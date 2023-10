Marco Rossi: Ma két évvel öregebb lettem

A csoportjában listavezető magyar labdarúgó-válogatott őrült mérkőzésen győzte le szombat este a szerb csapatot Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen a Puskás Arénában, így ha kedden Litvániában is begyűjti a három pontot, akkor kijut a jövő évi, németországi Eb-re. A találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt értékelte a találkozót, ami az egyik legkeményebb meccse volt a válogatott élén, mivel úgy érezte a kispadon, hogy két évet öregedett.

"Csodálatos pillanatok ezek, óriási harc volt. Ma két évvel öregebb lettem, úgyhogy 61 vagyok már. Nagyon sokat szenvedtünk ma az első félidőtől kezdve. Persze, nyilván voltak jó dolgaink, két fantasztikus gólt is szereztünk és voltak helyzeteink is. Összességében náluk volt hatvan százalékban a labda, voltak komoly gólhelyzeteik, kapufák és volt, hogy Dibusznak kellett védenie. El kell, hogy ismerjük, ma szerencsések is voltunk, de természetesen, ha nincs szenvedés, nincs győzelem. Főleg Szerbia ellen, amely egy nagyszerű csapat, most is megmutatta, hogy mire képes. Biztos vagyok benne, hogy a szerbek ki fognak jutni az Európa-bajnokságra, mert minőséget tekintve az övék a legjobb csapat ebben a csoportban".