míg az első helyen álló Manchester Citynek már most 10 pontos előnye van. A hét PL-meccsen két győzelem és két döntetlen mellett három veresége van a Pochettino-csapatnak. Eddig csak az újonc Lutont (3-0) és a Fulhamet (2-0) sikerült legyőzne a Chelsea-nek, utóbbit pont az előző fordulóban. Talán az adhat némi reményt a drukkereknek, hogy a Fulham elleni sikert megelőzően a Ligakupából kiejtették 1-0-s sikerrel a Brightont. Viszont a Liverpool, a West Ham, a Nottingham és a Bournemouth is túl nagy falatot jelentett a csapatnak.

A Fulham elleni "váratlan" siker után a mémgyárosok meg is találták a Chelsea-t:

Chelsea fans today pic.twitter.com/TdxzAUP8yZ — Troll Football (@TrollFootball) October 3, 2023

Már csak azért is, mert szeptemberben bajnoki meccsen még csak be sem talált a csapat, így a "hónap gólját sem volt könnyű megválasztani":

Chelsea's September goal of the monthpic.twitter.com/iWOwcB7hP9 — Troll Football (@TrollFootball) September 29, 2023

A korábbi magyar válogatott játékosnak, a jelenleg szakkomentátorként dolgozó Sebők Vilmosnak is megvan a véleménye a Chelsea szerepléséről. Az egykori újpesti játékos nem is rejtette véka alá, hogy nagy gondok vannak a klubnál.

"Reálisan kell látni a dolgokat. Sajnos ez a Chelsea jelenleg nem üti meg azt a szintet, amit egy igazi Chelsea-szurkoló elvár. Nagyon sokat kell még tennie Pochettinónak, hogy a csapat legalább a mezőny első felében végezzen."

Annyi biztos, hogy jelenleg nem egyszerű Chelsea-szurkolónak lenni, de talán az elmúlt két meccsen aratott siker tényleg azt jelentheti, hogy a londoni együttes megindul felfelé. A háttér, a pénz, a játékoskeret, az edző, igazából minden adott ehhez, az őrült költekezés után most már csak a focistáknak kell bizonyítaniuk a pályán, hogy több van bennük. Még ha annyi nem is, mint amennyit költöttek rájuk.