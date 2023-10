Fociőrület Magyarországon - több százezren akartak bejutni a szerbek elleni Eb-selejtezőre

A szerbek elleni esetleges magyar győzelem esetén matematikailag nem válna még biztossá a magyar labdarúgó-válogatott kijutása a 2024-es Eb-re (mert a csoportban Montenegró szabadnapos szombaton), de ha Marco Rossi csapata megszerzi a három pontot, akkor szinte biztos, hogy ott lehet a jövő évi Európa-bajnokságon. A meccs kapcsán óriási a fociláz Magyarországon, több százezren szerettek volna ott lenni a helyszínen, hogy lássák a magyar csapatot. A szombaton este 20.45-kor kezdődő meccs az idei év legfontosabb válogatott találkozója lesz.

A mi csoportunkban a magyar-szerb meccs mellett a Bulgária-Litvánia találkozóra kerül sor. A magyar csapat győzelme esetén 13 pontos lesz, a szerbek és a montenegróiak is maradnak 10-10 pontosok. A bolgár-litván mérkőzés győztese 5 pontot szerez. Ebben az esetben matematikailag még nem biztos a magyarok Eb-részvétele, de a győzelem nagyot segítene álmaink elérésében. Ne feledjük, hogy a magyar labdarúgó-válogatott legutóbb az 1986-os mexikói vb-re jutott ki közvetlenül. Azóta ez a bravúr egyszer sem sikerült, mert a 2016-os és 2021-es Európa-bajnokságra is pótselejtezőn keresztül vezetett az út.

Nyugodtan leírhatjuk: óriási fociláz tombol Magyarországon. A Ferencváros sorozatban ötödször érte el a csoportkört valamelyik európai kupában, a válogatott pedig ott áll az Eb-részvétel kapujában. Most már egyértelműen a csoportelsőséget kellene megcélozni, mert annak elérésével a 2026-os világbajnokság selejtezőjének sorsolásakor is első kalapba kerülhetünk. Ugyanakkor az ellenfél - még akkor is, ha nem a legerősebb összeállításban lép pályára Szerbia Budapesten - erős csapat, tele jobbnál jobb játékosokkal. Az egy hónappal ezelőtt, Belgrádban aratott 2-1-es magyar győzelem nagyon sokat érhet, de csak akkor, ha Magyarország nem szenved vereséget. Ezért azt is leírhatjuk, hogy a döntetlen sem jönne rosszul a magyar és a szerb csapat számára sem.

Ugyanakkor Marco Rossi pénteken tett - jelen helyzetben - nyilatkozata is megér pár gondolatot. Mindezt az ünneprontás legcsekélyebb szándéka nélkül írjuk le, de ez a mondat kissé érthetetlen. "...benne van a pakliban, hogy veszíthetünk. Nem azt az üzenetet szeretném sugározni, hogy mi valamiféle fenoménok csapata lettünk, valamilyen módon megtáltosodtunk. Jó futballistákból álló, összeszokott csapat vagyunk, keményen dolgozunk annak érdekében, hogy folyamatosan javuljon a teljesítményünk."

Egy olyan mérkőzés előtt, amelyre több százezer jegyigénylés futott be, ez az előre óvatoskodó beszéd kissé nehezen érthető. Mennyivel jobban hangzott volna a következő kijelentés: "Tudjuk, hogy erre a mérkőzésre nagyon sokan szerettek volna bejutni, azt is tudjuk, hogy rengetegen nem tehették meg ezt. Nekik is azt üzenjük, hogy mindent megteszünk a győzelemért, nem ismerünk lehetetlent, hiszen érezzük, mennyien állnak mögöttünk. Aztán ha netán vereség lesz a vége, akkor sem dőlünk a kardunkba, hiszen az Eb-kijutást a hátralévő három meccsen még megszerezhetjük."

Szinte ugyanaz, de mégis mennyire más felütése van a két mondatnak.

Mindenki érti, hogy a magyar kapitányon óriási a nyomás és a felelősség is, azt is tudjuk, hogy a csapatunk nem fenoménekből áll, de az év mérkőzése előtt nem biztos, hogy az esetleges vereségről kellene beszélni. Már csak azért sem, mert egy esetleges szerb győzelem esetén egészen biztosan nem vonulnak tömegek az MLSZ székháza elé Marco Rossi lemondását követelve.

Sokszor írtunk már a magyar szövetségi kapitány egyes olyan megnyilvánulásairól, amelyet nem lehet teljesen megérteni. A szerbek elleni idegenben aratott 2-1-es győzelem után is azzal foglalkozott, hogy üzenjen az őt kritizálóknak. Mintha még mindig nem hinné el, hogy mennyien szeretik őt ebben az országban. Mindenki tudja, hogy a védelemből kieső Willi Orbán pótlása nehéz feladat lesz, de erre is van megoldás. Azt is tudjuk, hogy a szerbek ott voltak a legutóbbi, katari világbajnokságon, azt is, hogy krízishelyzetben tudtak nyerni vb-selejtezőn Portugália ellen pótselejezőre kényszerítve Cristiano Ronaldóékat. Ettől még nem kell becsinált levest enni, nekik kell menni, úgy, ahogy 0-1-es állásnál Belgrádban tettük ezt.

A legnagyobb szakmai kihívás kétségtelen a Lipcse játékosának, Willi Orbánnak a pótlása lesz. Az ő jelenléte nem csak a védelemnek adott megnyugvást, de az ellenfél kapuja előtt is veszélyesen tudott játszani.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a szerbek legnevesebb és legjobb játékosa, a Juventusban focizó Dusan Vlahovics sem lehet ott a Puskás Arénában. A 23 éves szerb támadó legutóbb szeptember 26-án a Lecce ellen lépett pályára az olasz bajnokságban. Hátfájdalmai miatt az Atalanta és a Torino elleni olasz bajnokikat is ki kellett hagynia. A hiánya óriási veszteség Szerbiának. Ugyanakkor érdemes azt is elmondani, hogy a két, Szaúd-Arábiában focizó játékosuk, Szergej Milinkovics-Szavics és Alekszandar Mitrovics sincs csúcsformában. Mintha a szaúdi bajnokság nem tett volna jót nekik, mert hiába fociznak ott világsztárok között, ha a csapatukban a többség teljesen fogalmatlan a focihoz. Őket a pénz részegítette meg, nem bánnánk, ha Budapesten azt a formát mutatnák be, amit az Al-Hilalban.

A magyar válogatott két Eb-selejtezőjéről beszélgettünk az Origo Sport podcast műsorában.

Nálunk viszont ott lesz a pályán az élete formájában játszó és a Liverpoolba pillanatok alatt beilleszkedő Szoboszlai Dominik, a Fradi kapujában magabiztos teljesítményt nyújtó Dibusz Dénes, a Golden Boy szavazáson a döntőbe jutott Kerkez Milos és a Ferencváros gólvágója, Varga Barnabás is. Ezek a játékosok az utóbbi hetek sikerein felbuzdulva kellő önbizalommal, ám semmiképp sem elbizakodva vághatnak neki a Szerbia elleni Európa-bajnoki selejtezőnek. A hangulat egészen biztosan fergeteges lesz a Puskás Arénában, amely szintén Magyarországot segítheti a győzelemhez.

A 20.45-kor kezdődő összecsapást az Origo a helyszínről közvetíti.