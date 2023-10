Nagyszerű győzelemmel kezdett a magyar válogatott a minifoci-vb-n

A magyar válogatott pénteken este Portugália ellen kezdte meg a szereplését az egyesült arab emírségekbeli Rász el-Haimában megrendezett minifutball-világbajnokságon. A találkozón Nagy Lajos együttese végig nagy nyomás alatt tartotta az ellenfelét, és a végén sikerült is betalálni, amellyel 1-0-ra nyert a magyar csapat.

A magyar együttes szerdán este érkezett meg a vb helyszínét adó városba; csütörtökön délután edzett egyet, majd megtekintette a megnyitót; pénteken pedig délelőtt a csoport nyitómeccsét nézték meg szervezetten a játékosok, majd egyre jobban ráhangolódtak az esti összecsapásra. Rász el-Haimában pénteken az előző napi borús-esős időnek nyoma sem volt, egész nap 30 Celsius-fok vagy afelett volt a hőmérséklet, így a Perzsa-öböl partján a villanyfényes meccset is nagy melegben, magas páratartalom mellett, kissé nedves füvön kellett lejátszani. Az ellenfél az a Portugália volt, akivel a magyar válogatott a tavalyi, kassai Európa-bajnokságon is találkozott már, szintén a nyitómeccsén – akkor 5-0-s győzelmet aratott Nagy Lajos csapata.

1. félidő

A mostani találkozónak is már az elején érződött, hogy a két csapat között van különbség, ahogy az is látszott, hogy több magyar zászló volt jelen a nézőtéren, mint portugál. A Tajti – Kövesdi, Nádasi, Barabás, Ladányi, Dunai kezdőhatos az első percekben csak akkor veszítette el a labdát, amikor egy támadást fejezett be a csapat. Portugália először egy közeli szabadrúgásból veszélyeztetett, ám sikerült blokkolni a lövést. A portugáloknak ezután egy ideig sikerült a magyar térfélen tartani a labdát, ám nagy helyzetük nem volt, miközben a 8. percben a mieinknek Kiss Gábor révén annál inkább: a fiatal játékos a büntetőterületen belülről a jobb kapufa mellé bombázott.

A folytatásban is a magyar válogatott birtokolta a labdát és dolgozta ki a helyzeteket, Tajti Bencének jóval több dolga volt lábbal (a támadásépítés segítésében), mint kézzel. Az első gól azonban a fölény ellenére nem akart jönni Kozó Viktor, majd Dunai András lövését követően sem, így húsz perc után először zúgott jó néhány torokból igazán hangosan a "hajrá, magyarok!" biztatás. Az egyik, edzésen gyakorolt szabadrúgás-kombináció végén Ladányi Dávid lövését tudta blokkolni a végét, majd egy elpuskázott portugál kontra után Araujo Ricardo két nagy védésével, gól nélkül zárult az első játékrész.

2. félidő

A második félidő elején Tajti maga is veszélyeztetett, aztán ugyan védenie is kellett, a folytatásban ismét a magyar válogatott olt egyértelműfölényben. Kövesdi beadásáról Dunai centikkel maradt le, majd Ladányi próbálkozott kétszer – egyszer a kapufa is segített a portugáloknak –, és Csoszánszki is hatalmas erővel lőtt. Ám vagy a pontossággal, vagy az egyik lövés után a földön is maradó portugál kapussal meggyűlt a baja a csapatnak.

A második félidő közepén ismét szükség volt egy Tajti-bravúrra, amikor a portugálok szinte a semmiből a magyar kapu elé kerültek. A portugál gólveszély továbbra is csak másodpercekig volt jelen (igaz, ez többször is), védekezésben viszont továbbra is hibátlanul tették a dolgukat a nagy nyomás alatt. Lehetetlen volt megjósolni, hogy egy portugál kontrából vagy egy megszámlálhatatlanul sokadik magyar támadásból lesz előbb gól. Szerencsére utóbbi történt. Négy és fél perccel a meccs vége előtt egy szép összjáték után a csapatkapitány, Barabás Miklós mintegy 10 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, amely után felszabadult öröm tört ki a játékosokban és a szurkolókban is.Ám a meccsnek még nem volt vége, a portugálok próbáltak egyenlíteni, és bizony Tajtira és a blokkokra is volt még szükség, hogy megmaradjon az előny. De megmaradt. A végén még az egyébként futó óra is megállt idő előtt, értetlenséget okozva, de ennek már nem volt jelentősége. A magyar válogatott győzelemmel kezdte a világbajnokságot!

Nagy Lajos értékelése az Origónak a mérkőzés után:

„Ez egy sokkal értékesebb, portugálok elleni győzelem a tavalyinál. Akkor sima 5-0-s győzelmet arattunk ellenük, de most minden fronton sokkal erősebb kerettel érkeztek ide. Tudunk ennél jobban is játszani, de morálisan is egységesek voltunk és küzdöttünk, és ez eredményezte a győztes gólt is – mondta a szövetségi kapitány. – A szünetben mondtam a srácoknak, hogy nem csak magasan kéne lőni ennek a kapusnak, aki valóban szinte hibátlanul védett. Úgyhogy örülök, hogy megfogadták a tanácsomat, hiszen Miki gólja is egy lapos lövésből született." A szombat délelőtti programban regeneráció és úszás szerepel, majd délután más mozgás is lesz, hogy kiizzadják a fiúk ezt a mérkőzést – folytatta Nagy Lajos. – Aztán vasárnap reggel már készen kell állnunk, hiszen láttuk játszani a líbiaiakat, és bizony fel kell kötnünk ellenük a gatyánkat!"

A legutóbbi vb-n negyedik helyen záró, világranglista-5. magyar válogatott legközelebb vasárnap, magyar idő szerint reggel 07:15-től lép pályára Líbia együttese ellen.

Eredmény, minifutball-világbajnokság, H csoport, 1. forduló (Rász el-Haima):

Magyarország–Portugália 1-0 (0-0)

A magyar gólszerző: Barabás (46.)

A csoport másik meccsén: Szerbia–Líbia 5-4

A vb-csoportok állásai a linkre kattintva érhetők el.

A magyar válogatott további vb-csoportmérkőzései (magyar idő szerint):

Október 29.: 07.15: Magyarország–Líbia

Október 31.: 19.15: Magyarország–Szerbia

A magyar minifutball-válogatott 13 fős vb-kerete:

Kapusok: Tajti Bence, Bohony Bálint

Mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Ladányi Dávid, Bozsoki Imre, Csoszánszki Dávid, Kozó Viktor, Nádasi Kornél, Dunai András, Kiss Gábor, Győri Barnabás, Kövesdi Zsombor, Lovász Bence

A minifoci vb-ről az Origo a helyszínről tudósít.