Egy éve vonult vissza a Barcelona legendás focistája, de máris visszatér

Gerard Piqué, az FC Barcelona korábbi legendás játékosa egy évvel a visszavonulását követően bejelentette, hogy hamarosan visszaér a labdarúgás világába, de nem játékosként, hanem edzőként.

Egy éve vonult vissza a legenda

Piqué az előző szezon felénél, 2022 novemberében jelentette be visszavonulását, mivel már nem számított alapembernek Xavi Hernández együttesében.

„Mindent a focinak, a Barcelonának és nektek, azaz a szurkolóknak köszönhetek. Mostanra minden álmom valóra vált már, amire gyermekként vágytam, úgyhogy szeretném elmondani nektek: úgy döntöttem, ideje befejezni ezt a kalandot. Mindig is azt állítottam, hogy a Barcelona után nem húzom fel másik csapat mezét, és ez így is lesz” – jelentette be Piqué, aki 2022. november 5-én játszotta utolsó meccsét a Barcelona csapatában.

Piqué remek üzletember

A világ- és Európa-bajnok védő azóta az üzleti tevékenységeivel foglalkozik, többet között felfuttatott egy kispályás bajnokságot, amit Kings League névre keresztelt és olyan sztárok léptek már pályára a meccseiken, mint Sergio Agüero vagy Javier "Chicharito" Hernandez.

A Barcelona legendája most azonban a közösségi oldalán tudatta, hogy eddig bírta a labdarúgás világa nélkül, és hamarosan edzőként tér vissza.

Itt az új év, és alapos megfontolás után úgy döntöttem, hogy visszatérek a futballhoz. Nagyon hiányzik. Ezúttal nem játékosként, hanem edzőként. További részleteket a hét végén fogok megosztani” – írta Gerard Piqué.