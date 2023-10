Dárdai Pál fia gólpasszt adott, rangadót nyert a Hertha - videó

A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a Dárdai Pál vezette Hertha BSC 2-1-re nyert a Schalke otthonában.

Akárcsak az előző fordulóban, most is csak Dárdai Márton kezdett a Dárdai családból, ugyanis Dárdai Pál legidősebb fia, a 24 éves Palkó súlyos sérülést szenvedett, így meg kellett műteni, míg 17 éves Bence csak a kispadon kapott helyet, és ezúttal nem is kapott lehetőséget.

Az első félidőben a berlini együttes sokkal jobban futballozott, több nagy helyzetet is kidolgozott, ám a vezetést csak a 41. percben sikerült megszereznie Smail Prevljak révén. A Schalkénak az első játékrészben kaput eltalált lövése sem volt.

A fordulás után gyorsan tovább növelte előnyét a Dárdai-csapat: az 51. percben Dárdai Márton egy zseniális passzal ugratta ki a bal szélen Fabian Reese-t, aki egy szép csel után betört a tizenhatoson belülre és kegyetlenül kilőtte a rövid alsó sarkot.

⚽️ | Schalke 04 0-2 Hertha Berlin | Fabian Reesepic.twitter.com/wsVJoUmKjO — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 8, 2023

A 70. percben aztán Dárdai Pálnak kényszerűségből le kellett cserélnie középső fiát, aki megsérült.

A hazaiak a hajrában szépítettek, de a 85. percben emberhátrányba kerültek, így az utolsó percekre már esélyük sem maradt az egyenlítésre. Győzelmével a Hertha feljött a tabella kilencedik helyére, míg a gelsenkircheni csapat jelenleg az osztályozót jelentő 16. helyen áll.