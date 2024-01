A magyar fociválogatott számára is fontos, ami a ciprusi esőkáoszban történt

A svéd labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re legyőzte Észtországot a ciprusi Páfosz városában. A borzalmas időjárási körülmények között rendezett találkozón a svédek egyenlítő gólját a magyar származású Sebastian Nanasi szerezte.

A nyári Európa-bajnokságról 1996 óta először biztosan lemaradó Svédország tartalékos csapattal lépett pályára pár száz néző előtt Páfoszban, ahol az Eb-pótselejtezős észtek ellen hamar hátrányba került, de végül sikerült megfordítania az állást. Amennyiben lett volna tétje, minden bizonnyal nem rendezik meg az összecsapást, ugyanis különösen az első félidőben gyakorlatilag értékelhetetlen játék folyt a pályán álló víz miatt, de a játékvezető mégis úgy döntött, hogy ha a játékosok szeretnének focizni, akkor játsszák le a meccset.

Nanasi és Salétros is a pályán volt

Magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, ugyanis a legnagyobb svéd sztárfocistának számító Viktor Gyökeres távollétében is két magyar származású játékos volt a svédeknél. A Malmö 21 éves középpályása, Sebastian Nanasi a harmadik válogatottbeli fellépésén megszerezte az első gólját, ugyanis az ő találatával egyenlített Svédország – ugyanakkor mivel ez is felkészülési meccs volt, ezért továbbra sem kizárt, hogy az Európa-bajnoki résztvevő magyar válogatott mellett dönt. Az újabb svéd szerepléssel ugyan ennek az esélye csökkent, de Marco Rossi korábban úgy nyilatkozott, hogy még nem végleg mondott le Nanasiról, aki szintén elmondta, hogy nem döntött, hanem odamegy, ahol hívják.

Nanasin kívül egy másik, hasonló cipőben lévő magyar származású focista is a pályán volt a svédek ellen. Anton Salétros napra pontosan négy év után játszotta le a második meccsét a válogatottban, az AIK 27 éves középpályását a 77. percben cserélte le a szövetségi kapitány – ám Salétros szintén csak felkészülési meccseken volt a pályán, így a korábbi Újpest-focista Nanasihoz hasonlóan még eséllyel rendelkezik arra, hogy később magyar válogatott legyen.