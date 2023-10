Fiola Attila: Szeretnénk örömet szerezni a magyar embereknek

Fiola Attila, a Fehérvár FC labdarúgója egyértelműen a győzelmet tűzte ki célul a magyar válogatott szerbek elleni szombati találkozójára az Európa-bajnoki selejtezősorozat hetedik fordulójában.

Csak erre a találkozóra koncentrálunk és szeretnénk minden magyar embernek örömet szerezni, a három pont megszerzése a célunk - idézte a 33 éves védőt a Fehérvár FC honlapja. Fiola kiemelte mennyire fontos számukra, hogy ismét teltház előtt léphetnek pályára, mivel a nemzeti csapat legutóbbi három, szerbek elleni tétmeccse zárt kapus volt.