Mit lehet tudni Szoboszlai Dominik sérüléséről?

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik megsérült a csapat hétfői, Newcastle United elleni bajnokiján. Szoboszlainak óriási balszerencséje volt, hiszen Jürgen Klopp vezetőedző már készült a lecserélésére, amikor a sérülés történt. A német szakember a meccs után még nem tudott mit mondani a játékosa állapotáról, ám azóta eltelt bő fél nap. Mit lehet most tudni Szoboszlai sérüléséről, és mi lehet annak oka? Mennyire számít sérülékenynek a magyar focista a korábbi balszerencsés esetei alapján? A cikkünkben ezekre keressük a választ.

Szoboszlai megsérült a Newcastle ellen

A Szoboszlai Dominikkel a kezdőben felálló Liverpool hétfőn este 4-2-re legyőzte a Newcastle United együttesét az Anfielden, A meccs 64. percében le kellett cserélni a magyar válogatott csapatkapitányát, aki a combhajlítóját fájlalta. Jürgen Klopp elmondta, Szoboszlai lecserélése tervszerű volt, ám egy perccel elkésett vele. Az volt a terv, hogy ő is lejön, de sajnos egy perccel elkéstünk vele, mert az utolsó megmozdulásánál a combhajlítójához kapott. Még nyilvánvalóan nem tudtuk megállapítani, hogy mennyire súlyos a helyzet, szóval várnunk kell az állapotfelméréssel" – mondta a Liverpool edzője, a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Cikkünk megjelenéséig sem Szoboszlai Dominik, sem a Liverpool nem tett közzé további hivatalos közleményt azzal kapcsolatban, hogy mennyire súlyos a magyar válogatott csapatkapitányának sérülése.

Szoboszlai Dominik eddigi sérülései

Az eddigi rövid, de annál sikeresebb profi pályafutása alatt már több alkalommal is szenvedett sérülést Szoboszlai Dominik. Még az osztrák Salzburg játékosaként a bokaszalagja sérült meg a 2018-19-es szezon elején, emiatt akkor összesen 9 mérkőzést kellett kihagynia. A következő mintegy két évben elkerülték a nagyobb problémák, de 2019 őszén és 2020 nyarán is volt egy kisebb sérülése, utóbbi esetben a combján. Majd miután 2021 elején átigazolt Lipcsébe, a teljes tavaszi szezont és a nyári Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia, mert makacs szeméremcsont-gyulladással bajlódott.

Így aztán Szoboszlai csak a 2021-22-es idényben mutatkozhatott be a német RB Leipzig csapatában, de ekkor sem volt sérülésektől mentes. Ősszel kisebb bokasérülést szedett össze, majd januárban egy meccs előtti bemelegítésnél szenvedett izomsérülést a combjában. E két eset következtében "csak" egy-két meccsen kellett nélkülöznie őt a lipcsei vezetőedzőnek.

Két Német Kupa-győzelem után Szoboszlai Dominik 2023 nyarán a Liverpoolba igazolt, ahol szinte rögtön, a németországi edzőtáborban tartott júliusi edzésen megsérült a bokája. Szerencsére ez a sérülése sem volt súlyos, így az elmúlt fél évben folyamatosan Jürgen Klopp (és Marco Rossi szövetségi kapitány) rendelkezésére tudott állni.

A sorozatterhelés is a háttérben állhat

Szoboszlai Dominik a Greuther Fürth elleni felkészülési meccset hagyta ki sérülés miatt, ezt leszámítva három Európa-liga-csoportmérkőzésen nem lépett pályára. Szoboszlai összességében, a Liverpoolba igazolása óta eltelt hat hónapban 4 előszezon-, 20 Premier League-, 3 Európa-liga-, 3 Angol Ligakupa- és 6 válogatott-mérkőzésen szerepelt, és összesen mintegy2600 percet játszott ezen a 36 összecsapáson.

A 23 éves magyar focistánál egyedül Mohamed Szalah töltött több játékpercet a pályán a Liverpool játékosai közül, és a mérkőzésszámot tekintve is csak Szalahnak és Darwin Núneznek van több nála. Ha pedig a Premier League összes játékosát vesszük figyelembe, Szoboszlai akkor is bőven az élmezőnyben áll mindkét mutatóban a mezőnyjátékosokat tekintve. Minden bizonnyal ez a nagy sorozatterhelés is oka lehet annak, hogy a Newcastle elleni meccs 64. percében a combhajlítója megsérült – hogy mennyire súlyosan, azt még nem tudni.

A Liverpool legközelebb vasárnap, az Arsenal elleni FA-kupa-mérkőzésen lép pályára, az Emirates Stadionban. Egyelőre bizonytalan, hogy Szoboszlai is ott lehet-e a vendégek csapatában.