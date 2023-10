Ibrahimović keményen kritizálta a Szaúd-Arábiába igazoló sztárfocistákat

A nyáron visszavonult Zlatan Ibrahimović interjút adott Piers Morgannek az Uncensored című műsorban. A legendás svéd focista elmondta, hogy a visszavonulása előtt mesés ajánlatot kapott Szaúd-Arábiában, de nem fogadta el, mert fontosabb volt neki, hogy megőrizze a hírnevét.

„Volt ajánlatom Kínából is, és volt ajánlatom Szaúd-Arábiából is. A döntéshozatalkor a kérdés az, hogy mik a céljaid? Úgy gondolom, hogy azoknak, akik elérnek egy bizonyos szintet, meg kell állniuk egy bizonyos szakaszban – a nagy színpadon. A tehetségedről kell, hogy emlékezzenek rád, nem a pénzről, amit megkerestél" – idézi a BBC Zlatan Ibrahimovićot, aki nyáron jelentette be visszavonulását.